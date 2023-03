DokeV: Alles, was wir bisher wissen

DokeV ist ein Third-Person-Taschenmonster-RPG vom südkoreanischen Entwickler Pearl Abyss. Es erscheint für Xbox Series X|S, PS5 sowie PC und will die Formel von Pokémon Karmesin und Purpur auf den Kopf stellen, indem es die Monsterkämpfe in Echtzeit ablaufen lässt. Obwohl das Spiel im Kern immer noch auf dem Sammeln von Kreaturen basiert, verleihen die wunderschöne Grafik und die niedlichen, aber absurd aussehenden Dokebi, die du sammeln wirst, DokeV eine ganz eigene Note.

Obwohl wir außer ein paar Trailern noch nicht viel von DokeV gesehen haben, sah die Vorschau schon recht vielversprechend aus. Die Kämpfe sahen flüssig und rasant aus, während die leuchtenden Farben und der unverwechselbare Stil des Titels in ihrer kühnen Einfachheit fast magisch wirkten. Obwohl vieles am Spiel noch geheimnisumwittert ist, haben wir für dich alle Informationen zusammengetragen, die wir finden konnten.

DokeV: Kurz und bündig

Darum geht's: Ein Open-World-Action-Adventure mit Monstersammeln

Ein Open-World-Action-Adventure mit Monstersammeln Release: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Plattformen: PC, PS5 und Xbox Series X|S

DokeV: Release & Plattformen

Es gibt noch kein Veröffentlichungsfenster für DokeV. Da wir seit der Enthüllung auf der Gamescom 2021 vor fast einem Jahr nichts mehr gehört haben, scheint es nicht so, als würde es in nächster Zeit erscheinen. Wir vermuten also frühestens 2023. Was die Plattformen angeht, so wissen wir derzeit, dass es für PC, PS5, Xbox Series X|S und sogar für PS4 und Xbox One erscheinen wird. Es ist unwahrscheinlich, dass es auch für die Nintendo Switch erscheint, obwohl wir in letzter Zeit viele Cloud-Versionen für den Hybrid-Konsole gesehen haben.

DokeV: Trailer

Offizielles ROCKSTAR-Musikvideo

Während der The Game Awards 2021 wurde ein neuer Trailer zu DokeV gezeigt, der das offizielle Musikvideo zu einem eigens für das Spiel geschriebenen Song vorstellt. "Rockstar" ist genau die Art von eingängigem K-Pop-Bop, die du erwarten würdest. Außerdem wurde das Video im Spiel gedreht und zeigt einmal mehr, wie beeindruckend die Grafiken und Animationen von DokeV sind.

World Premiere Gameplay Trailer

Während der Gamecom 2021 wurde ein Gameplay Trailer von DokeV veröffentlicht. Und dieser macht einen wirklich guten Ersteindruck. Man bekommt Einblick in die verschiedenen Fortbewegungsmittel und die bombastischen Kämpfe, die – für das Genre der Taschenmonster-RPGs – nicht rundenbasiert sind, sondern in Echtzeit ablaufen.

Offizieller Enthüllungstrailer

Der offizielle Enthüllungstrailer zeigt die ersten ulkigen Kreaturen, die als Dokebi bezeichnet werden und in Einklang mit den Menschen Leben. Wie bei jedem Monster Battler, kämpfen sie auch in DokeV an deiner Seite. Wie man im Video sehen kann, bekämpft ein Trainer ein riesiges Ungetüm und wird von diesem überwältigt, aber ein weiterer Mitstreiter ist schon zur Stelle.



Weitere Videos findest du auf dem offiziellen DokeV YouTube-Kanal.

DokeV: Gameplay

DokeV ist ein Open-World-Action-Adventure, obwohl das nicht immer der Fall war. Ursprünglich als MMO angekündigt, entschied sich Pearl Abyss, von diesem Ansatz abzuweichen und sein eigenes Ding zu machen, ohne die Vorurteile des Genres.

Es gibt allerlei verrückte, wunderbar gestaltete Kreaturen, die dir im Kampf helfen. Laut der offiziellen Website heißen diese Kreaturen Dokebi und die bizarren Designs reichen von einem Wecker mit Kopfhörern bis hin zu einem Panda-Polarbären-Hybrid, der ein Paar Boxhandschuhe trägt. Dem Trailer nach zu urteilen, scheinen die Dokebi in winzigen prismatischen Scheiben gespeichert zu sein und können im Kampf entfesselt werden. Jedes von ihnen scheint seine eigenen Fähigkeiten zu haben, die dir auf unterschiedliche Weise helfen können.

Wir haben auch eine überraschend große Anzahl von Fortbewegungsmöglichkeiten gesehen. Deine Spielfigur kann sich, wie erwartet, zu Fuß fortbewegen, aber auch auf Hoverboards, Fahrrädern und sogar in einem Auto. Außerdem kannst du dich in Fortnite-Manier mit einem aufstellbaren Sonnenschirm durch die Luft bewegen, was vermutlich nützlich sein wird, um schnell an bestimmte Orte auf der Karte zu gelangen.

Bisher haben die Trailer viele Aspekte gezeigt, die man mit einem eher sozialen Erlebnis in Verbindung bringen könnte. Dazu gehören Angeln, Drachen steigen lassen und an einem Strand abhängen. Wir gehen davon aus, dass es auch in DokeV einige kooperative Erlebnisse oder Treffpunkte geben wird, wenn es veröffentlicht wird.

DokeV: News & Gerüchte

Änderung des Genres

Als DokeV 2019 angekündigt wurde, war es ursprünglich als MMO angekündigt worden. Im August 2021 bestätigte Pearl Abyss jedoch, dass sich die Pläne geändert haben und das Entwicklerstudio das MMO-Format zugunsten eines traditionellen Action-Adventures aufgegeben hat. Auf dem offiziellen Twitter-Account von DokeV wird dies deutlich:

#DokeV was initially introduced as an MMO, but we decided to move the game in a different direction and it's now a creature-collecting open world action-adventure.But regardless of genre, we're going for fun, vibrant, and adventurous! 🦙☂️August 25, 2021 See more

Diese Abkehr vom MMO-Format hat in den Antworten des Tweets für Uneinigkeit gesorgt. Der MMO-Aspekt war das, worauf sich viele am meisten gefreut haben. Andere waren der Meinung, dass der konzentriertere Ansatz zu einem besseren, ausgefeilteren Spiel führen könnte.

Wenn du unsere Meinung hören willst: Der MMO-Markt ist bereits hart umkämpft. So sehr, dass es für jedes MMO wirklich schwierig ist, in diesem Bereich dauerhaft Fuß zu fassen. Angesichts von Genre-Giganten wie World of Warcraft und Final Fantasy 14 muss ein neues MMO schon sehr beeindrucken, um sich in diesem Bereich einen Namen zu machen.