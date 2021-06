Erscheint das iPhone 13 am 24. September?

Es war schon immer wahrscheinlich, dass das iPhone 13 im September in den Läden landet, da Apple zu diesem Zeitpunkt normalerweise seine neuen Smartphones auf den Markt bringt (obwohl der Launch und die Veröffentlichung des iPhone 12 im letzten Jahr durch die Pandemie auf Oktober verschoben wurde). Und wir haben jetzt eine Vorhersage für das tatsächliche Verkaufsdatum: Der 24. September könnte der Tag sein, an dem du die iPhones 2021 in die Hände bekommst.

Dieses Datum basiert auf einer Behauptung des Wedbush-Analysten Dan Ives, der laut Barron’s sagt, dass die iPhone 13-Serie wahrscheinlich in der dritten Septemberwoche angekündigt werden wird.

Ives hat kein genaues Datum genannt, aber Apple hält seine Launch-Events normalerweise an einem Dienstag ab, was eine Ankündigung am 14. September bedeuten würde - obwohl es gelegentlich ein Mittwoch ist, so dass es auch der 15. September sein könnte.

So oder so, basierend auf Apples üblichem Zeitplan würden wir dann erwarten, dass die Vorbestellungen am Freitag - dem 17. September - beginnen und das Veröffentlichungsdatum eine Woche später, also am 24. September, erfolgt.

Es ist zwar nicht klar, woher Ives diese Informationen hat, aber er ist ein angesehener Analyst und hat wahrscheinlich Quellen in der Lieferkette, also könnte es durchaus stimmen.

Im Einklang mit unseren Vorhersagen

Diese Daten machen auch Sinn, da Apple normalerweise seine neuen iPhone Modelle entweder am ersten oder zweiten Dienstag (oder gelegentlich am Mittwoch) im September vorstellt, so dass wir die wahrscheinlichen Daten bereits auf ein paar Möglichkeiten eingegrenzt haben, und diese sind unter ihnen.

Ives wiederholte auch frühere Behauptungen, die er über die iPhone 13-Reihe gemacht hat, einschließlich, dass es anscheinend eine 1 TB Speicheroption geben wird und dass alle vier Modelle einen LiDAR-Scanner bekommen werden. Eine andere Quelle hat diese Behauptungen kürzlich bestritten*, es bleibt also abzuwarten, wer hier Recht hat.

Die oben genannten Daten sind jedoch sehr wahrscheinlich richtig, es sei denn, Covid-19 stört den Prozess erneut. Aber die bisherigen Berichte deuten darauf hin, dass die iPhone 13 Reihe im Zeitplan liegt, so dass der September - und wohl der 14. oder 15. September - für die Ankündigung wahrscheinlich ist.

* Link englischsprachig