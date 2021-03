Disney Plus hat in nur eineinhalb Jahren 100 Millionen Abonnenten erreicht

Es scheint, dass die Popularität von Disney Plus in nächster Zeit nicht nachlassen wird, da der Streaming-Dienst weltweit 100 Millionen Abonnenten erreicht hat, wie Disney-CEO Bob Chapek während der jährlichen Aktionärsversammlung des Unternehmens bekannt gab.

Im letzten Monat meldete Disney eine Abonnentenzahl von 94,9 Millionen, und es ist anzunehmen, dass der kürzliche Start von Disney Plus in Singapur sowie die Einführung der neuen Marke Star in mehreren Ländern außerhalb der USA zu dem Anstieg der Mitgliederzahl beigetragen haben.

Am beeindruckendsten ist, dass dieser enorme Meilenstein weniger als anderthalb Jahre nach dem Start des Dienstes erreicht wurde. Damit wurden die ursprünglichen Prognosen der Disney-Führungskräfte von 60-90 Millionen Abonnenten bis 2024 weit übertroffen.

Volle Kraft voraus

Laut Chapek hat sich das Unternehmen "ein Ziel von mehr als 100 neuen Titeln pro Jahr gesetzt, und das beinhaltet Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars und National Geographic."

Der CEO erklärte weiter: "Der enorme Erfolg von Disney Plus hat uns dazu inspiriert, noch ehrgeiziger zu sein und unsere Investitionen in die Entwicklung von hochwertigen Inhalten deutlich zu erhöhen."

"Unser Direct-to-Consumer-Geschäft hat für das Unternehmen oberste Priorität, und unsere robuste Content-Pipeline wird das Wachstum weiter vorantreiben", so Chapek, und es ist nicht schwer zu erkennen, warum - wie von Variety berichtet, hat das Wachstum von Disney Plus den Aktienkurs des Unternehmens auf ein Rekordhoch getrieben, das am Montag bei 201,91 Dollar lag, was ein deutlicher Sprung gegenüber dem Kurs von 79 Dollar im März 2020 ist.

Du hast noch kein Disney Plus? Diese Optionen stehen dir zur Auswahl: