Beyond Good and Evil 2 gibt nach Jahren der Stille ein Lebenszeichen von sich

Ubisofts Beyond Good and Evil 2, das sich seit langem in Entwicklung befindet, zeigt erste Lebenszeichen. Der Publisher sucht einen Senior Gameplay Animator, der bei einem seiner bisher größten Projekte helfen soll.

Die Rolle, die speziell für Beyond Good and Evil 2 beschrieben wird, besagt, dass der Animator Teil der realistischen Darstellung sein wird, "während er die technischen Beschränkungen respektiert" (danke VGC (opens in new tab)).

In einem Tweet (opens in new tab), den Ubisoft über die Rolle veröffentlicht hat, wird der Umfang des Spiels als eines der größten Spiele bezeichnet, das das Studio je herausgebracht hat. In dem Tweet heißt es: "Übernimm die Verantwortung für die Qualität der Animationen und die Funktionalität der Spielsysteme in einem der bisher ehrgeizigsten Projekte von Ubisoft."

Take ownership of the quality of the animations and the functionality of the gameplay systems in one of the most ambitious Ubisoft projects to date 🏴‍☠️Apply today - https://t.co/y7POEkGkqb pic.twitter.com/fXR056a4c8May 19, 2022 See more

Diese neue Stellenausschreibung deckt sich auch mit einer anderen Stellenausschreibung für Beyond Good and Evil 2, die im Oktober 2021 veröffentlicht wurde.

Das ist zwar ermutigend, aber es bringt uns nicht näher an den Stand des Projekts heran. Ursprünglich wurde es auf der E3 2017 angekündigt. Seitdem ist es zwar in verschiedenen Livestreams und auf den folgenden E3s aufgetaucht, aber wir haben noch kein aktives Gameplay-Material gesehen. Wir wissen also nicht, was das Spiel ist oder wie es funktionieren wird.

Glaube es erst, wenn du es siehst

Es ist schwer zu sagen, wo wir mit Beyond Good and Evil 2 stehen. Diese Stellenausschreibung zeigt, dass es sich in aktiver Entwicklung befindet, was sicherlich ermutigend ist. Um das Spiel war es so lange still geworden, dass es keine Überraschung gewesen wäre, zu erfahren, dass das Spiel still und leise auf Eis gelegt wurde.

Der Schöpfer der Serie (Michel Ancel) verließ Ubisoft 2020, um sich anderen Interessen zu widmen. Außerdem hieß es in einem Bloomberg-Bericht (opens in new tab) vom Februar, dass sich das Spiel "nach mindestens fünf Jahren Entwicklungszeit" immer noch in der Vorproduktion befindet.

Diese neue Rolle deutet darauf hin, dass Ubisoft aktiv an der Entwicklung des Spiels arbeitet, also scheint es tatsächlich Fortschritte zu geben. Nach einer so langen Zeit des Schweigens und der Ungewissheit fällt es jedoch schwer, dem Hype um das "bisher ehrgeizigste Projekt von Ubisoft" Glauben zu schenken.

Versteh mich nicht falsch. Es wäre toll, Beyond Good and Evil 2 beim Summer Games Fest Live im Juni zu sehen. Am besten ist es die Erwartungen nicht zu hoch anzusetzen.