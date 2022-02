Das neue PS5-Update enthält einige tolle Funktionen

Heute wird ein neues PS5-Systemupdate an die Beta-Teilnehmer verteilt, das eine Reihe von Änderungen an der Benutzeroberfläche der PlayStation 5 und an der Sprachsteuerung in den USA und Großbritannien mit sich bringt. Erfreulicherweise enthält das PS5-Update auch einige hervorragende Xbox Series X-Funktionen, die den Nutzern sicher gefallen werden.

Die erste bemerkenswerte Änderung in der PS5-Beta sind die neuen Party-Chat-Optionen. Sprachchats werden jetzt Partys genannt, denn du kannst jetzt offene und geschlossene Partys erstellen. An offenen Partys kann jeder teilnehmen, während geschlossene Partys nur für geladene Gäste zugänglich sind. PS4-Nutzer/innen können jetzt auch die Lautstärke des Voice-Chats für jeden Spieler/jede Spielerin in einer Gruppe auf PS4 individuell einstellen, genau wie auf PS5 und Xbox Series X/S.

Wenn ein skrupelloser Spieler deiner Gruppe beitritt und eine Flut von Beschimpfungen abfeuert, ist es einfacher, ihn zu melden, da die visuellen Indikatoren in einer Gruppe anzeigen, wer gerade spricht. Das soll der PlayStation Safety helfen, gegen Griefers vorzugehen. Mehr über das Melden von Personen auf PS5 erfährst du hier.

Auch Share Play erhält im Rahmen des neuen PS5-Updates ein Update. Du kannst Share Play direkt von der Voice-Chat-Karte aus starten. Das bedeutet, dass du nicht mehr zuerst den Share Screen starten musst, um Share Play zu nutzen. Du kannst Share Play auch über das Menü "Erstellen" starten und dein Spiel an eine offene Gruppe streamen.

Die Game Base der PS5 wurde in drei Registerkarten unterteilt: Freunde, Partys und Nachrichten, was die Navigation zu den gewünschten Informationen einfacher macht als bisher. Auf der Registerkarte "Freunde" kannst du alle deine Freunde sehen, nach Spielern suchen, Freundschaftsanfragen senden und sie ablehnen. Außerdem kannst du direkt aus der Game Base im Kontrollzentrum Spieler/innen zu einer Gruppe hinzufügen und Textnachrichten, Kurznachrichten, Bilder und Videoclips austauschen sowie die gemeinsamen Medien einer Gruppe ansehen.

PS5 UI-Verbesserungen und Tweaks in Hülle und Fülle

Auch wenn es auf der PS5 noch keine Ordner gibt, können Nutzer/innen bald bis zu fünf Spiele und Apps auf jedem Startbildschirm (Spiele und Medien) speichern. Ähnlich wie beim Anheften von Spielen und Apps auf der Xbox bedeutet diese Funktion, dass deine Lieblingsspiele nicht in deiner Bibliothek verschwinden, wenn du andere Titel oder Apps öffnest.

Außerdem kannst du jetzt insgesamt 14 Spiele und Apps auf deinem Startbildschirm anzeigen lassen, was bedeutet, dass du mehr Spielraum hast, bevor das letzte Spiel, das du gespielt hast, an das Ende der Warteschlange verschoben wird.

Das Trophäen-UI der PS5 wurde ebenfalls verbessert, mit einem aktualisierten visuellen Design für Trophäenkarten und die Trophäenliste. Der Trophäen-Tracker gibt dir Vorschläge, welche Trophäen du verdienen kannst, und du kannst ihn vom Kontrollzentrum aus aufrufen, während du ein Spiel spielst.

Was die Verbesserung der Barrierefreiheit angeht, wird das nächste PS5-Update mehr Bildschirmlesesprachen und Mono-Audio für Kopfhörer-Nutzer enthalten, was Menschen mit einseitigem Hörverlust helfen sollte. Wichtig ist, dass diese Funktion nur mit Kopfhörern oder Headsets genutzt werden kann, die über USB oder den Kopfhöreranschluss angeschlossen sind, da Bluetooth nicht unterstützt wird.

Zu guter Letzt können Beta-Teilnehmer in den USA und Großbritannien ihre PS5-Konsole mit Sprachbefehlen steuern. Dazu musst du die Sprachsteuerung (Vorschau) im Einstellungsmenü aktivieren und dann "Hey, PlayStation!" sagen, gefolgt von einem Befehl, um ein Spiel zu finden, eine App oder eine Einstellung zu öffnen und die Medienwiedergabe zu steuern. Du brauchst natürlich ein Mikrofon, also sorge dafür, dass du ein Headset trägst oder ein geeignetes USB-Mikrofon angeschlossen hast, denn die PS5 HD Camera enthält kein Mikrofon, anders als Microsofts inzwischen eingestellte Kinect.

Analyse: Eine beeindruckende Reihe von Änderungen, aber immer noch keine VRR- oder 1440p-Unterstützung

Es lässt sich nicht leugnen, dass das nächste PS5-Update viele Verbesserungen und Änderungen mit sich bringt. Besonders erfreulich ist, dass Spiele und Apps nicht mehr vom Startbildschirm verschwinden, wenn andere Titel und Apps gespielt werden - und ob du sie nun magst oder nicht, es ist immer schön zu sehen, dass die Sprachsteuerung in irgendeiner Form zurückkehrt.

Was jedoch fehlt, ist die Unterstützung der variablen Bildwiederholrate (VRR) und die Unterstützung von 1440p. Sony hatte bereits versprochen, dass VRR in einem zukünftigen PS5-Update enthalten sein würde, aber es gibt immer noch keine Anzeichen dafür. Das Gleiche gilt für 1440p, das auf der PS5 und der PS4 fehlt und bedeutet, dass die PS5/PS4 Pro nur 1080p ausgibt, wenn du einen 1440p-Monitor anschließt.

Aber warum sollte die variable Bildwiederholrate überhaupt wichtig sein? Nun, VRR ist eine Funktion, die Bildschirmrisse und Ruckeln beseitigt und kleine Einbrüche der Bildwiederholrate beim Spielen unmerklich machen kann. Kurz gesagt, es lässt Spiele flüssiger erscheinen, als sie tatsächlich sind, und es ist seit 2018 auf Xbox-Konsolen verfügbar. Um ihn zu nutzen, brauchst du allerdings einen kompatiblen HDMI 2.1-Bildschirm.

Auch der automatische Latenzmodus wäre eine willkommene Ergänzung. Mit ALLM kann eine Spielkonsole ein Signal an den Bildschirm des Nutzers senden, so dass dieser automatisch auf die niedrigste Latenzeinstellung umschaltet, z. B. in den "Game Mode". Während die meisten Spieler wissen, welcher Bildmodus am besten geeignet ist, haben wir schon unzählige Nutzer gesehen, die Bildmodi wie "Kino" oder "Film" gewählt haben, die oft eine viel höhere Eingabeverzögerung verursachen und nicht ideal für Spiele sind.

Es ist schön zu sehen, dass Sony die Systemsoftware der PS5 weiter verbessert, aber wir hoffen, dass diese beiden noch offenen Probleme eher früher als später gelöst werden.

