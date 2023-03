Du liebst Celeste? Dann solltest du diesen Indie-Geheimtipp auf keinen Fall verpassen!

Das Spielejahr 2023 begeistert bereits jetzt durch zahlreiche Hochkaräter wie Dead Space (Öffnet sich in einem neuen Tab), Hogwarts Legacy (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder Wo Long (Öffnet sich in einem neuen Tab). Und mit dem Remake zu Resident Evil 4 (Öffnet sich in einem neuen Tab) steht bereits der nächste Gaming-Hammer in den Startlöchern.

Zwischen den ganzen Big-Budget-Produktionen gehen jedoch zumeist die Indie-Titel eher unter. Bis auf wenige Ausnahmen wie beispielsweise Hollow Knight: Silksong (Öffnet sich in einem neuen Tab) haben es selbige gerade 2023 äußerst schwer, sich ein Stück vom Kuchen zu stibitzen.



Schade ist das immer genau dann, wenn es damit die kleinen Studios trifft, die infolge eines Mix aus innovativen Konzepten, spaßigem Gameplay und erstklassigem Polishing ihre ganz eigene Spielevisionen umsetzen. Besonders schade wäre es, wenn es Spiele wie Germinal (Öffnet sich in einem neuen Tab) trifft...

Warte, was? Hast du noch nie gehört? Dann wird es allerhöchste Zeit!

Sag den Keimen den Kampf an!

Bei Germinal handelt es sich um einen 2D-Plattformer, der dir präzise Positionierung, gutes Timing und eine hohe Frusttoleranz abverlangt. Und bereits in den ersten Minuten macht das Spiel dabei klar, dass es durchaus knifflig werden kann.

Informationen zum Spiel: (Image credit: Moonlit Monitors) Release: 09. März 2023

Entwickler: Moonlit Monitors UG

Plattform: PC (Steam) (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Controllerunterstützung: ja

Preis: 12,49 Euro

In einer charmanten Pixelwelt manövrieren wir den jungen Studenten Greg in Germinal mithilfe seines Desinfektionsjetpacks durch keimverseuchte Areale. Das Jetpack erlaubt es uns hierbei zu gleiten, Doppelsprünge auszuführen und zeitgleich die Umgebung vor den Krankmachern zu reinigen.

"Aufgelockert" wird das Platforming immer wieder durch eine Geschichte, die sich näher mit den mentalen Problemen des Hauptcharakters auseinandersetzt und infolge von ergreifen Dialogen durchaus auch einmal näher ans Herz gehen kann. Das ist aber sogar gezielt gewollt, eine der Ambitionen vom Entwickler Moonlit Monitors und hebt das Spiel noch einmal von anderen, vergleichbaren Mitkonkurrenten ab.

Gelunge Pixeloptik trifft auf smoothes Gameplay und knackiges, aber suchterregendes Plattforming (Image credit: Moonlit Monitors)

Nichtsdestotrotz sind in puncto Gameplay aber die offensichtlichen Vorbilder wie Celeste und Super Mario Sunshine überdeutlich erkennbar. Allerdings muss das nichts Schlimmes sein – vor allem nicht, wenn die Formel so gut aufgeht wie bei Germinal. Denn bereits nach wenigen Minuten Spielzeit verliert man sich in einer Trial-and-Error-Spirale, die auch bei den ganz großen Indie-Hits bereits hervorragend funktionierte.

Und nicht selten habe auch ich mich dabei erwischt, wie ich nur noch ein letztes Mal diese EINE KNIFFLIGE PASSAGE überwinden wollten...

Aber auch wenn du das grundlegende Gameplay schon gut verinnerlicht hast, ist da noch längst nicht Schluss. Denn zahlreiche Collectibles laden zum wiederholten Besuch der Areale ein und sichern so auch Komplettisten eine spaßige Herausforderung zu. Und auch Speedrunner dürften mit Germinal ihre Freude haben, wo der Titel doch sogar eigene Optionen für eben diese Form des Spielens offeriert.

Probespiel gefällig? Kein Problem!

Insofern ich deine Neugier wecken konnte, kannst du bereits jetzt in Germinal komplett kostenfrei reinspielen!

Die Entwickler waren nämlich so freundlich und haben dir auf Steam eine Demo (Öffnet sich in einem neuen Tab) bereitgestellt, die dir schon einmal einen guten Vorgeschmack auf das gibt, was dich in der Vollversion, ab dem 09. März, erwartet. Dann wird der Titel übrigens für 12,49 Euro auf Steam zu haben sein.

Unser Fazit: Die Spieleentwicklung in Deutschland lebt – und Germinal ist ein hervorragender Beweis dafür!

Apropos Spielentwicklung, apropos Deutschland: Mit dem Gothic-Remake (Öffnet sich in einem neuen Tab) steht in nicht mehr allzu ferner Zukunft die Erscheinung eines RPG-Klassikers vor der Tür, der sich vor allem im deutschsprachigen Raum einer stetigen Beliebtheit bei neuen und alten Fans erfreut.

Und um dir die Wartezeit hierauf ein wenig zu versüßen, hat mein Kollege William sich im Interview (Öffnet sich in einem neuen Tab) direkt einmal mit Producer Reinhard Pollice über den aktuellen Entwicklungsstand unterhalten und hierbei auch das ein oder andere, spannende Detail in Erfahrung gebracht. Unbedingt mal reinschauen!