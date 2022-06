Diese PS Plus Premium-Funktion macht deine PS5-Wunschliste noch besser

PS Plus Premium- und PS Plus Extra-Abonnenten haben eine praktische neue Funktion entdeckt, die die Wunschliste deiner Konsole deutlich nützlicher macht als je zuvor.

Wenn du den neuen PS Plus-Service mit dem höheren Extra- oder Premium-Tarif abonniert hast, erhältst du eine Benachrichtigung, wenn Spiele auf deiner PS5-Wunschliste bei dem Service landen. So sparst du dir möglicherweise den Kauf des Spiels, wenn du es stattdessen ohne zusätzliche Kosten herunterladen kannst (danke, Push Square (opens in new tab)).

Der neue PS Plus-Abonnementdienst ist erst vor wenigen Tagen in den USA gestartet und Sony hat pünktlich zum Start die vollständige Liste der PS Plus Premium-Spiele auf seiner offiziellen Website veröffentlicht. Es gibt viel zu entdecken, von der PS1 bis zur PS4, und die Benachrichtigung über die neue Wunschliste unterstreicht Sonys Wunsch, den Dienst mit zukünftigen Updates um weitere Spiele zu erweitern.

Ein willkommenes Upgrade der Wunschliste

Ähnlich wie bei anderen beliebten Spieleplattformen wie Steam ist die PS5-Wunschliste ideal, um dich zu informieren, wenn ein Spiel, das dich interessiert, im Angebot ist. Wenn man bedenkt, dass viele der besten PS5-Spiele ein gutes Stück teurer sind als die der vorherigen Generationen, ist es besonders wertvoll zu wissen, wann ein Spiel im Angebot ist.

In diesem Sinne ist die neue Wunschlistenfunktion der Benachrichtigung über Rabatte gar nicht so unähnlich. Im Grunde wirst du jetzt auch benachrichtigt, wenn du über PS Plus Premium oder PS Plus Extra auf ein Spiel auf der Wunschliste zugreifen kannst, ohne dafür bezahlen zu müssen.

Natürlich gilt dieses Update nur für Spiele, für die es bereits Seiten im PlayStation Store gibt. Es wird sicherlich Fälle geben, in denen mehr ältere Spiele von der PS1 und PSP hinzugefügt werden. In diesem Fall ist es am besten, wenn du direkt bei PS Plus Premium nach neuen Spielen suchst, ähnlich wie beim Xbox Game Pass.

Wir sind beeindruckt von der Vielfalt der Spiele, die bisher in PS Plus Premium enthalten sind. PS5-Hits wie Demon's Souls und Returnal (opens in new tab) können heruntergeladen und gespielt werden, aber auch eine Reihe von Old-School-Favoriten wie Ape Escape und Everybody's Golf. Bleibt zu hoffen, dass Sony nicht so schnell den Fuß vom Gas nimmt, vor allem wenn es darum geht, die Klassiker aus den vergangenen PlayStation-Tagen zu bewahren.