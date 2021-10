Der LG CX OLED ist jetzt zweifellos der beste Gaming-TV für die Xbox Series X

Der LG CX OLED und sein naher Verwandter, der LG GX, werden beide innerhalb der nächsten Woche die Unterstützung für Dolby Vision Gaming mit 120 Hz erhalten - und damit zu den besten Gaming-Fernsehern für Xbox Series X und Xbox Series S Konsolen aufsteigen.

Ein Bericht in Forbes beschreibt das kommende Firmware-Update, das in Südkorea (in den nächsten Tagen) und dann weltweit bis Ende Oktober verfügbar sein wird. Damit kommen Gamer auf der ganzen Welt in den Genuss von Dolby Vision-Spielen mit 120 Hz.

Das Update kommt ein paar Monate nachdem die gleiche Unterstützung auf dem LG C1 und LG G1, den 2021er-Nachfolgern des CX und GX, eingeführt wurde. Damit waren sie die ersten Fernseher der Welt, die Dolby Vision Gaming mit solch einer hohen Spezifikation unterstützen.

Das Update fügte auch eine neue Game Dashboard-Funktion hinzu - im Wesentlichen ein Einstellungs-Overlay, das Sie während des Spiels auf dem Bildschirm aufrufen können, um Einstellungen zu ändern und zwischen Spielmodi zu wechseln, ohne die Action zu unterbrechen.

Allerdings sagte LG damals auch, dass "zusätzliche 2021 und 2020 TV-Modelle auch für Dolby Vision Gaming in 60Hz oder 120Hz getestet werden" (danke, Vincent Teoh) und das Unternehmen scheint dieses Versprechen nun einzulösen.

Was soll die ganze Aufregung?

Dolby Vision ist ein dynamisches HDR-Format, das Shot-by-Shot-Metadaten enthält, um die Farbe und den Kontrast der HDR-Bilder zu verbessern. Es wird am häufigsten in Filmen und Fernsehsendungen verwendet, findet aber auch immer mehr Einzug in die Welt der Videospiele. Das Format wird von der Xbox Serie X und der Xbox Serie S unterstützt. PS5-Spieler kommen zumindest vorerst nicht in den Genuss des Formats oder dieses neuesten Upgrades.

LG arbeitet jedoch noch an der Unterstützung von Dolby Vision für Spiele, so dass die meisten Fernsehgeräte derzeit noch nicht damit ausgestattet sind. Ab September 2021 sind jedoch laut Microsoft "mehr als 100 HDR-Titel der nächsten Generation, die für die Serie X|S optimiert, in Dolby Vision verfügbar oder werden in Kürze verfügbar sein" - die Spiele können also teilweise bereits in dem High-Spec-Format genossen werden.

Am meisten profitieren werden die Besitzer des LG CX OLED, der bei seiner Markteinführung im letzten Jahr ein sehr beliebter OLED-Fernseher war - und der zum Black Friday Ende 2021 immer noch der OLED-Bildschirm sein könnte, den man kaufen sollte. Der LG C1 hat zwar einen etwas fortschrittlicheren Prozessor, aber die Unterschiede sind nur geringfügig, und der Preisunterschied zwischen beiden Modellen bedeutet, dass der ältere CX für die meisten ein viel klügerer Kauf sein wird.

Dieser 4K-HDR-Bildschirm bietet lebendige Farben und Kontraste mit den tiefen Schwarztönen von OLED, eine ausgezeichnete webOS-Smart-Plattform, HDMI 2.1-Unterstützung sowie Unterstützung für die automatische Umschaltung des Modus mit niedriger Latenz und variable Bildwiederholraten (VRR).

Die Nachricht kommt auch vor dem Hintergrund der hochwertigen Zertifizierungen von LG durch zwei unabhängige Zertifizierungsunternehmen. Wenn es also um leistungsstarke Spiele auf den neuesten Xbox-Konsolen geht, ist der LG CX - oder der LG GX, eine etwas teurere Version für die Wandmontage - wahrscheinlich die beste Wahl.