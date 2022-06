Diablo Immortal bestraft Free-to-Play-Spieler mit versteckten Fortschrittsbegrenzungen

In Diablo Immortal gibt es mehrere versteckte Fortschrittsbegrenzungen, die absichtlich die Menge an Beute begrenzen, die SpielerInnen im Free-to-Play-Teil des Spiels erhalten können, und sie scheinbar dazu ermutigen, echtes Geld auszugeben.

Die versteckten Caps wurden von dem YouTuber und Diablo Immortal-Liebhaber Echohack entdeckt, der seine Erkenntnisse in einem 15-minütigen Video (opens in new tab) festgehalten hat (danke, Forbes (opens in new tab)). Obwohl das Spiel diese Beuteobergrenzen nicht explizit erwähnt, konnte Echohack in seiner langen Spielzeit sieben Obergrenzen identifizieren, darunter reduzierte Gegenstände und Edelsteindrops.

Sie sagten, dass Nebenquests, lilafarbene Bosse und zufällige Kartenereignisse den Spielern keine Beutebelohnungen mehr geben, wenn sie die ersten fünf pro Tag erledigt haben. Auch die Drop-Rate von legendären Gegenständen sinkt nach dem sechsten legendären Drop des Tages deutlich, ebenso wie der Bonus auf die Edelstein-Drop-Rate, den SpielerInnen erhalten, die sich zu einer Vierergruppe zusammengeschlossen haben.

Außerdem können SpielerInnen nur fünf Schatzkammern von Zoltan Kule pro Tag freischalten. Auch in den verborgenen Höhlen gibt es nur maximal sechs Edelsteine pro Tag, unabhängig davon, wie viele der zufälligen Dungeons du abschließt.

Echohack hat diese versteckten Mützen angeblich nach "massiven Spiel- und Testphasen" entdeckt, wobei die Ergebnisse ausschließlich auf den Beobachtungen von ihnen und ihren Freunden beruhen. Während einige der Obergrenzen schwer zu überprüfen sind, lassen sich andere - wie die Obergrenze für Belohnungen bei Nebenquests - leichter messen.

Entscheidend ist, dass diese Obergrenzen nicht im Hauptspiel bekannt gegeben werden. SpielerInnen können die Belohnungsobergrenzen erreichen, ohne es zu wissen, und merken nicht, dass der Grenznutzen ihres Grinds dramatisch gesunken ist. Sie stellen die SpielerInnen vor unüberwindbare Hindernisse, da sie den Überblick über die Belohnungen behalten müssen, die sie an einem Tag verdient haben, oder eine Herausforderung ohne Belohnung abschließen müssen.

Free-to-Play-Probleme

Darüber hinaus gibt es offenbar keine ähnlichen Obergrenzen für die kostenpflichtigen Elemente von Diablo Immortal. Das Spiel verfügt nicht über ein Beutekastensystem, sondern bietet stattdessen Elder Rifts, die eine ähnliche Funktion haben. Diese kurzen Dungeons bieten den Spielern Belohnungen, müssen aber durch das Ausgeben von Kronen (Schlüssel, die entweder im Spiel gefunden oder mit Geld gekauft werden können) freigeschaltet werden.

Wie Forbes hervorhebt, scheint es keine Beschränkungen für die Anzahl der Kronen zu geben, die ein Spieler kaufen kann, oder für die Rifts, die er betreten kann. Es steht dir frei, so viele legendäre Wappen zu kaufen, wie du möchtest, und damit so viele Rifts zu betreten, wie du kannst, und dabei wertvolle Ausrüstung und Beute zu verdienen. Während Spieler, die Diablo Immortal als Free-to-Play-Version spielen, mit bewusst reduzierten Drop-Raten und Strafen konfrontiert werden, können diejenigen, die bereit sind, echtes Geld auszugeben, diese Einschränkungen umgehen.

Echohack sagt, dass das System eine sehr klare Botschaft sendet: Spieler, die in Diablo Immortal Geld ausgeben, haben einen großen Vorteil, während diejenigen, die das Spiel kostenlos genießen wollen, ihren Charakter trotz stundenlangem Grinding oft nicht weiterbringen können.

Einige Diablo Immortal-Spieler haben behauptet, dass die Obergrenzen eingeführt wurden, um Bots zu bekämpfen, aber Echohack meint, dass die Obergrenzen so streng sind, dass sie das Kerndesign von Diablo Immortal untergraben. "In einem Spiel, in dem es um Grinding und das Töten von Monstern geht, was soll das bringen, wenn alles, was du tust, so aggressiv eingeschränkt ist", sagen sie.

Gelegenheitsspieler, die Diablo Immortal nur in kurzen Sessions pro Tag spielen, werden wahrscheinlich nicht an diese Obergrenzen stoßen, aber enthusiastischere Spieler, die sich für ein paar Stunden in das Spiel stürzen wollen, könnten durchaus an die Grenzen stoßen. Das wird das Ansehen des Spiels in der Diablo-Community, die ohnehin schon misstrauisch gegenüber räuberischen Monetarisierungspraktiken ist, nicht verbessern.