Fünf Dinge, die du über macOS Sonoma wissen musst

Mit macOS "Sonoma" hat Apple auf der diesjährigen WWDC die neueste Generation des Mac-Betriebssystems vorgestellt.

Selbiges bietet eine Reihe von spannenden Updates für deinen Mac und eine ganze Menge Anpassungsmöglichkeiten, welche die Einrichtung sowie Nutzung komfortabler gestalten. Die fünf wichtigsten Neuheiten betrachten wir deswegen im Folgenden einmal näher.

1. Optimierte Widgets

(Image credit: Apple)

Wer die Keynote halbwegs aktiv verfolgt hat, wird bereits wissen, dass gerade Widgets für macOS Sonoma eine besondere Rolle haben.Und während selbige auch schon für iPhone-Nutzer also Komfort-Extra zu den wichtigsten Bestandteilen gehören, bin ich äußerst neugierig, wie sich die neuen Widgets auf macOS schlagen werden.

Du kannst sie künftig auf deinem Desktop platzieren, um schneller Zugriff auf ihre Funktionen zu haben. Zeitgleich werden Sie jedoch in den Hintergrund gestellt, solltest du ein neues Fenster öffnen. Für alle, die es designtechnisch einheitlich mögen, gibt es aber auch gute Nachrichten: Entsprechend werden sich Widgets – wie auch schon auf dem iPhone – an die Farbe deines Hintergrundbildes anpassen und somit optimal in das Gesamtbild deines Desktops eingliedern.

Ich freu mich jedenfalls schon riesig auf das bevorstehende Herumprobieren mit den neuen Widgets und die stylischen Kreationen, die ich, und auch der Rest der Community, damit auf die Beine stellen werden.

2. Ein Herz für alle Gamer – Der Game Mode kommt!

Mit dem Game Mode fechtet Apple endlich intensiver die Windows-Vorherrschaft im Segment an! (Image credit: Apple)

Während die M-Chips bereits die Art und Weise darüber verändert haben, wie wir über Apple-PC-Systeme in puncto Performance und Potenzial denken, hat Apple nun scheinbar seine Bemühungen verdoppelt, um entsprechende Gaming-Inhalte für seine Produkte bereitzustellen.

Die neue "Game Mode"-Funktion optimiert dementsprechend die Gaming-Leistung deines Mac(Books) und priorisiert hierbei CPU- sowie GPU-Leistung. Das Ergebnis sind höhere Bildraten, geringere Auto-Latenzen der AirPods sowie bessere Reaktionsfreudigkeit bei Kommandoeingabe über Xbox- oder PS5-Controller.

Weil ich im Herzen natürlich auch Gamer bin, freut mich diese Neuheit immens. So rückt zumindest der Traum vom vollwertigen Gaming am Mac noch einmal ein ganzes Stück näher. Vielleicht kaufen wir also bald statt der nächsten PlayStation oder dem Windows-Gaming-PC ja einen neuen Mac zum Zocken?

Mit Spieletiteln wie Death Stranding und weiteren, vermuteten Neuheiten wäre es jedenfalls nicht auszuschließen. Klar ist aber schon jetzt, dass Apple künftig auch den Gaming-Markt intensiver beackern möchte!

(Image credit: Apple)

3. Neues Qualitätslevel bei Videokonferenzen

Das neue macOS-Update macht aber auch Videokonferenzen alsbald zu einem noch viel größeren Genuss! Mit dem Update kannst du künftig auch ein Overlay von dir selbst über deinen Bildschirm legen. So weißt du also auch zu jeder Zeit, was gerade bei (oder hinter) dir abgeht, während Arbeitspräsentationen sowie der lockere Austausch mit Kollegen und Freunden angenehmer gestaltet wird.

Für TikTok-Nutzer bietet das Update zudem eine Reihe von Greenscreen-Effekten. So kannst du beispielsweise zwischen deinem gesprochenen Inhalt hin und herlaufen, auf Besonderheiten mit Sprache und Körper hinweisen und deine Zuhörer somit noch besser bei Laune halten!

Safari bekommt natürlich auch sein Stück vom Update-Kuchen und wird so mit Funktionen ausgestattet, die bereits bei vielen anderen Browsern zu finden waren. Beispielsweise gibt es jetzt die Einrichtungsoptionen von mehreren Profilen, sodass ein geteilter Mac auch im Hinblick auf die Browser-Nutzung geteilt bleibt. Freunde der Geheimnistuerei können gar ein privates Profil erstellen.

Apropos privat: Private Browserseiten sperren sich künftig von selbst vor neugierigen Blicken und können mithilfe von Passwörtern abgesichert werden. Weiterhin unterstützt Safari auch die Freigabeoptionen für Passwörter, sodass deine Recherchen und wichtigen Websites für alle unter Verschluss bleiben, die hiervon nichts wissen sollen oder müssen.

5. Nur noch ein paar Mal schlafen...

Bei den zahlreichen Features bleibt die heißbegehrteste Frage für die allermeisten Interessenten die gleiche: WANN kann ich macOS Sonoma endlich selbst testen?

Die Entwickler-Beta wird über das Apple Developer Program bereits nächsten Monat verfügbar sein. Gleiches gilt für die Öffentlichkeit, welche auf das Apple Beta Software-Programm zurückgreift. Alle anderen müssen sich noch gedulden, sollen aber noch bis Jahresende in den Genuss von Sonoma kommen.

Ich bin jedoch gern bereit mich noch ein wenig zu gedulden, wenn das gebotene daraufhin wirklich so gut funktioniert wie es auf dem Papier klingt. Und spätestens mit Sonoma fühlt sich sicher auch mein MacBook Air M1 wieder wie ein brandneues Apple-Gerät an!