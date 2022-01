Das PS5-Remake von The Last of Us könnte noch dieses Jahr erscheinen

Das PS5-Remake von The Last of Us ist fast fertig und könnte noch in diesem Jahr erscheinen.

Das sagt der Autor und Leaker Tom Henderson, der behauptet, diese Information aus mehreren Quellen gehört zu haben. Seine Behauptung, dass das Remake "fast fertig" ist, wurde auch von VGC bestätigt, das sagt, dass seine eigenen Quellen die Informationen bestätigt haben.

Wann genau das PS5-Remake erscheinen wird, ist noch nicht bekannt, außer in der zweiten Hälfte des Jahres 2022.

Henderson behauptet außerdem, dass eine Director's-Cut-Edition des Nachfolgers The Last of Us Part 2 ebenfalls in Arbeit ist. Entwickler Naughty Dog und Publisher Sony haben bisher noch nichts von einer Director's Cut Edition oder einer Neuauflage des Spiels erwähnt, so dass dies der erste Hinweis auf dessen Existenz ist.

Analyse: Plausible Schnipsel

Obwohl es sich nur um inoffizielle Gerüchte handelt, sind sie plausibel. Letztes Jahr berichtete Bloomberg, dass ein PS5-Remake von "The Last of Us" in Arbeit sei, allerdings ohne einen möglichen Veröffentlichungstermin zu nennen. Während das Spiel ursprünglich bei Sonys Visual Arts Service Group, einem Tochterstudio des Publishers, in Entwicklung war, wurde in dem Bericht detailliert beschrieben, wie Serienschöpfer Naughty Dog das Projekt nach der Fertigstellung von The Last of Us Part 2 übernahm.

Anfang dieser Woche auf der CES 2022 sagte Naughty Dogs Co-Präsident Neil Druckmann, dass das Studio "mehrere Spieleprojekte" in Arbeit habe, die er "unbedingt vorstellen möchte". Das PS5-Remake und der Director's Cut könnten das sein, worauf er sich bezog, oder es könnten noch weitere Titel in Arbeit sein.

Obwohl The Last of Us schon einmal remastered wurde, als es von der PS3 auf die PS4 kam, ist ein weiteres Remake nicht unwahrscheinlich. Da das Spiel als eine Art Klassiker der letzten Generationen gilt und die The Last of Us-Fernsehserie noch in diesem Jahr erscheinen soll, könnten Naughty Dog und Sony gut daran tun, alles aus The Last of Us herauszuholen, was sie können.