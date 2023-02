Samsungs Z Fold 5 und Z Flip 5 werden wasserdicht und bekommen bessere Scharniere

Das Samsung Galaxy Z Fold 5 und das Samsung Galaxy Z Flip 5 werden voraussichtlich Mitte des Jahres auf den Markt kommen, und neue Leaks geben uns einen Eindruck von den Designverbesserungen, die wir im Vergleich zu den 2022er Versionen dieser Foldables erwarten können.

Der bekannte Informant Ice Universe hat in den chinesischen sozialen Netzwerken Weibo (Öffnet sich in einem neuen Tab) (via Android Police (Öffnet sich in einem neuen Tab)) und Twitter (Öffnet sich in einem neuen Tab) (via Notebookcheck (Öffnet sich in einem neuen Tab)) bestätigt, dass beide Smartphones mit Scharnieren im Wassertropfen-Stil ausgestattet sein werden - im Wesentlichen werden beide Seiten flach aneinander liegen, wenn sie gefaltet werden (das geschlossene Scharnier sieht von der Seite aus wie ein Wassertropfen).

Im Falle des Galaxy Z Fold 5 hat sich die Dicke des Geräts im Vergleich zum Samsung Galaxy Z Fold 4 um einige Millimeter verringert - wir sprechen hier von einer maximalen Dicke von etwa 13 mm im Vergleich zu 16 mm. Die Abmessungen des Galaxy Z Flip 5 sind noch nicht bekannt.

Und ebenso Wasserdichtigkeit

Die Umstellung auf das Waterdrop-Scharnier sieht nicht nur schöner aus, sondern macht die Foldables auch zuverlässiger und langlebiger. Die Technologie wird bereits in einigen Smartphones chinesischer Hersteller eingesetzt, sie wurde also bereits in freier Wildbahn getestet.

Normalerweise geht diese Art von Scharnier auf Kosten der Wasserdichtigkeit, aber laut dieser Quelle wird das hier nicht der Fall sein - anscheinend werden das Z Fold 5 und das Z Flip 5 ein Eintauchen bis zu einer bestimmten Tiefe für eine bestimmte Zeit überstehen können.

Man sollte bedenken, dass es diese Gerüchte schon früher gab (Öffnet sich in einem neuen Tab), es handelt sich also nicht um völlig neue Informationen. Wenn sie jedoch von einem Informanten wiederholt werden, der meistens richtig liegt, ist es wahrscheinlicher, dass wir sie ernst nehmen.

Analyse: Wir haben einen langen Weg hinter uns

Es ist ein Verdienst von Samsung, dass die Haltbarkeit von faltbaren Smartphones jetzt kein Problem mehr ist. Im Laufe der Jahre sind die Foldables immer zuverlässiger geworden, und es sieht so aus, als würde sich dieser Trend mit den diesjährigen Geräten fortsetzen.

Okay, diese faltbaren Smartphones sind immer noch sehr teuer - aber das war ja auch zu erwarten, wenn man die komplizierte Technologie bedenkt. Die Preise werden hoffentlich mit der Zeit sinken, wenn sich die Herstellungsprozesse verbessern.

Das wird natürlich auch mehr Wettbewerber auf den Plan rufen. Gerüchte über ein faltbares iPhone halten sich hartnäckig, und das Google Pixel Fold könnte noch früher auf den Markt kommen, vielleicht sogar schon in diesem Jahr.

Diese neuen Marktteilnehmer werden mit Samsung konkurrieren müssen, und Samsung hat einen Vorsprung von fünf Jahren, wenn es um Foldables geht. Mit dem Galaxy Z Fold 5 und dem Galaxy Z Flip 5 werden wir sehen, wie weit sie kommen, bevor Apple und Google aufholen.