Du suchst Gruselstimmung für die Feiertage? Wie wärs mit den Halloween-Events dieser Online-Spiele?

Dass Online-Spiele besondere Feiertage durch jährliche Events mit ihrer Community feiern, ist schon seit einer langen Zeit fester Bestandteil des Online-Gamings. Nun steht wieder mal Halloween kurz bevor und selbstverständlich zelebrieren unzählige Online-Games die schaurigen Oktobertage mit ihrer Spielerschaft. Im folgenden Artikel zeigen wir dir, welche von diesen Halloween-Events du besser nicht verpassen solltest.

1. Overwatch 2

Der Halloween-Terror in Overwatch 2 hat begonnen. Der böse Dr. Junkenstein kehrt im Nachfolger des beliebten Online-Shooters zurück und sorgt wieder für jede Menge Angst und Schrecken. Das Halloween-Event bietet eine Erweiterung der PvE-Mission "Junkensteins Rache", welche den Titel "Zorn der Braut" trägt.



Und wie immer gibt es jede Menge neue Belohnungen in Form von Skins, Sprays, Waffenanhängern und weiteren Goodies. Leider sind die richtig coolen Sachen hinter einer Paywall versteckt, auch ist der Zeitraum des Events nicht mehr so lang wie früher. Du musst dich also sputen. Dennoch macht das Halloween-Event große Laune und ist definitiv einen Blick wert.

2. Dead By Daylight

Ein Online-Horrorspiel feiert Halloween? Das nennt man die ultimative Grusel-Kombi. Dead By Daylight öffnet ein weiteres Kapitel mit brandneuen Kostümen und vielen weiteren Collectables. Während des Events kannst du eine Reihe kosmetischer Gegenstände freischalten und die Lobby sowie Ladebildschirme sind mit netter Halloween Deko geschmückt. Außerdem gibt es mit dem neuen Foliant "Boshaftigkeit" Erinnerungen an den Killer Ghost Face sowie der Überlebenden Mikaela Reid. Und das allerbeste: Dieses Wochenende kannst du Dead By Daylight bis zum 01. November komplett kostenlos spielen.

3. Rocket League

Bis 01. November kannst du in Rocket League in besonderer Gruselstimmung über den Bolzplatz rasen. In dem Halloween-Event "Haunted Hollows" musst du durch das Spielen von Matches Herausforderungen abschließen, um schaurige Belohnungen – wie zum Beispiel neue Reifen oder Dachaufsätze – freizuschalten. Das ist aber noch nicht alles. Die befristeten Modi sorgen für die nötige Würze Pep. Während du bei "Grusel-Würfel" mit einem immer schneller werdenden Kürbis zu tun hast, musst du bei "Wärmesucher" einen Geisterball abwehren, der es auf dein Tor abgesehen hat. Rein in die Karre und ab geht's!



4. Pokémon Unite

Bis zum 17. November werden im Mer Stadium wieder ordentlich Kürbisse fliegen. Im neuen Halloween-Event von Pokémon Unite gibt es einen befristeten Modus, bei dem du mit gezielten Würfen deine Gegner in das gruselige Gemüse verwandeln kannst. Wie immer gibt es einen neuen Battle Pass sowie besondere Feiertagsbelohnungen zum Sammeln.



Und auf gar keinen Fall solltest du das neue spielbare Pokémon Zoroark vergessen. Es übernimmt die Speedster-Rolle, was dem Roster des MOBAS sehr guttut. Wenn du Pokémon Unite schon länger nicht mehr angerührt hast, ist das Halloween-Event eine gute Gelegenheit, wieder einzusteigen. Vielleicht warst du so lange inaktiv, dass sogar ein Rückkehrerbonus mit 4.000 Aeos-Münzen auf dich wartet?

5. MultiVersus

Das Halloween-Event von MultiVersus ist bereits im vollen Gange. Bis 15. November kannst du dich ordentlich mit Süßigkeiten eindecken. Diese sind aber nicht zum Naschen da, sondern fungieren als befristete Währung, mit der du einzigartige Kostüme für deine Lieblingscharaktere kaufen kannst. Das Naschwerk verdienst du dir durch das Spielen von Matches.



Übrigens kannst du dir Extra-Süßigkeiten verdienen, indem du dir eines der Feiertagskostüme anziehst. Dieser Output erhöht sich noch mehr, wenn du mit einem kostümierten Kumpel spielst. Wenn du gerne mit Kampfspielen á la Smash Bros. viel Zeit verbringst, lohnt sich ein Blick auf MultiVersus während der gespenstischen Feiertage besonders. Es ist Zeit für Süßes oder Saures!