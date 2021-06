Du kannst nicht auf Far Cry 6 warten? Dieses Far Cry VR Erlebnis könnte die Lücke füllen

Ubisoft hat ein einzigartiges Far Cry VR-Erlebnis angekündigt, das die Wartezeit auf Far Cry 6 ein wenig erträglicher machen könnte.

Far Cry VR: Dive into Insanity ist ein frei begehbares Virtual-Reality-Erlebnis, in dem du Vass, einem der berüchtigtsten Bösewichte der Serie, ganz nah kommst. Du musst dich mit einer Gruppe von anderen Spielern durch die Rook Islands von Far Cry 3 kämpfen, die üppige Dschungel und riesige Umgebungen zum Erkunden bieten.

Die Spielmechanik ist einfach, intuitiv und Zusammenarbeit und Teamwork sind essentiell, wenn du dich erfolgreich durch Vass' wahnsinnigen Dschungelspießrutenlauf kämpfen und gemeinsam von der Insel entkommen willst.

Far Cry VR kommt nicht auf die Oculus Quest 2 oder PS VR, sondern kann bei Zero Latency VR gespielt werden, das 33 Standorte rund um den Globus hat. Was Zero Latency VR besonders macht, ist der Fokus auf Gruppenspiele, zusammen mit großen Spielräumen und Requisiten, um das Erlebnis noch einprägsamer und immersiver zu machen.

"Wir sind immer auf der Suche nach neuen Wegen, um unseren Spielern die beste Unterhaltung zu bieten, die die Free-Roam-VR-Industrie zu bieten hat, und unser neues Far Cry VR: Dive into Insanity-Erlebnis ist außergewöhnlich", sagt Tim Ruse, CEO von Zero Latency VR. "Wir haben eng mit Ubisoft zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass sich die actiongeladene Welt von Far Cry für Fans authentisch anfühlt und auch neue Spieler anlockt."

Etwas für Far Cry Fans

Obwohl Covid-19 immer noch ein Thema ist, arbeitet jeder Zero Latency VR Standort hart daran, die sicherste Umgebung für Mitarbeiter und Kunden gemäß den lokalen Richtlinien zu schaffen. Es hört sich nach einem wirklich spaßigen Ausflug an, der Far Cry-Fans das Spiel wie nie zuvor erleben lassen wird.

Far Cry 6, der nächste Teil von Ubisofts Open-World-Ego-Shooter-Reihe, soll am 7. Oktober 2021 erscheinen und mit Giancarlo Esposito von Breaking Bad als Bösewicht aufwarten.