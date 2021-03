Beste Xbox Series X Headsets: Die besten Xbox Series X Gaming-Headsets

Die besten Xbox Series X-Headsets müssen mehr können, als nur eine außergewöhnliche Klangqualität zu liefern. Es ist eine Sache, die satten Klanglandschaften deiner Lieblingsvideospiele genießen zu können. Was aber, wenn du planst online zu spielen oder das Hängenbleiben von kabelgebundenen Headsets hinter dir lassen möchtest?

Vor diesem Hintergrund ist es eine gute Idee, eine Liste mit unverzichtbaren Eigenschaften zu erstellen, die Ihr neuer Kopfhörer haben sollte. Bevorzugst du Kopfhörer mit offenem oder geschlossenem Rücken? Ist dir die Kommunikation wichtig oder ist dir nur die Klangqualität wichtig? Bist du bereit für kabellose Kopfhörer oder reicht dir ein kabelgebundenes Paar aus?

Die besten Xbox Series X-Headsets sind oft eine Mischung aus persönlichen Vorlieben und Funktionen, aber wir haben eine Auswahl zusammengestellt, die den meisten Ansprüchen gerecht wird und - was vielleicht noch wichtiger ist - in jedes Budget passt.

Wenn du immer noch den eingebauten Lautsprecher deines Fernsehers verwendest, ist es an der Zeit, in ein hochwertiges Headset zu investieren, vor allem, wenn du online wettbewerbsorientiert spielst. Du wirst keine Chance gegen Benutzer haben, die Kopfhörer tragen, mit denen du jede deiner Bewegungen genau verfolgen kannst.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jeder Kopfhörer in der Liste unten auf Xbox One, Xbox One S und Xbox One X funktioniert. Microsofts Verpflichtung, sicherzustellen, dass Xbox-Zubehör vorwärts- und rückwärtskompatibel ist, bedeutet, dass die besten Xbox Series X-Headsets auch auf Microsofts Last-Gen-Geräten funktionieren. Einige der aufgelisteten Headsets funktionieren auch auf Windows 10 PCs oder Mobilgeräten, was bedeutet, dass du noch mehr Leistung für dein Geld bekommst.

Egal, ob du etwas für ein kleines Budget suchst oder etwas, das dir die Ohren wegbläst (auf eine gute Art und Weise), mach dir keine Sorgen: Wir sind hier, um dir zu helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Sieh dir unten unsere Auswahl der besten Xbox Series X Headsets für 2021 an.

(Image credit: Microsoft)

Xbox Wireless Headset Der neue Standard, den es zu schlagen gilt 99,90 € Anzeigen bei cyberport DE Phänomenaler Klang Unglaublicher Wert Vollgepackt mit Funktionen Schwache Mikrofonüberwachung

Microsofts Xbox Wireless Headset ist manchmal fast nicht zu glauben. Das offizielle Headset bietet eine außergewöhnliche Klangqualität, eine direkte kabellose Verbindung mit der Konsole, Bluetooth und großartige Lebensqualitätsfunktionen zu einem wirklich wettbewerbsfähigen Preispunkt.

Wir waren sehr beeindruckt vom Xbox Wireless Headset, das einen angenehmen Premium-Look und eine Haptik bietet, die man in dieser Preisklasse nicht oft findet. Außerdem lässt es sich mit der Xbox-Zubehör-App komplett an die eigenen Hörvorlieben anpassen. Du kannst nicht nur verschiedene Equalizer ausprobieren, sondern sie auch so einstellen, dass der Sound zu dir passt.

Das Xbox Wireless Headset nutzt auch clevere Funktionen, die oft höherwertigen Kopfhörern vorbehalten sind, wie die automatische Stummschaltung, die Hintergrundgeräusche isoliert, wenn du nicht sprichst, und die Mikrofonüberwachung. Besonders gut gefallen hat uns die Mikrofon-Stummschaltungsleuchte, die anzeigt, ob das Mikrofon aktiv ist oder nicht.

Zusätzliche Features wie die bekannten Xbox-Sounds, die anzeigen, wann das Headset ein- oder ausgeschaltet wird, tragen dazu bei, dass sich das Xbox Wireless Headset wie eine echte Erweiterung der Konsole anfühlt. Du kannst es aber auch am Windows 10 PC über Bluetooth oder einen Xbox Wireless Adapter verwenden und gleichzeitig ein anderes Gerät hören.

Ehrlich gesagt, abgesehen vom etwas schwachen Mikrofon-Monitoring (das hoffentlich durch ein zukünftiges Update verbessert werden kann), erfüllt das Xbox Wireless Headset so viele Kriterien, dass man sich schwer tun wird, teurere Headsets zu rechtfertigen.

Den kompletten Test des Xbox Wireless Headset lesen

(Image credit: Fnatic)

Fnatic React Plus Der Vorsprung, auf den du gewartet hast Check Amazon Punktgenaue Klanggenauigkeit Super-Mikrofon Einige Bedenken hinsichtlich der Verarbeitungsqualität

Wenn du ein Gamer bist, der seine Kill-Death-Ratio ernst nimmt und hauptsächlich kompetitive Spiele online spielt, dann sollte der Fnatic React Plus Teil deines Arsenals sein.

Der Fnatic React Plus bietet nicht nur einen kristallklaren Sound, der speziell entwickelt wurde, um dir zu helfen, deine Feinde zu lokalisieren - die 53-mm-Treiber sind so kalibriert, dass die Bassfrequenzen die Mitten/Höhen nicht überlagern - er kommt auch mit einem exzellenten Mikrofon, was bedeutet, dass dein Squad niemals einen deiner entscheidenden Call Outs mitten im Spiel verpassen wird.

Wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, dass du mit diesen Kopfhörern in deinen bevorzugten kompetitiven Online-Multiplayer-Spielen besser abschneidest, aber wir hatten ein paar leichte Bedenken, was den Komfort und die Verarbeitungsqualität angeht. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns für ein Paar Kopfhörer entscheiden müssten, die ausschließlich für Multiplayer-Spiele geeignet sind, dann wäre es der Fnatic React Plus.

Den vollständigen Fnatic React Plus Test (englischsprachig) lesen

(Image credit: Turtle Beach)

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Ein erschwingliches Gaming-Headset, das für Xbox-Konsolen gemacht ist Direktes Pairing mit Xbox-Konsolen Mikrofon-Überwachung Windows Sonic räumliches Audio Gelegentlich stockender Verbindungsaufbau Ein wenig zu fest

Während es derzeit hochwertigere Gaming-Headsets für Xbox One- und Xbox Series X/S-Spieler gibt, bietet das Stealth 600 Gen 2 von Turtle Beach dank seiner exzellenten Klangqualität und robusten Funktionen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Praktischerweise bietet Turtle Beach ein Stealth 600 Gen 2-Modell an, das speziell für Xbox-Konsolen entwickelt wurde. Das bedeutet, dass Benutzer das Gaming-Headset direkt mit ihrer Xbox One oder Xbox Series X/S koppeln können, ohne dass ein USB-Dongle oder eine optische Verbindung erforderlich ist - es ist so einfach wie das Koppeln mit einem Controller.

Aus klanglicher Sicht liefert das Stealth 600 Gen 2 einen lebendigen Raumklang (das Headset funktionierte gut mit Windows Sonic und Dolby Atmos für Kopfhörer) mit einer ordentlichen Portion Tiefe. Dies ist den leistungsstarken 50-mm-Treibern zu verdanken, die je nach Audiovorliebe außergewöhnliche Klarheit und Bass bieten.

Über eine Modus-Taste kann der Benutzer zwischen vier EQ-Einstellungen wählen: Signature Sound, Bass Boost, Bass + Treble Boost und Vocal Boost. Zusätzlich kann durch kurzes Drücken der Einschalttaste der Modus "Superhuman Hearing" aktiviert werden, der subtile Geräusche wie Schritte und das Nachladen von Waffen verstärkt, um dem Spieler einen taktischen Vorteil zu verschaffen.

Außerdem gibt es ein klappbares Mikrofon, das stumm geschaltet wird, wenn es hochgeklappt wird, separate Lautstärkeregler für Chat und Spiel sowie die sehr geschätzte Funktion des Mikrofon-Monitorings, mit der du deine eigene Stimme hören kannst, während du chattest.

Allerdings lief es nicht immer reibungslos - während einiger Online-Matches in Call of Duty: Black Ops Cold War hatten wir Probleme mit der Verbindung, die sich durch punktuelle Geräusche ähnlich wie Morsezeichen bemerkbar machten. Das kam aber nicht oft genug vor, um ein wirklicher Grund zur Sorge zu sein.

Es ist auch erwähnenswert, dass sich das Headset etwas billig anfühlt, und es sitzt ziemlich eng auf dem Kopf und um die Ohren herum, was zu einem gewissen Unbehagen während langer Gaming-Sessions führt. Nichtsdestotrotz ist das Stealth 600 Gen 2 Gaming-Headset von Turtle Beach ein hervorragender Allrounder für alle, die ihre Finanzen im Griff haben wollen.

Lies den vollständigen Turtle Beach Stealth 600P Gen 2 Test

(Image credit: Steelseries)

Eine der "interessanten" kleinen Macken der Xbox Series X ist das eigene kabellose Audiosystem, für dessen Anbindung Headsets benötigt werden, die eine Extra-Meile zurücklegen. Das bedeutete in der Vergangenheit, dass es schwierig war, die höherwertigen Arctis-Modelle von Steelseries dazu zu bringen, hier mitzuspielen, aber mit dem 9x ist das alles kein Problem mehr.

Der erste Hinweis ist die grüne Farbgebung - sie ist strukturell sehr ähnlich zu den Arctis 7- und Arctis Pro-Modellen, die für PC und PS4 erhältlich sind, jedoch mit der erforderlichen, fest kodierten Xbox Series X-Kompatibilität. Da es sich im Wesentlichen um die gleiche Schale handelt, bedeutet das, dass der Kopfbügel der Skibrille genauso bequem ist wie bei den anderen Modellen, und das Layout der Bedienelemente ist immer noch nahezu perfekt. Chat-Mix- und Lautstärkeregler, Mikrofonstummschaltung, alles auf der Rückseite der Ohrmuscheln angeordnet. Die Einfachheit selbst.

Was du immer wieder über Arctis-Hörer hörst, ist, dass sie "flacher" klingen als andere. Dies bezieht sich auf den flachen EQ-Verlauf (stelle dir eine gerade Linie entlang eines Equalizers vor) und nicht auf die Vorstellung, dass der Klang ein flaches Gefühl hinterlassen würde. Er ist lebendig und detailliert, wie bei erschwinglichen audiophilen Geräten - er erstickt nur nicht im Bass, wie viele PC-Gaming-Hersteller sich dazu gezwungen sehen.

Der einzige Wermutstropfen ist, dass es ziemlich knifflig ist, diese Geräte mit Windows zum Spielen zu bringen. Du verlässt dich auf die Bluetooth-Konnektivität nur in Mr. Gates' Ökosystem, was bedeutet, dass Aussetzer und Verbindungsprobleme ein bisschen häufiger vorkommen. Dies ist also ein Gerät für die Xbox-Anhänger.

Lies den vollständigen Sennheiser Arctis 9X (englischsprachig) Test

(Image credit: Astro)

Astro A50 Der langjährige König der High-End-Xbox-Dosen 299,80 € Anzeigen bei Galaxus.de Es hat das Aussehen Schlankerer Ständer für diese Generation Unvergleichlicher Klang und Komfort Natürlich der Preis Das Aufladen könnte schneller gehen Standard-Software

COD und Astro-Headsets. Seit den frühesten Tagen der Xbox gehen die beiden Hand in Hand wie liebeskranke Teenager, die zusammen in das Gebiet der Wunschkäufe für diejenigen von uns hüpfen, die sich nicht ganz wohl dabei fühlen, 250€+ für ein Headset auszugeben.

Es ist immer noch unglaublich bequem, sowohl auf den ersten Blick als auch bei langen Sessions. Es klingt immer noch so, als würde man sich ein High-End-Surround-Sound-Lautsprechersystem an den Kopf kleben (verurteile es nicht, bevor du es nicht ausprobiert hast). Du wirst das Ganze immer noch auf Ihrem Girokonto bemerken, aber das A50 tut genug, um seine Krone zu behalten.

Der kabellose Standfuß wurde auf ein schlankeres Profil reduziert, das weniger Platz auf Ihrem Schreibtisch oder TV-Standfuß einnimmt. Die LED-Funktionalität wurde beibehalten, um dich über die Lautstärke und den Ladestand zu informieren, ob Surround aktiviert ist und ob der Xbox- oder PC-Modus ausgewählt ist. Eine PS4-kompatible Version ist ebenfalls erhältlich, falls der Platz unter deinem Fernseher plattformunabhängig ist.

Das kabellose Laden scheint zwar eine Weile länger zu dauern als das herkömmliche USB-Laden, aber wir finden, dass der Klang und der Komfort dieses Geräts dieses kleine Manko fast vergessen lassen. Das perfekt ausbalancierte, gewichtete und gepolsterte Design schmiegt sich an Ihren Kopf und wird einfach nie schwer.

Der Klang ist klar, knackig und kehlig in den tiefen Frequenzen - himmlisch in Spielen, aber auch für Musik und Filme geeignet. Die mitgelieferte Command Center-App ist nicht ganz so ausgefallen wie die Hardware, aber in Wahrheit musst du gar nicht viel damit herumspielen, um das Beste daraus zu machen.

Lies den vollständigen Astro A50 Gaming Headset (englischsprachigen) Test