Das Samsung Galaxy Z Fold 5 könnte in einem wichtigen Punkt schlechter abschneiden als seine Konkurrenten

Das Samsung Galaxy Z Fold 5 wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein großartiges Gerät werden, aber ein neues Leak deutet darauf hin, dass es einen Bereich gibt, in dem die Konkurrenz es schlagen könnte.

Einem Bericht der südkoreanischen Website The Elec (Öffnet sich in einem neuen Tab) (via The Verge (Öffnet sich in einem neuen Tab)) zufolge testet Samsung das Galaxy Z Fold 5 auf 300.000 Faltungen, aber es gilt als bestanden, wenn das Scharnier nach nur 200.000 Faltungen noch 85 % seiner ursprünglichen Stärke hat.

Das sind hohe Werte, die mit den Tests übereinstimmen, die Samsung mit dem Galaxy Z Fold 4 (Öffnet sich in einem neuen Tab) durchgeführt hat, aber sie liegen weit unter den 400.000 Faltungen, für die aktuelle Foldables wie das Oppo Find N2, das Oppo Find N2 Flip und das Honor Magic Vs getestet wurden.

Da OnePlus ein Tochterunternehmen von Oppo ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch das kommende OnePlus Foldable auf 400.000 Faltvorgänge getestet wird.

Wenn der Bericht von Elec stimmt, ist es schade, dass Samsung nicht mithalten kann - vor allem, weil die Haltbarkeit eines der Hauptprobleme bei faltbaren Smartphones ist, nicht zuletzt, weil sie so teuer sind.

Positiv zu vermerken ist, dass der Bericht frühere Behauptungen bestätigt, wonach das Samsung Galaxy Z Fold 5 ein neues Wasserfallscharnier haben (Öffnet sich in einem neuen Tab) wird. Das bedeutet, dass sich die beiden Hälften des Smartphones komplett flach zusammenfalten lassen. Das sieht schöner aus und dürfte es Samsung ermöglichen, das Z Fold 5 im Vergleich zum Z Fold 4 etwas zu verschlanken.

Das neue Design wird das Smartphone auch etwas leichter machen, was wünschenswert ist, da das Galaxy Z Fold 4 mit 263 g ziemlich schwer ist. Das kommende Smartphone soll jedoch keine größeren technischen Verbesserungen aufweisen.

Natürlich ist das alles noch mit Vorsicht zu genießen. Wir werden es erst sicher wissen, wenn das Galaxy Z Fold 5 auf den Markt kommt, wahrscheinlich im August.

Das Honor Magic Vs ist einer von vielen Konkurrenten der Foldables von Samsung (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Analyse: Samsungs faltbares Flaggschiff könnte es dieses Jahr schwer haben

Wenn der obige Bericht stimmt, könnte das Samsung Galaxy Z Fold 5 schlanker und leichter sein als das aktuelle Modell, aber nur wenige andere Änderungen aufweisen.

In der Zwischenzeit könnten sich die Konkurrenten als widerstandsfähiger erweisen, und es wird wahrscheinlich noch mehr von ihnen geben, da das lang erwartete Google Pixel Fold und das OnePlus Foldable beide noch dieses Jahr auf den Markt kommen sollen. Hinzu kommen eine Reihe von Smartphones von Oppo, Honor, Motorola und Xiaomi, die entweder schon auf dem Markt sind oder wahrscheinlich noch kommen werden.

All das deutet darauf hin, dass es ein schlechtes Jahr für Samsung ist, um ein neues Update zu veröffentlichen - und dass unsere Liste der besten faltbaren Smartphones vor großen Veränderungen stehen könnte. Andererseits ist die Galaxy Fold-Reihe nach wie vor der Goldstandard in diesem Bereich, also behalten wir uns ein Urteil vor, bis das neueste Modell im Laufe des Jahres erscheint.