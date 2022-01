Die Laufzeit von The Batman ist fast so lang wie die von Avengers: Endgame

Die Laufzeit von The Batman wurde bekannt gegeben - und du solltest dir viele Snacks mitnehmen und ein paar Toilettenpausen einplanen, denn es wird ein langer Film werden.

Laut The Hollywood Reporter (THR) ist The Batman stolze zwei Stunden und 55 Minuten lang. Zum Vergleich: Das sind nur sechs Minuten weniger als der längste Film aus dem Marvel Cinematic Universe, auch bekannt als Avengers: Endgame. Außerdem ist er 11 Minuten länger als der bisherige Rekordhalter für einen Batman-Film, nämlich Christopher Nolans The Dark Knight Rises, der zwei Stunden und 44 Minuten geht.

Laut THR sind in der fast dreistündigen Laufzeit des kommenden DCEU-Films acht Minuten Abspann enthalten, sodass er technisch gesehen zwei Stunden und 47 Minuten lang ist. Trotzdem ist es der längste Batman-Film aller Zeiten.

Da sich der neueste Streifen über den Dunklen Ritter jedoch stark auf die detektivische Seite der Figur konzentrieren wird, erwarten wir eher eine langsame Handlung als die hektischen, actiongeladenen Batman-Filme der letzten Jahre. Hinzu kommt die schiere Menge an Nebenfiguren in The Batman, die vermutlich ein diese sehr lange Laufzeit erklären.

He’s not Batman. He’s THE BATMAN.It’s not a poster. It’s THE EXCLUSIVE poster. @mattreevesLA takes #TheBatman to another level, in theaters March 4. pic.twitter.com/pEMyAk6mkWJanuary 19, 2022 See more

Der deutsche Kinostart von The Batman am 3. März rückt immer näher und die Marketingkampagne für den Film hat in den letzten Wochen ordentlich Fahrt aufgenommen. Erst kürzlich wurde ein neues Poster veröffentlicht, das du im Tweet oben sehen kannst.

Inzwischen wurde auch die Altersfreigabe von The Batman bestätigt und zur Enttäuschung einiger hat der Film ein R-Rating bekommen. Die deutsche FSK-Freigabe steht noch aus, aber wir rechnen mit einer Freigabe ab 12 Jahren.

Vor einigen Tagen erschien auch der dritte Trailer, der unsere Fan-Herzen erneut höherschlagen ließ.

Das Batman-Theme ist Musik in unseren Ohren

Das Batman-Theme, das vom preisgekrönten US-Komponisten Michael Giacchino (Spider-Man: No Way Home, Up, Lost) geschrieben wurde, wurde ebenfalls in voller Länge veröffentlicht.

Wenn du dir das fast siebenminütige Werk anhören möchtest, kannst du es jetzt auf YouTube, Spotify und anderen Musik-Streaming-Diensten in voller Länge hören. Setz dir deine besten Kopfhörer auf, lehne dich zurück und lausche einer Melodie, die bei der Preisverleihung 2023 mit Sicherheit für eine Vielzahl von Preisen infrage kommen wird.

Fans auf Reddit vergleichen Giacchinos Orchestermusik bereits mit dem klassischen Theme von Batman: The Animated Series. Mit seinem wundervollen Arrangement aus Blasinstrumenten, Schlagzeug und Streichern sowie seinen Crescendi und Flauten klingt das Batman-Theme ganz sicher so, als wäre es von anderen Batman-Live-Action- und Animationsproduktionen inspiriert worden.

Wie andere Reddit-Nutzer anmerken, scheint es allerdings auch so, als hätte John Williams Superman-Musik, die Fernsehserie Sherlock mit Benedict Cumberbatch und sogar Clint Eastwoods Western das Stück beeinflusst.

The Batman kommt am 3. März in die deutschen Kinos.