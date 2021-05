Das iPhone 12 führte zu einem rekordverdächtigen iPhone-Umsatz von 47 Milliarden Dollar in Q2 2021

Apple meldete für das 2. Quartal 2021 einen Rekordumsatz von 89,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, wie aus dem offiziellen Geschäftsbericht hervorgeht, der die Ergebnisse des zweiten Quartals des Unternehmens enthält.

Während alle Kategorien ein Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum meldeten, dominierten die iPhone-Verkäufe wenig überraschend das Portfolio des Unternehmens mit 47 Milliarden US-Dollar Umsatz für Q2 2021, gegenüber 28 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum, laut Apples vierteljährlicher Gewinnaufschlüsselung. Während des Earnings Call bestätigte Apple-CEO Tim Cook, dass das Standard-iPhone 12 das beliebteste Smartphone war, das im Quartal verkauft wurde, obwohl die Verkäufe des Pro-Modells ebenfalls stark waren.

Die Umsätze in den anderen Produktfamilien stiegen, wobei die Services 16,9 Milliarden Dollar erreichten (im Vergleich zu 13,3 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal) und es ein ähnliches Wachstum für iPad und Mac zu verzeichnen gab. Tatsächlich waren die letzten drei Quartale die besten Verkaufsquartale aller Zeiten für Macs, was Apple wahrscheinlich der Neuausrichtung vieler Kunden auf das Arbeiten von zu Hause aus verdankt, aber auch einem wachsenden Portfolio an Mac-Produkten.

Der Apple-Umsatz wuchs in jeder Region um mindestens 35 Prozent, und während die Mehrheit immer noch in Amerika mit 34,3 Milliarden Dollar lag, war das Wachstum in China mit 17,7 Milliarden Dollar in Q2 2021 gegenüber 9,4 Milliarden Dollar in Q2 2020 am größten.

(Image credit: Future)

Apple: Pandemie-tauglich?

Während Apple nichts verriet, was in nächster Zeit auf uns zukommt, zeigte sich das Unternehmen optimistisch bezüglich der neuen Produkte, die während des jüngsten Apple Spring Loaded-Events enthüllt wurden, darunter der M1-betriebene iMac und das iPad Pro sowie das neue objektaufspürende Apple AirTags-Zubehör. Wir werden sehen, wie sich diese auf die Gewinnzahlen des dritten Quartals 2021 auswirken - aber angesichts der Zahlen, die wir heute gesehen haben, ist es klar, dass die Apple-Verkäufe nicht durch die Covid-Pandemie und die Lockdowns eingeschränkt worden zu sein scheinen.

Auf der anderen Seite hat das Unternehmen während des Earnings Call angemerkt, dass sich bestimmte Produktkategorien, wie Wearables und Audio, besser in Apples stationären Geschäften verkaufen, die in vielen Gebieten geschlossen wurden, um regionale Auflagen für die Eröffnung von Geschäften einzuhalten, um die Verbreitung von Covid zu begrenzen. Dies könnte die bescheideneren Zuwächse in der Kategorie Wearables, Home und Zubehör (7,8 Mrd. Dollar gegenüber 6,2 Mrd. Dollar im letzten Jahr) erklären, die mit der Wiedereröffnung der Apple Stores steigen könnten, wie Apple-CEO Tim Cook während der Telefonkonferenz andeutete.

Aber die Auswirkungen der Pandemie sind noch auf andere Weise zu spüren: Die Lieferprobleme, die in der gesamten Tech-Welt bestehen, werden auch Apple betreffen, mit Engpässen, die den erwarteten Umsatz im dritten Quartal 2021 um bis zu 4 Mrd. $ beeinflussen werden. Cook bekräftigte jedoch, dass diese Versorgungseffekte keinen Einfluss auf die Q2-Umsätze hatten.

Während des Earnings Call verdoppelte Tim Cook die Investitionen in die US-Entwicklung und -Produktion mit Plänen, in den nächsten fünf Jahren 430 Mrd. USD in den US-Betrieb zu investieren, und erwähnte einen neuen Campus in North Carolina sowie einen verstärkten Fokus auf die Entwicklung von Chips und die Innovation der 5G-Technologie.