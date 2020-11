Das Samsung Galaxy S21 könnte in einem Case hässlich aussehen - kommt außerdem Unlock per Stimme?

Wir haben bereits geleakte Renderings gesehen, die die Samsung Galaxy S21-Reihe zeigen, aber jetzt konnten wir einen Blick darauf werfen, wie das Galaxy S21 in einem Case aussehen könnte - und wir sind keine Fans davon!

Renderings, die von @UniverseIce (einem Leaker mit einer vernünftigen Erfolgsbilanz) geteilt wurden, zeigen, wie vermutlich entweder das Samsung Galaxy S21 oder das Samsung Galaxy S21 Plus in einer Hülle aussieht, und wie du erkennen kannst, bedeutet das Kameradesign, dass sich auf der Rückseite ein seltsam geformter Ausschnitt befindet.

Cases könnten dies möglicherweise umgehen, indem sie den Ausschnitt größer machen, aber dann würden sie Abstriche beim Schutz machen müssen, sodass keine der beiden Optionen ideal erscheint.

Natürlich sind diese Bilder vielleicht nicht echt, aber sie stimmen mit dem überein, was wir bisher vom Samsung Galaxy S21 gesehen haben. Das Samsung Galaxy S21 Ultra, das alle seine Objektive in einem größeren Kamerablock unterzubringen scheint (wie Leaks andeuteten*), wird dieses Problem wahrscheinlich nicht haben.

Abgesehen von der sperrigen Kamera zeigen diese neuesten Bilder das All-Screen-Design auf der Vorderseite, mit einer Punch-Hole-Selfiekamera, was wiederum mit dem übereinstimmt, was wir schon einmal gehört haben.

Unlock via Bixby?

In anderen Samsung Galaxy S21 News berichtet SamMobile, dass Samsung seinen Quellen zufolge dir erlauben wird, deine Stimme zu benutzen, um das Telefon zu entsperren. Dies wird anscheinend von Samsungs Bixby-Sprachassistenten unterstützt, aber es gibt keine Details darüber, wie es funktionieren soll.

Die beiden wahrscheinlichen Optionen sind entweder ein mündliches Passwort, was in Ordnung wäre, wenn du allein bist, aber in der Öffentlichkeit komischerweise unsicher, oder das Gerät erkennt einfach deine Stimme, was in der Öffentlichkeit funktionieren würde. Letzteres hört sich aber so an, als wäre es wahrscheinlich weniger sicher als ein Fingerabdruck oder sogar Face-Unlock.

Wir sind uns auch nicht sicher, wie nützlich es überhaupt wäre, dein Smartphone mit deiner Stimme entsperren zu können. Es gibt zwar Gelegenheiten, bei denen du es freihändig entsperren und benutzen möchtest, aber wir denken, dass in den meisten Fällen andere Entsperrmethoden vorzuziehen sind.

Wir sollten jedoch bald genau herausfinden, was Samsung vorhat, denn Berichten zufolge könnte die Samsung Galaxy S21-Serie bereits im Januar launchen.

Via GSMArena

* Link englischsprachig