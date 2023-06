MacOS 14 "Sonoma" wurde von Apple auf der WWDC 2023 präsentiert

Apple hat gerade macOS 14 "Sonoma" auf der WWDC 2023 angekündigt und damit die nächste Generation des Betriebssystems für seine Mac-Produkte vorgestellt. Wir halten dich hier über alle neuen Funktionen auf dem Laufenden.

Widgets waren das erste, was Apple auf der WWDC vorstellte. Mit macOS Sonoma kannst du deine Widgets direkt auf dem Desktop einbinden, anstatt sie in einem eigenen Panel zu lassen. Wenn du ein neues Fenster öffnest, treten die Widgets in den Hintergrund, damit sie nicht so sehr stören - außerdem passen sie sich automatisch farblich an dein Hintergrundbild an.

Mit Continuity kannst du jetzt direkt von deinem Mac aus auf deine iPhone- und iPad-Widgets zugreifen - du musst sie nur in unmittelbarer Nähe platzieren oder sie mit demselben WiFi-Netzwerk verbinden.

Spielmodus bei macOS Sonoma

Apples eigenes Silicon der M-Serie hat das Spielfeld für Spiele auf Mac-Produkten verändert. Die neue Version von macOS wird den "Game Mode" enthalten, mit dem du deine Spielleistung durch bessere Frameraten, geringere Latenzzeiten und eine bessere Systemleistung optimieren kannst.

Der Game Mode funktioniert mit jedem Spiel und macht Macs und MacBooks hoffentlich zu besseren Spieleplattformen als je zuvor. Apple hat auf der WWDC auch neue Metal 3 Entwicklerwerkzeuge vorgestellt, mit denen Spieleentwickler ihre Spiele einfacher und schneller auf den Mac portieren können.

In Zusammenarbeit mit der Spieleindustrie hat Apple den legendären Entwickler Hideo Kojima - bekannt für Metal Gear Solid - dazu gebracht, zu verraten, dass sein Studio Death Stranding: Director's Cut noch in diesem Jahr auf macOS bringen wird. Außerdem kündigte er an, dass zukünftige Spiele von Kojima Productions auf den Mac kommen werden!