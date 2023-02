Gothic Remake: Wie ist der aktuelle Entwicklungsstand? Ein Interview mit Reinhard Pollice

Innos zum Gruß! In einem exklusiven Interview zum Gothic Remake hat Reinhard Pollice mir etliche Fragen beantwortet. Insgesamt haben wir uns 40 Minuten über verschiedenste Bereiche des Spiels unterhalten. Das ist dabei herausgekommen.

Wichtige Information: Das Interview wird zweigeteilt auf TechRadar erscheinen. Der zweite Teil wird zu unserem TechRadar Gaming Launch-Event am 22. Februar veröffentlicht. Eine Besprechung zum Gothic Remake wird Teil des Live-Streams auf unserem YouTube Kanal sein. Wenn du die Besprechung nicht verpassen willst, solltest du den Kanal abonnieren.

Jetzt aber zum ersten Teil des Interviews mit Reinhard Pollice!

(Image credit: THQ Nordic)

Einstieg:

William: Hallo Reinhard, wie sieht der allgemeine Stand der Entwicklung des Gothic Remakes aus? Seid ihr im Zeitplan?

Reinhard: Wir sind mitten in der Produktion und damit perfekt im Zeitplan. World Design und die dazugehörigen Grafiken nehmen momentan viel Zeit ein. Bisher haben wir aber noch kein Feature zu 100% abgeschlossen. Es wird aber jeden Tag ein Stück mehr das Gothic, was wir alle wollen.

Das Herzstück auf das wir uns konzentrieren ist die KI. Gothic war meiner Ansicht nach schon immer ein Vorreiter von lebendiger Spielwelt und Simulation. Das wollen wir im Remake natürlich auch wieder in den Fokus rücken. Dabei wollen wir weit über das hinausgehen, was der Originaltitel geboten hat und eine noch lebendigere Worldsimulation bieten.

William: Das klingt danach, dass du mit dem aktuellen Entwicklungsstand durchaus zufrieden bist.

Reinhard: Absolut! Es tut sich jeden Tag etwas und wir haben einen geilen Progress. Natürlich gibt es Features, bei denen man sich fragt: Warum ist das noch nicht weiter in der Entwicklung? Aber das ist eine Frage von Prioritäten und im Moment liegt die Priorität bei der grafischen Darstellung der Welt.

Wir haben das Alte Lager schon größtenteils abgeschlossen. Dazu haben wir auch schon einen kleinen Sneak-Peak Screenshot zu Weihnachten veröffentlicht. Parallel dazu hat auch die grafische Arbeit an den anderen beiden Lagern stattgefunden. Das Ziel ist, dass die Minenkolonie von Kohrinis so wiedergegeben wird, wie man sie in Erinnerung hat, nur eben lebendiger.

William: Wie viele Leute arbeiten derzeit an dem Remake? Mein aktueller Wissensstand ist, dass um die 40 Leute daran arbeiten.

Reinhard: Genau! Unser internes Team besteht aus 45 Personen und wir haben auch noch einige Partner, die uns zuarbeiten und gewisse Teilbereiche umsetzten. Talentierte Mitarbeiter sind in allen Bereichen natürlich immer noch gerne gesehen, aber viel größer als jetzt möchten wir auch nicht werden.

Die Mitarbeiterzahl von Piranha Bytes zum ersten Gothic Teil war aber vergleichbar. Dennoch sind die Anforderungen an Videospiele gestiegen und haben sich weiterentwickelt. Beispielsweise hat der Fotorealismus seine entsprechenden Anforderungen von der Manpower her.

William: Welche größten Herausforderungen muss sich das Team denn aktuell stellen?

Reinhard: Wir haben immer kleinere Teams – von etwa 6-7 Leuten – die an einem bestimmten Feature arbeiten. Das hat den Vorteil, dass wir Probleme schon frühzeitig erkennen können. Auch wenn es sich um ein Remake handelt, ist das nicht unbedingt weniger herausfordernd als ein Spiel von Grund auf zu entwickeln.

Klar, man hat gewisse Schablonen, auf die man zurückgreifen kann. Aber man hat eben auch nicht die Freiheit zu sagen: "Dann lassen wir den Scavenger eben weg!"

Ansonsten sind natürlich auch unsere internen Ansprüche sehr hoch. Das betrifft vor allem die Fidelity bei Animationen, insbesondere das Lokomotionssystem: Das bedeutet, wie man mit dem steuerbaren Charakter umgeht, ihn wahrnimmt, wie reaktiv er auf Inputs ist und wie realistisch die Transitions zwischen den Animationen sind.

Dafür verwenden wir den Motion-Magic-Ansatz. Das bedeutet: Wir nehmen nicht einzelne Clips einer Bewegung über Motion Capture auf, sondern wir machen eine 20-30-minütige Animations-Session und sagen dem Model: "Bewege dich so natürlich wie es geht." Anschließend nehmen wir die einzelnen Sequenzen und unterteilen sie in die definierten Kategorien. Dann gibt es einen Algorithmus, der entscheidet, welcher Animationsübergang am besten passt, und damit können wir viel natürlichere Animationssets erstellen. Das ist sehr herausfordernd, da es viel Iterationsarbeit bedeutet und uns seit schon einem Jahr beschäftigt.

Die KI ist ein weiterer Punkt. Wir haben sie in den letzten anderthalb Jahren neu auf die Beine gestellt, damit sie bugfrei agiert und die entsprechenden Einstellungsmöglichkeiten für unsere Designer bietet.

(Image credit: THQ Nordic)

Zum Combat-System:

William: Wie sieht die Progressionsmechanik beim Kampfsystem aus? Inwieweit werdet ihr euch da am Original orientieren? Das Konzept des Playable Teaser habt ihr bekanntlich ja verworfen.

Reinhard: Das haben wir größtenteils aus dem Original übernommen. Natürlich werden wir es an einigen Stellen weiter ausbauen. Das wird beispielsweise zusätzliche Möglichkeiten von Lernpunkten oder Lehrmeistern betreffen.

Beim Magiesystem haben wir die Progression auch angepasst. Hier haben wir die Zauber auf die jeweiligen Götter (Innos, Adanos und Beliar) gebunden und klarer hervorgehoben.

Der Playable Teaser war so gedacht, dass wir einen Stein ins rollen bringen wollten. Wir haben die Rückmeldungen der Community sehr ernst genommen und dadurch herausgefunden, was der Community bei Gothic wirklich wichtig ist.

Wir haben über 30.000 Antworten bekommen und wir sind der Community dafür sehr dankbar. Denn aufgrund dieser Daten konnten wir sehen, was die Gothic-Spieler wollen. Es gab auch interessante regionale Unterschiede. Ein Beispiel dafür ist, dass die Community aus Osteuropa vorwiegend auf kleine Details wie das Essen eines Apfels geachtet hat. Wird das Essen auch zum Mund geführt und beißt der Held auch in den Apfel hinein. Das klingt vielleicht trivial, aber für uns war diese Information sehr wichtig, da dieser Grad an Realismus erwartet wird und wir dadurch die Prioritäten entsprechend setzen können.

Abschließend zum Playable Teaser: Wir haben zwar einige Grafiken daraus übernommen, aber der Rest ist ein kompletter Neustart.

William: Wie weit seid ihr denn mit dem Kampfsystem? Du hast gerade angesprochen, dass die Zauber an die Götter gebunden sind. Was bedeutet das?

Reinhard: Ich fange mal mit den Göttern an. Diese sind ja in der Gothic-Reihe nicht immer konsistent. Das wollen wir begradigen. Für die Progression des Magiesystems bedeutet das, jeder Zauber basiert auf einer Gottheit und das soll sich auch in der Welt widerspiegeln. Wo findet/erlernt man den Zauber.

Was das Combat-System angeht: Wir sind gerade dabei die letzten Zauber ins Spiel zu implementieren. Dann erst erfolgt das Feintuning. Das bedeutet, welche Effekte und Animationen gezeigt werden. Wir haben uns aber für eine Mechanik entschieden die etwas vom Original abweicht. Es wird bei einigen Zaubern ein Channeling-System geben, das bedeutet du kannst Zauber auf einen Gegner draufhalten. Das kostet natürlich mehr Mana und gibt neue Möglichkeiten für das Mana-Management.

Der Fernkampf an sich wird vergleichsweise unspektakulär. Es geht eher um den taktischen Einsatz. Also das Zielen und feuern auf einen entfernten Gegner.

William: Kann man sich das etwa wie bei Gothic 3 vorstellen? Man hat ein Fadenkreuz, zielt und feuert.

Reinhard: Genau!

Zum Nahkampfsystem kann ich dir sagen, dass wir uns an den Grundprinzipien des Originals orientieren werden. Es geht weniger darum Klicks im richtigen Timing zu setzten, sondern es geht eher darum, dass du die Schlagrichtungen kombinierst.

William: Gibt es denn neue Waffen/Zauber, die wir aus dem Original nicht kennen?

Reinhard: Dazu kann ich dir leider noch nichts Abschließendes sagen. Aber wir gucken uns generell an, dass wir das Spiel auch an gegebener Stelle erweitern und dort wo es Sinn macht ergänzen.

Fortsetzung folgt!

Der zweite Teil des Interviews folgt, wie oben erwähnt am 22. Februar. Das Gothic Remake wird Thema des Live-Streams sein und wir werden die bisherigen Informationen zum Gothic Remake besprechen. An dieser Stelle habt ihr die Chance eure Fragen einzureichen. Tut das einfach in der Community-Sektion unseres YouTube Kanals.

Danke an Lord Papnase (Öffnet sich in einem neuen Tab)der mich bei einigen Fragen unterstützt hat!

Bis dahin... Möge der Schläfer dich erleuchten!

(Image credit: Future)

TechRadar Gaming kommt nach Deutschland - wir feiern am 22. Februar um 18:00 Uhr live auf Youtube und du hast die Chance, tolle Sachen zu gewinnen!