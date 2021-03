Final Fantasy 14: PS5 Release-Datum, Klassen, kostenlose Testversion und News

Es waren ein paar starke Jahre für Final Fantasy 14 (gestylt als Final Fantasy XIV). Im Jahr 2019 veröffentlichte das beliebte Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) seine dritte Erweiterung, Shadowbringers, die von der Kritik sehr gelobt wurde. Diese große Inhaltsveröffentlichung liegt bei einer starken 90/100 auf Metacritic, mit einer ebenso glühenden Nutzerbewertung.

Mit Blick auf die Zukunft kündigte Square Enix kürzlich Endwalker an, die vierte Erweiterung, die im Herbst 2021 erscheinen soll und die Warriors of Light an mystische neue Orte wie den Mond führen wird. Final Fantasy 14 wird auch seinen Weg auf die PS5 finden, wobei diejenigen, die das Spiel auf der PS4 besitzen, ein kostenloses Upgrade erhalten.

Auch wenn die Zukunft von FF14 recht rosig aussieht, hat das Entwicklerteam von Square Enix mit dem Covid-19-Ausbruch zu kämpfen. Es hat kein Geheimnis aus dieser Tatsache gemacht, denn monatelange Verzögerungen bei den Inhalten wurden vom Team mit Entschuldigungen quittiert. Abgesehen von diesen Schluckauf, obwohl, Final Fantasy 14 hat es geschafft, eine einigermaßen stetige Patch-Veröffentlichung Zeitplan während Shadowbringers zu halten, halten die Spieler mit neuen Story-Quests, Schlachtzüge und andere einzigartige Formen der Inhalte beschäftigt.

Doch was hebt Final Fantasy 14 von der Masse ab? Im Gegensatz zu den meisten anderen MMOs konzentriert sich FF14 sehr stark auf seine Geschichte. Es ist ein Cutscene-lastiges Erlebnis mit einer Fülle von stilisierten "altenglischen" Dialogen und einer Fülle von Hintergrundinformationen für große und kleine Konzepte. Sogar viele der Nebeninhalte des Spiels werden in irgendeiner Weise mit der Hauptgeschichte verknüpft.

Was ist Final Fantasy 14?

Final Fantasy 14 ist ein MMORPG, das ursprünglich im Jahr 2010 veröffentlicht wurde. Diese Version des Spiels, kollektiv als "1.0" bezeichnet, war weit von dem Spiel entfernt, das die Spieler heute kennen und lieben. Gefüllt mit Bugs, verwirrendem Gameplay, unnötigen Fortschrittsblockaden und schlechter Optimierung, wurde es bald auf Eis gelegt, um das Spiel einer massiven Überarbeitung zu unterziehen. Dies führte 2013 zur Veröffentlichung von Final Fantasy 14: A Realm Reborn auf PC und PlayStation 3.

Final Fantasy 14 ist derzeit auf Windows 10, Steam und PlayStation 4 erhältlich. Eine PS5-Version des Spiels ist auch auf dem Weg, mit einer offenen Beta für die Veröffentlichung am 13. April geplant. Die offene Beta wird für Spieler, die das Spiel auf PS4 registriert haben, zum Ausprobieren verfügbar sein. Nach der vollständigen Veröffentlichung wird die PS5-Version für PS4-Spieler ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein.

Die PS5-Version von Final Fantasy 14 rühmt sich mit einer hochauflösenden Oberfläche (etwas, das sogar in den aktuellen PC- und PS4-Versionen gefehlt hat), viel schnelleren Ladezeiten zwischen den Gebieten, sowie Unterstützung für 4K-Auflösung und allgemeine Verbesserungen der Leistung.

Als Massively Multiplayer Online Game wird die Welt von Final Fantasy 14 von tausenden von Spielern gleichzeitig geteilt. Die Spieler können wählen, ob sie Quests alleine annehmen oder sich mit anderen Spielern und/oder Freunden zusammentun, um Instanzen wie Dungeons, Schlachtzugsbosse und vieles mehr zu bewältigen.

Es gibt eine Reihe von kampforientierten Klassen, die neue Spieler bei der Charaktererstellung wählen können. Vom axtschwingenden Marodeur bis zum schadensheilenden Beschwörer und allem, was dazwischen liegt, bietet die anfängliche Auswahl etwas für jeden.

Gefällt dir die Klasse, die du zu Beginn gewählt hast, nicht? Du kannst einfach eine andere freischalten, indem du die entsprechende Gilde oder einen Nicht-Spieler-Charakter (NPC) besuchst. Es ist also nicht nötig, einen weiteren Charakter zu erstellen, um verschiedene Klassen auszuprobieren, und mit jeder Erweiterung werden noch mehr freigeschaltet.

Wenn du mal eine Pause von der Front brauchst, bietet dir Final Fantasy 14 eine Reihe von Handwerks- und Sammelklassen. Beide sind unglaublich robust und viele Spieler verbringen den Großteil ihrer Spielzeit allein mit diesen Systemen.

Wie kann ich Final Fantasy 14 spielen?

Jetzt interessiert? Du hast Glück. Square Enix bietet allen neuen Spielern, die in der Vergangenheit kein Abonnement abgeschlossen haben, eine kostenlose Testversion an. Die kostenlose Testversion ist unglaublich großzügig und erlaubt es neuen Kriegern des Lichts, das Basisspiel und die erste Erweiterung Heavensward in vollem Umfang zu erleben, mit einem Level-Cap von 60. Es gibt auch kein Zeitlimit für die kostenlose Testversion, also kannst du das Land Eorzea in aller Ruhe erkunden.

Wenn die kostenlose Testversion einen guten Eindruck hinterlassen hat, ist die Complete Edition zum Kauf auf Windows, Steam und PS4 erhältlich. Sie kostet 44,98 €, wenn sie nicht im Handel erhältlich ist, und enthält alle Inhalte des Spiels bis einschließlich der neuesten Erweiterung Shadowbringers. Bedenke, dass die Complete Edition in regelmäßigen Abständen zum Verkauf angeboten wird, in der Regel mit einem Rabatt von 50%, also solltest du das in Betracht ziehen, wenn du noch unentschlossen bist.

Final Fantasy 14 erfordert eine monatliche Abonnementgebühr von 10.99€ wenn du das Spiel langfristig genießen willst.

Final Fantasy 14 Endwalker News

Final Fantasy 14 Endwalker - PlayStation Q&A mit Naoki Yoshida

In einem Interview mit dem offiziellen PlayStation Blog gab Final Fantasy 14's Director und Producer Naoki Yoshida ein paar weitere Details zur kommenden Erweiterung Endwalker bekannt.

Yoshida beantwortete Fragen über den Abschluss des ersten großen Handlungsbogens des Spiels in Endwalker und wie die Geschichte weitergehen kann. Er sprach auch über die Themen der Geschichte von Endwalker, die Ähnlichkeiten zwischen dem Spiel und Final Fantasy 4, teilte den Gedankenprozess bei der Erschaffung von Sage - dem neuen Heiler-Job - und kommentierte schließlich den musikalischen Stil, den der Komponist Masayoshi Soken in Endwalker einbringen wird.

Endwalker wird das letzte Kapitel der epischen "Hydaelyn und Zodiark"-Saga von Final Fantasy 14 sein. Yoshida sagte, dass die allgemeine Struktur für den Handlungsbogen bereits in A Realm Reborn im Jahr 2013 angedacht war. Er schätzte auch, dass Patch 6.0 (der Patch, der mit der Veröffentlichung von Endwalker zusammenfällt) oder sogar 7.0 das Ende dieser Saga markieren würde, was zu neuen Geschichten nach diesem Punkt führen würde.

Yoshida erwähnte, dass er bereits darüber nachdenkt, wie die Geschichte nach Endwalker weitergeht, aber auch, dass er "darüber nachdenkt, wie man den ersten Höhepunkt" von Final Fantasy 14 am besten durch Endwalker erreicht. Seine Äußerungen scheinen darauf hinzudeuten, dass es in den nachfolgenden Patches nach 6.0 noch viel mehr Story zu erwarten gibt.

Indem er die Ähnlichkeiten zu Final Fantasy 4 ansprach, in dem der Mond ebenfalls eine wichtige Rolle spielte, bestätigte Yoshida, dass Final Fantasy 14 tatsächlich eine Hommage an dieses Spiel sei. Allerdings ließ er einen pikanten Story-Leckerbissen fallen, den die Fans im Hinterkopf behalten sollten, indem er sagte: "Der vorherige Mondsatellit [...] stellte sich als Käfig heraus, der [...] geschaffen wurde, um Bahamut einzusperren. Das wirft die Frage auf: Was ist dann der Mond selbst?"

Abschließend beschrieb Yoshida den Gedankenprozess, der zur Erschaffung des Weisen, einem der beiden neuen spielbaren Jobs in Endwalker, geführt hat. Er sagte, dass das Team anfangs damit kämpfte, den Beruf von den bestehenden Heilern in Final Fantasy 14 zu unterscheiden, nämlich Weißmagier, Gelehrter und Astrologe. Die Grundidee für Sage entstand schließlich, als jemand vorschlug, dass seine Waffen "magisch gesteuert" werden sollten, anstatt in der Hand gehalten zu werden.

Auf die abschließende Frage, wie man Neulinge zu Final Fantasy 14 locken könne, schlug Yoshida vor, dass sich die Spieler das Spiel wie ein interaktives TV-Drama vorstellen sollten, in Anspielung auf den storylastigen Fokus. Er verglich jede große Erweiterung mit einer eigenen Staffel, bevor er Neueinsteiger mit dem Hinweis auf die großzügige kostenlose Testversion von Final Fantasy 14 zum Handeln aufforderte.

Final Fantasy 14 Patch 5.5 Details und Veröffentlichungstermin

Bevor wir Endwalker und die Veröffentlichung von Patch 6.0 in diesem Herbst erreichen, ist Square Enix noch nicht ganz fertig mit den Inhalten für die aktuelle Erweiterung Shadowbringers. Patch 5.5 wird einen hübschen Bogen um die Shadowbringers-Inhalte des Spiels machen, und die Hauptgeschichte sollte uns schön nach Endwalker führen.

Dieser neue Patch, ominös betitelt Death Unto Dawn, wird die Hauptstory in zwei Teile aufteilen. Teil 1 wird am 13. April veröffentlicht, am selben Tag wie die offene PS5-Beta. Teil 2 ist für Ende Mai geplant, ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht. Neben den Hauptinhalten der Story wird Patch 5.5 den Spielern keine Wünsche offen lassen.

Mit Patch 5.5 wird der letzte Raid der YoRHa: Dark Apocalypse-Saga veröffentlicht. Dieses Crossover mit Nier: Automata war unter den Spielern ein wenig umstritten, da viele das Gefühl hatten, dass die Story zu kurz kam. Hoffentlich kann dieser letzte Raid der Serie diese Probleme beheben und die Welt von Nier erfolgreich mit Final Fantasy 14 verbinden.

Die Spieler werden auch Zeuge des Abschlusses der Storyline von The Sorrow of Werlyt. Diese Reihe von Prüfungen ließ die Spieler gegen bekannte Final Fantasy 7-Superbosse antreten: die Rubin-, Saphir- und Smaragdwaffen. Patch 5.5 schließt mit der Diamant-Waffe ab, dem mächtigsten von allen. Die beiden Schwierigkeitsgrade Normal und Extrem werden natürlich wie gewohnt vorhanden sein.

Außerdem gibt es Updates für das Triple Triad Kartenspiel, einen neuen Custom Delivery Client für Crafter und Sammler sowie diverse Hotfixes für die Resistance Weapon Questreihe. Leider müssen diejenigen, die sich auf den geplanten ultimativen Schwierigkeitsgrad Dragonsong War Trial freuen, mit einer weiteren längeren Verzögerung rechnen. Dieser Inhalt wurde leider auf 6.1 verschoben, nach der Veröffentlichung von Endwalker.

Für einen genaueren Blick auf die kommenden Updates und Änderungen, die Final Fantasy 14 Patch 5.5 mit sich bringen wird, wurde die offizielle Shadowbringers-Website aktualisiert und enthält nun den kommenden Patch.

Final Fantasy 14 Endwalker Erweiterung Details, Release-Datum und mehr

Am 5. Februar präsentierte Final Fantasy 14 Director und Producer Naoki Yoshida einen Ankündigungs-Showcase für die nächste Erweiterung, Endwalker. Das erste, was gezeigt wurde, war ein brandneuer CG-Trailer, der ankündigte, dass Endwalker im Herbst 2021 erscheinen wird.

Der Showcase berührte die Dinge, die wir erwarten können, wenn Endwalker veröffentlicht wird. Zum größten Teil wird die Hauptgeschichte uns zurück in die Heimat Eorzea führen, nach Ausflügen in den Osten und in ganz andere Welten.

Yoshida sprach über einen von zwei neuen Jobs (spielbare Klassen), die in Endwalker hinzugefügt werden. Das ist der Sage, ein neuer Heiler mit einigen herrlich sci-fi aussehenden Lasern. Oh, diese Laser können auch fliegen und unabhängig vom Benutzer schweben. Die zweite neue Klasse wurde als Nahkampf-DPS bestätigt (ein Nahkampf-Schadensverursacher), aber das ist alles, was wir bisher wissen.

Eine Ankündigung, die bei den Spielern wirklich hängen blieb, war das Insel-Heiligtum. Dies wurde als eher lockerer, entspannter Inhalt angekündigt, den jeder Spieler genießen kann. Höchstwahrscheinlich wird es nicht unähnlich zu Landwirtschaft Sims wie Stardew Valley oder Harvest Moon sein.

Über diesen neuen Modus ist derzeit noch nicht viel bekannt, außer dass wir für unser eigenes instanziertes Inselparadies verantwortlich sein werden. Es ist auch ein Ort, an dem die Untergebenen des Spielers (sammelbare Kreaturen, die Ihnen durch die Oberwelt folgen) frei herumlaufen und möglicherweise selbst Aufgaben erfüllen können.

Über die neuen Schlachtzüge, die es in Endwalker geben wird, wurden nur wenige Details verraten. Erstens wird die neue Acht-Mann-Schlachtzug-Serie den Titel Pandaemonium tragen, dessen Ankündigung nur von einem ominösen Stück Key Art begleitet wurde. Über die neuen 24-Mann-Allianz-Schlachtzüge wurde so gut wie nichts verraten, nur, dass es eine Abkehr vom Fokus der letzten beiden Erweiterungen auf Crossover zugunsten einer originellen Story sein wird.

Der Lieblingsboss der Fans kehrt nach seinem Auftritt in Final Fantasy 10 zurück. Dazu gesellten sich Konzeptgrafiken und In-Game-Screenshots einiger neuer Dungeons und Oberwelt-Gebiete, darunter Garlemald, die kaiserliche Hauptstadt, die Spieler seit A Realm Reborn unbedingt besuchen wollten.

Abgerundet wurden die Ankündigungen durch Details zum bevorstehenden Downscaling von Zahlenwerten im gesamten Spiel. Yoshida ging bis ins kleinste Detail, was hier passieren wird. Im Wesentlichen sind die Zahlen, mit denen das Spiel derzeit hantiert, viel zu groß (Bosse haben zum Beispiel HP-Werte im dreistelligen Millionenbereich) und ihre aufgeblähte Größe verursacht Bugs im Spiel.

Yoshida erklärte unnachgiebig, dass die Zahlen zwar auf breiter Front verkleinert werden, dies aber alles relativ ist. Auch wenn unsere Schadenszahlen deutlich niedriger sein werden, werden die Spieler selbst nicht weniger stark. Das ist eine Art und Weise, wie sich das Team für alle Inhalte in den kommenden Jahren wappnen will.

Schließlich werden die Spieler ihre Gürtel entfernt sehen. Nein, nicht was du denkst. Gürtel waren jahrelang so etwas wie ein Fluch für Spieler. Sie sind an den Charakteren überhaupt nicht sichtbar und bieten im Vergleich zu den wertvolleren Ausrüstungsgegenständen kaum Stat-Boni. Aus diesem Grund schafft Square sie nun komplett ab.

Die Slots, die Gürtel derzeit in der Waffenkammer belegen, werden stattdessen Primärwaffen und Ring-Slots zugewiesen, wobei einige Speicherplätze in Reserve gehalten werden, bis das Team weiß, was es mit ihnen machen will.

Details zu Patch 5.45

Final Fantasy 14's neuester Patch, 5.45, wurde am 2. Februar veröffentlicht. Zu den Updates, die er brachte, gehörten neue Inhalte für die Questreihe "Widerstandswaffe der Schattenbringer" und ein Haufen neuer Fähigkeiten für den Job des Blaumagiers.