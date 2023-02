Gothic Remake: Die Harpyie im neuen Gewand

Die Entwickler des Gothic Remakes haben erneut ein neues Monster-Artwork veröffentlicht, das die düstere Atmosphäre des Spiels unterstreicht. Diesmal handelt es sich um die Harpyie:

(Image credit: THQ Nordic)

Während das Team von Alkimia Interactive fleißig an der Fertigstellung des Spiels arbeitet, gewähren sie uns regelmäßig Einblicke in neue Monster und Orte. Nach einem ersten Blick auf das Alte Lager und die neuen Molerats und Goblins, ist nun die Harpyie an der Reihe. Das gefiederte Ungetüm ist nicht nur optisch bedrohlich, sondern auch akustisch. Zusammen mit Regen und Nacht erzeugt das Monster eine beklemmende Atmosphäre.

Auf Steam veröffentlichten die Entwickler zudem eine Beschreibung der Harpyien, die als Wächter für Fokussteine agieren und jeden unvorsichtigen Spieler mit ihren schrillen Schreien das Blut in den Ohren gefrieren lassen. Im Vergleich zum Originalspiel fällt die neue Harpyie im Remake merklich bedrohlicher aus, mit spitzen Zähnen und weißen Augen.

Wie düster das Spiel letztendlich wird, bleibt abzuwarten. Der Trailer zur alten Mine lässt jedoch bereits erahnen, dass das Team viel Wert auf eine stimmungsvolle Atmosphäre legt. Wenn du den aktuellen Entwicklungsstand des Remakes wissen möchtest, dann solltest du das exklusive Interview mit Reinhard Pollice lesen.