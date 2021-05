Far Cry 6 Veröffentlichungstermin für Oktober festgelegt

Far Cry 6 wird am 7. Oktober 2021 als eines der nächsten großen Spiele von Ubisoft veröffentlicht werden. Wie die vorherigen Far Cry-Titel ist es ein Open-World-Ego-Shooter. Die Spieler werden auf die tropische Insel Yara entlassen, auf der der Diktator Anton Castillo herrscht. Castillo wird von dem Schauspieler Giancarlo Esposito verkörpert.

Neben der Bekanntgabe eines Veröffentlichungsdatums zeigte Ubisoft erstmals Gameplay-Material, das die vielen Werkzeuge und Waffen enthüllte, die der Spieler als Dany Rojas einsetzen kann, um das Regime zu stürzen, sowie die Einbeziehung einer Third-Person-Perspektive zumindest für Teile des Spiels. Einer deiner vielen Begleiter in Far Cry 6 ist der schuppige Typ, ein Alligator, der eine Weste trägt und mehr als glücklich ist, die Revolution zu unterstützen.

Far Cry 6 sollte ursprünglich im Februar 2021 erscheinen, bevor es wie so viele andere Spiele aufgrund der weltweiten Pandemie verschoben wurde.

Ubi sieht mehr in der Zukunft

Wir werden sehr wahrscheinlich bald mehr von Far Cry 6 sehen, da Ubisoft an der E3 2021 mit einem neuen Ubisoft Forward Showcase am 12. Juni teilnimmt. Wir werden dort auch andere Spiele sehen, darunter wahrscheinlich auch das oft verzögerte Rainbow Six: Parasite. Andere Titel, die dort auftauchen könnten, sind das Seefahrer-Abenteuer Skull and Bones.

Ubisoft ist nicht der einzige große Publisher, der auf der E3 2021 einen Showcase abhält. Microsoft folgt am 13. Juni, um die nächsten Spiele der Xbox Game Studios und Bethesda Softworks zu präsentieren. Sony hat noch keinen offiziellen Showcase bestätigt, aber kürzlich Gameplay-Material zu Horizon Forbidden West gezeigt.

Far Cry 6 ist derzeit für PS5, PS4, PC, Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One vorbestellbar.