Forza Motorsport ist ein "riesiger Generationssprung" im Vergleich zu früheren Spielen - hier ist der Grund dafür

Wenn du dich auf Forza Motorsport auf der Xbox Series X freust, hat Entwickler Turn10 angekündigt, dass weitere Playtest-Sessions auf dem Weg sind.

Der erste Forza Motorsport-Playtest fand am 8. Mai statt und diejenigen, die ausgewählt wurden, konnten einen kleinen Teil der kommenden Rennsimulation ausprobieren, insbesondere den Multiplayer-Modus des Spiels. Die Spieler konnten sich von der Arbeit überzeugen, die in die Überarbeitung und Vertiefung der Spielphysik sowie des Kern-Gameplays geflossen ist.

Aber falls du den ersten Playtest verpasst hast, keine Sorge. In der Forza Monthly-Show im Mai teilte Chris Esaki, der Creative Director von Forza Motorsport, mit, dass ein weiterer Playtest diesen Sommer (zwischen Juni und September) stattfinden wird und dass das Team während dieser Zeit weiterhin viele offene Gespräche mit der Forza-Community führen wird.

Esaki sagte, dass der erste Playtest ein "tonnenweise großartiges Feedback" von der Community hervorgebracht hat und dass er sich ziemlich sicher ist, dass alle "super gehyped und energetisiert" sind von dem, was gezeigt wurde. Er erklärte auch, dass der Grund, warum nur kleine Teile des Spiels getestet werden, der ist, dass das Team "kritisches Feedback" zu "fokussierten Bereichen" bekommen kann.

Esaki betonte, dass die Gespräche mit der Community fortlaufend sein werden und den Kern der Entwicklung von Forza Motorsport bilden werden. "Wir können nicht dorthin gelangen, wo das Team und die Community hinwollen, wenn wir das nicht gemeinsam tun", sagte Esaki.

Physik der nächsten Generation

(Image credit: Xbox Game Studios )

Esaki teilte auch Details darüber, wie sich die Physik von Forza Motorsport seit Forza Motorsport 7, das 2017 für Xbox One veröffentlicht wurde, entwickelt hat. "Um die Arbeit an der Physik ins rechte Licht zu rücken... die Änderungen, die wir von Forza Motorsport 7 bis jetzt vorgenommen haben, sind mehr als die Änderungen, die wir von [Forza Motorsport] 4 bis [Forza Motorsport] 7 vorgenommen haben. Es ist im Grunde ein riesiger Generationssprung, der in das Spiel kommt."

Die Reifen in Forza Motorsport und die Art und Weise, wie sie mit der Straße interagieren, wurden ebenfalls dramatisch verbessert. Laut Esaki hatte das Reifen-Kollisionsmodell vom ersten Spiel zu Forza Motorsport 7 einen einzigen Kontaktpunkt mit der Streckenoberfläche und wurde mit 60 Zyklen pro Sekunde (60Hz) aktualisiert. In Forza Motorsport gibt es nun acht Kontaktpunkte mit der Streckenoberfläche und die Engine aktualisiert mit 360 Zyklen pro Sekunde (360Hz). Das ist ein 48-facher Fidelity-Sprung für eine einzelne Reifenkollision. Esaki sagte, dass dies zu einem besseren Handling des Autos führt und man die Streckenoberfläche viel mehr "fühlen" kann.

Aber das ist noch nicht alles. Als Esaki gefragt wurde, wie die Physik sonst noch das Fahrerlebnis insgesamt verbessern wird, sagte Esaki: "Ein weiteres Beispiel dafür, wie die Physik funktioniert, die zu subtilen, aber spürbaren Veränderungen in der Fahrbahnoberfläche geführt hat, sind die Curbs. Unsere Bordsteine wurden in der Vergangenheit oft als etwas grob oder beunruhigend empfunden, und ich denke, das hat sich dramatisch geändert. Sie können mit Vertrauen angegangen werden, und ich denke, der Playtest hat das bestätigt. So simpel das auch sein mag, die Dämpfung ist wie Tag und Nacht zu dem, was sie in der Vergangenheit war."

Mehrere Reifenmischungen wurden ebenfalls für Forza Motorsport bestätigt, ein Novum für die Serie. In früheren Spielen gab es schon immer Reifenverschleiß, aber Reifenmischungen wie hart, mittel und weich werden das Gameplay und die Rennstrategie vertiefen. Jede Mischung hat ihre eigenen Grip- und Abnutzungseigenschaften, was laut Esaki zu "aufregenden neuen Gameplay-Entscheidungen während eines Rennens führen wird."

Wetterwarnung

Umweltfaktoren müssen in Forza Motorsport ebenfalls berücksichtigt werden und haben das Potenzial, dass sich jede Runde anders anfühlt, so Esaki.

"Wir arbeiten an Dingen wie der Streckentemperatur und wie sie Dinge wie Grip, Reifendruck und Reifenverschleiß beeinflusst. Außerdem kann man sich vorstellen, wie Veränderungen der Tageszeit und des Wetters, zusammen mit der neuen Modellierung des Reifenverschleißes und all den neuen Mischungen zu einem viel tieferen Fahr- und Rennerlebnis führen."

Don't eight it

Forza Motorsport ist der achte Teil der Rennsimulationsreihe von Turn10, aber er heißt nicht Forza Motorsport 8. Esaki gab zu, dass es einige Verwirrung bezüglich des Namens des Spiels gab und stellte klar, dass die Acht weggelassen wurde.

"Ich wollte nur noch einmal bekräftigen, dass der Name des Spiels Forza Motorsport ist. Es gibt keine fortlaufende Acht nach dem Titel. Es ist wirklich ein komplett neues Forza Motorsport-Erlebnis."

Forza Motorsport wird für die Xbox Series X, Xbox Series S und den PC erscheinen.