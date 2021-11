Das PlayStation Plus-Angebot für Dezember 2021 könnte durchgesickert sein

Es sieht so aus, als ob die PlayStation Plus-Spiele für Dezember 2021 bereits vor der offiziellen Ankündigung von Sony durchgesickert sind.

Wie von VGC berichtet, stammt das Leck aus dem Forum Dealabs. Laut Dealabs-Nutzer Billbill-Kun handelt es sich bei den drei Spielen, die PS Plus-Abonnenten als Teil ihres Abonnements im Dezember erhalten könnten, um die Challenger Edition von Godfall für PS4 und PS5 sowie Lego DC Super Villains und Mortal Shell für PS4. Es sieht so aus, als ob es sich bei der Challenger Edition von Godfall um eine Neuauflage des Spiels handeln könnte.

Da es sich bei dieser Aufstellung um ein Leck und nicht um PlayStation selbst handelt, sollte man sie natürlich mit Vorsicht genießen. Der Dealabs-Benutzer Billbill-Kun hat jedoch eine ziemlich gute Erfolgsbilanz vorzuweisen, denn er hat die PS Plus-Angebote für September, Oktober und November korrekt geleakt. Ganz zu schweigen von den Xbox Live Games with Gold-Titeln für den Dezember. An diesem Punkt machen sich die Sammler Notizen.

Wir nähern uns dem Ende des Monats. Es ist also nur noch eine Frage von Tagen, bis Sony eine offizielle Liste veröffentlicht und damit absolut sicher ist, welche Spiele im nächsten Monat erscheinen werden.

In der Zwischenzeit ist die November-Liste immer noch verfügbar. Es war ein ziemlich großzügiger Monat, mit Knockout City und First Class Trouble auf PS5 und PS4, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning auf PS4 und einem Trio von PSVR-Bonusspielen: The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners und Until You Fall.

Analyse: Ein guter Zeitpunkt, um ein PS Plus-Abonnement abzuschließen

PS Plus bietet PlayStation-Spielern nicht nur Zugang zum Online-Spielen, sondern auch jeden Monat eine Auswahl an kostenlosen Spielen, die sie ihrer PlayStation-Bibliothek hinzufügen können.

Wenn du angesichts dieser potenziellen Spieleauswahl über ein PS Plus-Abonnement nachdenkst oder dein aktuelles Abonnement bald ausläuft und du den Zugang zu den Spielen, die du bereits über den Service erhalten hast, nicht verlieren möchtest, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um ein solches zu kaufen.

Im Rahmen des derzeit laufenden Black Friday 2021-Verkaufs gibt es gute Angebote für PlayStation Plus-Mitgliedschaften. Am besten entscheidest du dich für eine 12-monatige Vollmitgliedschaft. Im Allgemeinen bieten 12-monatige Mitgliedschaften das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, und wenn du dir eine kaufst, musst du dich nicht mehr um die Verlängerung für ein ganzes Jahr kümmern. Außerdem hast du den zusätzlichen Vorteil, dass Ihr Verlängerungszeitraum während des Black Friday wieder auftaucht, so dass du wahrscheinlich ein weiteres gutes Angebot ergattern könntest.