Das PS5 VRR-Update könnte bald erscheinen, während Sony ein neues TV-Firmware-Update vorbereitet

Wenn du geduldig auf die VRR-Unterstützung der PS5 gewartet hast, könnte Sony einen subtilen Hinweis darauf gegeben haben, dass das heiß ersehnte Feature bald für PlayStation 5-Nutzer/innen verfügbar sein könnte.

Wie HDTV Test herausfand, hat das Unternehmen in China damit begonnen, ein neues Firmware-Update zu verteilen, das die Unterstützung der variablen Bildwiederholrate (VRR) und einen automatischen Modus mit geringer Latenz (ALLM) für die 2020 Bravia X900H-Fernseher ermöglicht, ein PS5-fähiges Display, das bereits 4K mit 120 Hz unterstützt.

Wir haben schon öfter gesehen, dass Sony ältere Bildschirme über die Luft aktualisiert hat. So wurden die HDMI 2.0-Anschlüsse des Bravia XH90 auf HDMI 2.1 aktualisiert, was sowohl VRR- als auch ALLM-Unterstützung beinhaltete, um ein flüssigeres und reaktionsschnelleres Gameplay zu ermöglichen.

Je mehr Bildschirme von Sony VRR unterstützen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sony diese Funktion vorrangig in die PS5 integriert.

Laut Kommentaren ist die Aktivierung von VRR auf dem Bravia X900H jedoch mit einigen Kompromissen verbunden. Sowohl das lokale Dimmen als auch der erweiterte Dynamikbereich werden bei VRR deaktiviert, was bei einigen Besitzern nicht gut ankam.

Die PS5 hat vor Kurzem ein wichtiges System-Update erhalten, mit dem der interne Speicher der PlayStation 5 erweitert werden kann und das eine Reihe von Verbesserungen der Lebensqualität mit sich bringt. Sony gibt zukünftige Updates in der Regel zuerst an Beta-Benutzer/innen zum Testen heraus. Wir würden also nicht erwarten, dass die VRR-Unterstützung heimlich eingeführt wird.

Analyse: VRR-Unterstützung

(Image credit: Sony)

Die VRR-Unterstützung ist ein merkwürdiges Versäumnis im Funktionsumfang der PS5, zumal die Technologie seit April 2018 auch auf Xbox-Konsolen verfügbar ist. Die variable Bildwiederholrate hilft dabei, Tearing zu vermeiden und kleinere Einbrüche der Bildrate zu kaschieren, um ein flüssigeres Spielerlebnis zu ermöglichen.

Ein automatischer Modus für niedrige Latenzzeiten wäre ebenfalls zu begrüßen. Mit ALLM kann eine Spielkonsole ein Signal an den Bildschirm des Nutzers senden, so dass dieser automatisch in die niedrigste Latenzeinstellung, wie z. B. den "Spielmodus", wechselt. Die meisten Spieler/innen wissen zwar, welcher Bildmodus am besten geeignet ist, aber wir haben schon unzählige Spieler/innen gesehen, die Bildmodi wie "Kino" oder "Film" gewählt haben, die oft einen viel höheren Input Lag verursachen.

Eine weitere Funktion, die wir uns für die PS5 wünschen würden, ist die native 1440p-Unterstützung. Derzeit kann die PS5 bei Anschluss an einen 1440p-Bildschirm nur 1080p ausgeben. Auch dies steht im Widerspruch zur Xbox Series X und Xbox Series S, die beide diese Auflösung unterstützen. Da 1440p eine gängige Auflösung unter PC-Spielern ist, wird Sony hoffentlich bald das Beste aus diesen Displays machen.