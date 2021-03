Forspoken Erscheinungsdatum, Trailer, Neuigkeiten und Gerüchte

Forspoken, früher unter dem Arbeitstitel "Project Athia" in Entwicklung, ist ein neues Action-RPG von Square Enix, in dem die Spieler in die Rolle von Frey Holland (gespielt von Ella Balinska) schlüpfen, einer ganz gewöhnlichen jungen Frau, die ihre magischen Fähigkeiten nutzen muss, um in einem fantastischen und gefährlichen Land namens Athia zu überleben.

Laut Square Enix werden sich die Spieler als Frey auf ein "aufregendes, jenseitiges Abenteuer" begeben und "sich tückischen Prüfungen stellen", während sie versuchen, die Geheimnisse von Athia zu ergründen und "etwas viel Größeres aus ihrem Inneren zu erwecken".

Square Enix enthüllte Forspoken erstmals bei Sonys PS5-Spielevorstellung im letzten Jahr und der Titel bleibt vorerst ein PS5-Konsolenexklusivtitel. Es ist also unklar, ob das Spiel in Zukunft seinen Weg auf die Xbox Series X finden wird, aber Forspoken scheint zumindest ein echtes PS5-Spiel zu sein und wird nicht mehr auf der PS4 erhältlich sein.

Interessiert, mehr zu erfahren? Lies weiter für alle Informationen, die wir über Forspoken (früher bekannt als Project Athia) wissen.

Forspoken: Was du wissen musst

Was ist Forspoken? Ein neues Action-RPG von Square Enix

Ein neues Action-RPG von Square Enix Wann kommt Forspoken heraus? Wahrscheinlich 2022

Wahrscheinlich 2022 Für welche Plattformen wird Forspoken erscheinen? PS5 und PC

Forspoken Erscheinungsdatum

(Image credit: Square Enix)

Leider werden wir Forspoken nicht mehr in diesem Jahr in die Hände bekommen. Forspoken wird im Jahr 2022 für PlayStation 5 und PC erscheinen und ist damit eines der Spiele, welches nicht mehr für die PS4 erscheint.

Ein genaueres Zeitfenster für die Veröffentlichung des Action-RPGs hat Square Enix nicht genannt. Da die Pandemie die Entwicklung des Spiels immer noch beeinflusst, ist es möglich, dass sich Forspoken auch in Zukunft nochmals verzögern könnte.

Forspoken Trailer

Der jüngste Trailer zu Forspoken enthüllte den offiziellen Titel des Spiels und das angepeilte Veröffentlichungsfenster von 2022. Dieser Trailer gab uns einen kleinen Einblick in die rasante, frenetische Steuerung von Forspoken und die wunderschöne Welt, in der es spielt, sowie in einige von Freys magischen Fähigkeiten. Schau doch einfach mal unten rein:

Forspoken (oder wie es damals hieß 'Project Athia') wurde während Sonys Future of Gaming 2020-Showcase mit einem Teaser-Trailer von etwas mehr als einer Minute Länge angekündigt.

Der Trailer gab uns einen kurzen Einblick in die Nutzung einiger magischer Fähigkeiten von Frey, die Welt von Athia selbst und einige der Kreaturen, die uns erwarten.

Forspoken Gameplay

(Image credit: Square Enix)

Details zum Gameplay von Forspoken sind dünn gesät, aber es gibt einige Details, die wir aus den Trailern, die wir bisher gesehen haben (und aus dem, was Square Enix bestätigt hat), herauslesen konnten.

Wir wissen, dass Frey magische Fähigkeiten haben wird und nach den Trailern sieht es so aus, als würden diese die Fähigkeit ein paar tolle Variationen beinhalten. Wir werden wohl ein magisches Schild zu erzeugen, Feinde wegsprengen und tentakelartige Dinge beschwören können. Aber was am meisten beeindruckt hat, war die Fähigkeit von Frey, sich mit unglaublicher Geschwindigkeit und Geschmeidigkeit durch die Welt zu bewegen. In den Trailern sehen wir, wie Frey durch Athia gleitet, Klippen erklimmt und über Schluchten springt.

Forspoken News und Gerüchte

(Image credit: Square Enix)

Entwickelt für PS5

Laut Square Enix wurde Forspoken "speziell für die PlayStation 5 entwickelt und nutzt die Leistung und die Funktionen der neuen Konsole, um ein Spiel zu schaffen, das sich wie ein echtes Next-Gen-Erlebnis anfühlt."

Das bedeutet, dass wir erwarten, dass Forspoken DualSense-Controller-Unterstützung bieten wird, was bedeutet, dass sich das Spiel dank haptischem Feedback und adaptiven Triggern noch immersiver anfühlen sollte - allerdings wurden diese genauen Features noch nicht bestätigt.

Es ist wahrscheinlich, dass Forspoken auch 4K und höhere Bildraten (möglicherweise bis zu 120fps) bieten wird. Aber auch hier sind diese genauen Details noch nicht bestätigt worden.