Gerüchten zufolge soll das iPhone 15 Pro überarbeitete physische Tasten bekommen

Eine der größten Änderungen, die mit dem iPhone 15 eingeführt werden, könnte die Anordnung der physischen Tasten sein - und neue Leaks deuten darauf hin, dass Apple zumindest bei den Pro-Modellen zu einer einheitlichen Lautstärketaste und einer neuen Art von Stummschalttaste wechseln wird.

Diese Informationen stammen sowohl von ZoneOfTech (Öffnet sich in einem neuen Tab) (via MacRumors (Öffnet sich in einem neuen Tab)) als auch von 9to5Mac (Öffnet sich in einem neuen Tab), es scheint sich also um ein Gerücht mit einer gewissen Dynamik zu handeln. Die Idee wird auch durch die inoffiziellen Renderings (Öffnet sich in einem neuen Tab) gestützt, die in den letzten Wochen aufgetaucht sind.

Vor diesen jüngsten Enthüllungen gab es zahlreiche Berichte (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass bestimmte iPhone 15-Modelle auf physische Tasten verzichten und stattdessen Solid-State-Buttons verwenden werden, die ein haptisches Feedback geben, um einen Druck zu registrieren, anstatt eines echten Mechanismus. Es scheint nun wahrscheinlicher, dass dies der Fall sein wird.

Almost 100% sure that the iPhone 15 Pro will LONG Unified Volume button, rather than 2 separate ones.While making our iPhone 15 Pro Concept, we’ve found that Apple uses 2 pins on each of the 2 volume buttons. The iPhone 15 Pro CAD only shows 2 pins on a longer volume button. pic.twitter.com/KzkpS9fYBBMarch 2, 2023 See more

Push the button

Auf dem aktuellen iPhone 14 (Öffnet sich in einem neuen Tab) gibt es zwei separate Lautstärketasten - eine für lauter und eine für leiser - auf der linken Seite, wenn du auf den Bildschirm schaust. Direkt darüber befindet sich ein Schieberegler, mit dem das Gerät je nach Position stummgeschaltet oder nicht stummgeschaltet wird.

Diesen neuen Gerüchten zufolge werden die Lautstärketasten zu einer einzigen Taste zusammengelegt. Außerdem wird die Stummschalttaste ebenfalls auf Solid-State umgestellt und muss gedrückt werden, um zwischen den Modi zu wechseln, anstatt sie zu verschieben.

Wenn Apple sich an seinen üblichen Zeitplan hält, werden wir diese neuen Smartphones - möglicherweise auch das iPhone 15 Ultra - irgendwann im September 2023 sehen. Erwarte bis dahin noch viele weitere Leaks und Gerüchte.

Analyse: Die Pro-Modelle sind wieder führend

Es gibt einen roten Faden in den iPhone 15 Gerüchten, die wir bisher gesehen haben, einschließlich dieses Gerüchts: Es scheint, dass die Pro-Modelle die meiste Aufmerksamkeit von Apple bekommen, was in der Tat auf das folgt, was wir bei der iPhone 14 Serie gesehen haben.

Viele der Änderungen, die angeblich für das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max geplant sind - darunter Solid-State-Tasten, eine Sonderfarbe (Öffnet sich in einem neuen Tab), Unterstützung für die neuesten Wi-Fi-Standards (Öffnet sich in einem neuen Tab) und eine Thunderbolt-Datenverbindung (Öffnet sich in einem neuen Tab) - werden es möglicherweise nicht in das normale iPhone 15 schaffen.

Es heißt sogar, dass das iPhone 15 Pro Max so aufgemotzt sein (Öffnet sich in einem neuen Tab) wird, dass es einen neuen Namen bekommt: iPhone 15 Ultra. Es hat den Anschein, als wolle Apple eine weitere Unterklasse innerhalb der bestehenden zweistufigen iPhone-Reihe schaffen.

Diese Strategie scheint für Apple zu funktionieren, denn so werden die Leute zu den teureren Geräten gedrängt, mit denen das meiste Geld verdient werden kann. Allerdings stellt sich die Frage, was genau der Sinn der günstigeren iPhones in diesem Stadium ist.