Amazone Prime Early Access Sale 2022: Kindle Scribe, Halo Rise, neuer Echo Dot und vieles mehr

Das Weihnachtsgeschäft rückt immer näher und wir haben große Produkteinführungen von Apple, Samsung und vielen anderen Unternehmen gesehen. Amazon kündigte eine ganze Reihe von Produkten an, die eine breite Palette von Produktkategorien für den Haushalt abdecken. Im Gegensatz zu den anderen hat Amazon diese Veranstaltung nicht für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, aber wir waren eingeladen, die Ankündigung zu verfolgen und Details zu allen neuen Produkten zu erfahren.

Amazon stellte einige völlig neue Geräte vor, angefangen mit einem lang ersehnten Kindle, auf dem du schreiben kannst! Der Kindle Scribe ist ein großes Lesetablett, das auch einen Stift für Notizen enthält. Die Halo-Familie gesundheitsbewusster Gadgets bekam einen Nachttischwecker, den Halo Rise. Die preisgünstigen Amazon Fire TV-Fernseher haben mit einem Gerät mit Quantenpunkt-QLED-Technologie einen Schritt in Richtung Oberklasse gemacht.

Eine Reihe bestehender Amazon-Produkte wurde jährlich aufgefrischt, darunter neue Echo Dots mit neuen kinderfreundlichen Charakteren und ein neues Echo Auto. Es gibt einen verbesserten Fire TV Cube, der mit einer neuen Amazon Alexa-Fernbedienung ausgestattet ist. Ring und Blink Home Security haben ebenfalls ein paar neue Sets bekommen.

Und schließlich können einige der bestehenden Produkte von Amazon neue Dinge tun. Der Amazon Astro-Roboter, für den es eine lange Warteliste gibt, kann jetzt auch Haustiere und andere Gegenstände im Haus erkennen. Der Echo Studio-Lautsprecher klingt dank eines neuen Upgrades besser und der Echo Show 15 kann neue Inhalte anzeigen.

Was ist neu?

Kindle Scribe

Halo Rise

Fire TV Omni QLED

Was hat eine neue Version?

Echo Dot (5th Gen)

Echo Auto (2nd Gen)

Fire TV Cube (3rd Gen) und Alexa Voice Remote Pro

Ring Spotlight Cam Pro und Alarm Panic Button

Was hat neue Funktionen bekommen?

Astro kann Haustiere erkennen und die Polizei rufen

Echo-Geräte erweitern dein Wi-Fi-Netzwerk

Echo Show 15 bekommt Fire TV

Kindle Scribe: Endlich ein Kindle mit Stift

(Image credit: Amazon)

Amazon hat uns endlich einen Kindle geschenkt, auf dem du schreiben kannst. Der Kindle Scribe wird mit einem eigenen Stift geliefert, mit dem du direkt auf dem Bildschirm zeichnen und Notizen machen kannst. Du kannst Bücher direkt mit Anmerkungen versehen oder freie Tagebucheinträge schreiben. Mit dem Scribe kannst du auch auf PDF-Dokumenten schreiben, und Amazon sagt, dass es in Zukunft auch Microsoft Word unterstützen wird.

Wie der S Pen auf dem Samsung Galaxy S22 Ultra (und den alten Galaxy Note Handys) muss auch der Kindle Scribe nicht aufgeladen werden. Der Stift ist im Lieferumfang des Geräts enthalten, aber ein erweiterter Stift mit Radiergummi und Markierungsfunktionen wird separat erhältlich sein.

Der Kindle Scribe ist ein riesiger E-Reader mit einem 10,2-Zoll-Display. Damit ist er der mit Abstand größte Kindle, den du kaufen kannst, und von der Größe her eher mit einem iPad vergleichbar. Er hat einen 300dpi E-Ink-Bildschirm, der genauso scharf ist wie die anderen Kindle-Reader.

Der Scribe wird teuer sein: Die Preise beginnen bei 399,99€ für das Modell mit 16 GB und steigen mit 32 GB (419,99€) oder 64 GB (449,99€) Speicherplatz an. Für diesen Preis erhältst du vier Monate lang Kindle Unlimited-Bücher.

Halo Rise: Der Bewacher für deinen Schlaf

(Image credit: Amazon)

Im Bereich der Schlaferfassung hat es in letzter Zeit einige Fortschritte gegeben, aber nichts, was mit dem Halo Rise vergleichbar wäre, der zur Halo-Familie der Fitnessgeräte von Amazon gehört. Das Halo Rise nutzt Sensoren, die deine Körperposition im Schlaf erkennen, um deine Atmung und Atembewegungen zu überwachen.

Das Hauptmerkmal des Geräts ist ein großes Licht, das dich zu dem Zeitpunkt aufweckt, den Halo anhand deines Schlafverhaltens für angemessen hält. In der Mitte der LEDs befindet sich eine Digitaluhr und ein kleiner Alarmlautsprecher.

Halo Rise wird weitgehend automatisch funktionieren. Er erkennt, wenn du dich hinlegst, sodass du ihm nicht sagen musst, dass du angefangen hast zu schlafen. Er kann erkennen, wann du aufstehst und eine Reihe von Alexa-basierten Routinen starten, die dir den Start in den Tag erleichtern.

Die neue Nachttischuhr mit Licht wird 139,99 US-Dollar kosten (regionale Preise werden noch bekannt gegeben) und beinhaltet sechs Monate lang Amazons Gesundheits- und Fitnessdienste Halo. Vermutlich funktioniert das Licht auch dann noch, wenn du nicht weiter für den Dienst bezahlst.

Fire TV Omni QLED: Ein Schritt näher an der Spitze

(Image credit: Amazon)

Amazon Fire-Fernseher waren noch nie für ihre herausragende Bildqualität und Technologie bekannt. Sie waren immer ein günstiger Fernseher mit vollem Zugang zu Amazons Prime- und Alexa-Diensten. Die Amazon Fire TV Omni QLED-Serie basiert auf der Quantum Dot-Technologie und bietet dir die Farbschärfe von QLED sowie weitere fortschrittliche Funktionen wie Full-Array Local Dimming.

Amazons neue Fernseher unterstützen außerdem Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive, was zusammen mit dem Local Dimming die Schwarzwerte und den Kontrast des Geräts verbessern sollte. Damit wird einer unserer größten Kritikpunkte an früheren Amazon Fire TV Omni-Geräten behoben.

Die Omni Fire TV QLED-Serie gibt es in zwei Größen. Das 65-Zoll-Gerät für 799 US-Dollar oder das 75-Zoll-Gerät für 1099 US-Dollar (regionale Preise und Verfügbarkeit noch offen).

Echo Dot mit Uhr: Lass den lila Drachen nicht aus.

(Image credit: Amazon)

Amazon hat die Klangqualität seiner neuesten, fünften Generation des Echo Dot verbessert. Das Unternehmen gibt an, dass der Echo Dot 50% weniger verzerrt (was auch immer das bedeutet) und doppelt so viel Bass liefert (jetzt wird's interessant). Es gibt einen einfachen Echo Dot und einen neuen Echo Dot mit Uhr, der ein Dot-Matrix-Display hat, auf dem du Informationen einblenden kannst, z. B. Informationen über die Musik, die du gerade hörst.

Das Wichtigste sind die neuen Echo Dot 5th Gen Kids Edition Lautsprecher, die mit einem lila Drachen oder einer niedlichen Eule ausgestattet sind. Wenn du es vorziehst, dass deine Kinder mit Zeichentrickfilmen sprechen und nicht mit Alexa, dann hat Amazon auch für dich und deine Echo Dots gesorgt.

(Image credit: Amazon)

Neben dem Echo Dot werden auch Echo Studio-Besitzer feststellen, dass ihre Geräte dank der Verbesserungen, die Amazon an der räumlichen Audioverarbeitung des Lautsprechers vorgenommen hat, etwas besser klingen. Amazon sagt, dass alles "näher am Hörer" klingen wird und die Klangqualität insgesamt verbessert wurde.

Der Echo Dot wird 59,99€ kosten, während der Echo Dot mit Uhr oder der Echo Dot Kids 69,99€ kosten werden.

Echo Auto: Spritztouren mit Alexa

(Image credit: Amazon)

Das Echo Auto bekommt ein Update mit einem völlig neuen Look und einer neuen Klebehalterung, damit du es überall dort anbringen kannst, wo du Alexa in deinem Auto haben möchtest. Echo Auto hat fünf Mikrofone, um alle Umgebungsgeräusche zu eliminieren, die bei einer Autofahrt entstehen.

Du kannst Echo Auto so einrichten, dass es deine Musik steuert, Anrufe tätigt und bei Bedarf die Pannenhilfe anruft. Amazon schickt jemanden, der dir einen Reifen wechselt oder dein Auto betankt, wenn du gestrandet bist, und bietet noch weitere Dienste an.

Wir wissen noch nicht, wann das neue Gerät erhältlich sein wird, aber der aktualisierte Echo Auto 2 wird 55 US-Dollar kosten, wenn er auf den Markt kommt. Für die Pannenhilfe ist kein Abonnement erforderlich, du zahlst einfach für die Dienste, wenn du sie in Anspruch nimmst.

Fire TV Cube & Alexa Voice Remote Pro: Sprich mit den Dingen und sie sprechen zurück

(Image credit: Amazon)

Der Fire TV Cube (3. Generation) legt großen Wert auf Leistung, vor allem wenn du Inhalte in der höchstmöglichen Auflösung streamen willst. Er bietet Unterstützung für Wi-Fi 6E und einen Ethernet-Anschluss, damit du dich mit schnelleren Heimnetzwerken verbinden kannst und die nötige Bandbreite erhältst.

Außerdem gibt es einen neuen HDMI-Eingang. Wenn du ein Gerät an den Fire TV Cube anschließt, kannst du das angeschlossene Gerät mit Alexa-Sprachbefehlen steuern. Auf diese Weise kannst du eine Kabelbox oder eine Videospielkonsole steuern.

Die neue Alexa Voice Remote Pro verfügt über einen eingebauten Lautsprecher, den du mit dem Ruf "Alexa, finde meine Fernbedienung" oder über die Fire TV App orten kannst. Der Lautsprecher der Fernbedienung wird klingeln, damit du sie finden kannst.

Der Fire TV Cube ist in Deutschland vorbestellbar und kostet 159,99€. Die Alexa Voice Remote Pro kann vorerst nur in den USA zu einem Preis von 34,99 US-Dollar vorbestellt werden.

Ring Spotlight Cam & Ring Alarm Panic Button: Das Radar für zu Hause

(Image credit: Amazon)

Ring hat sein Angebot an Sicherheitskameras mit Lichtverstärkung mit der neuen Ring Spotlight Cam Pro und der Spotlight Cam Plus im mittleren Preissegment erweitert. Das neue Pro-Modell erweitert das Angebot an Sicherheitskameras für dein Zuhause um RADAR-Funktionen, zusätzlich zu dem standardmäßigen Bewegungssensor und der sehr lauten Sirene. Durch die Radarverfolgung kann die Spotlight Cam Pro mit deinen anderen Ring-Geräten zusammenarbeiten, um den Weg eines Eindringlings über dein Grundstück zu bestimmen.

Die Ring Spotlight Cam Plus erweitert zwar nicht den Funktionsumfang der ursprünglichen Spotlight Cam, aber sie verpackt alles in ein viel schöneres Paket. Die schlanke neue Leuchte bietet nach wie vor Zwei-Wege-Gespräche, Nachtsicht in Farbe und andere Ring Spotlight Funktionen.

Sowohl die Spotlight Cam Plus als auch die Cam Pro sind mit verschiedenen Stromversorgungsoptionen erhältlich, darunter auch ein Solar-Kit. Die Spotlight Cam Pro kostet 229,99€ für die Batterie- oder Netzteil-Version und 249,99€ für das Solar-Kit. Die Spotlight Cam Plus gibt es (voraussichtlich) ab 199,99€ für die Batterie- oder Plug-in-Version.

Wenn du jeden Alarm in deinem Haus auslösen willst, zeigt der Ring Alarm Panic Button (2nd Gen) Eindringlingen, wie viele Sicherheitsgeräte du besitzt. Für 29,99€ kannst du einen Panic Button installieren, der auch deine Notrufkontakte anruft und sogar die Rettungskräfte um Hilfe bittet.

Astro: Verständnis für dein Zuhause und seine Bewohner

(Image credit: Amazon)

Es mag schwierig sein, einen Amazon Astro-Roboter zu bekommen, aber Amazon arbeitet an Upgrades, die das kleine Ding als Sicherheitsgerät und Hausbegleiter noch nützlicher machen. Der Roboter kann jetzt Türen und Fenster erkennen und überprüfen, ob sie offen oder geschlossen sind. In Unternehmen kann er einen Vorfall untersuchen, während ein Fachmann seine Kamera überwacht, und dann bei Bedarf die Behörden anrufen.

Zu Hause kann Astro jetzt auch Haustiere erkennen. Er geht zwar nicht mit deinem Hund spazieren oder schießt einen Laserpointer, damit deine Katze ihn jagt, aber er nimmt kurze Videos von deinen Haustieren auf und schickt sie an dich.

Amazon aktualisiert Astro ständig und er lernt, wie er deine Möbel erkennt und wie er den Füllstand des Futters deines Haustiers überprüft. Der Astro-Roboter kostet 999,99 US-Dollar, aber Amazon wird den Preis später auf 1499,99 US-Dollar anheben. Astro ist nur durch eine Einladung erhältlich.

Eero in Echo: Deine Echo-Geräte bilden ein Netz

(Image credit: Amazon)

Amazon besitzt Eero, ein Unternehmen, das Wi-Fi-Extender und Wi-Fi-Mesh-Geräte herstellt. Jetzt bringt das Unternehmen einige dieser Funktionen in seine neuen und alten Echo-Lautsprecher. Der neue Echo Dot (5. Generation), der aktuelle Amazon Echo (2020) und der vorherige Echo Dot (2020) können jetzt zusammenarbeiten, um das Wi-Fi-Signal in deinem Haus zu verstärken.

Das ist eine spannende neue Funktion und eine tolle Möglichkeit, die Wi-Fi-Fähigkeiten des Echo Dot zu nutzen. Wir lieben Wi-Fi-Mesh-Networking als Möglichkeit, das Signal zu verstärken, und wir wissen, dass Echo Dot-Geräte zum Prime Day oft im Preis gesenkt werden, so dass dies ein großartiges Ziel für Schnäppchen ist.

Fire TV on Echo Show 15: Ein Oldschool-Küchenfernseher

(Image credit: Amazon)

Der Echo Show 15 ist ein schönes intelligentes Display für die Küche oder das Haus. Er konnte bereits Amazon Prime Video abspielen, und laut Amazon war dies eine sehr beliebte Art, das Gerät zu nutzen. Jetzt können die Besitzer/innen des Echo Show 15 alle Fire TV-Funktionen nutzen, einschließlich einer erweiterten Liste von Streaming-Kanälen. Damit ähnelt der Echo Show 15 viel mehr dem kleinen, altmodischen Fernseher, um den wir uns in den Tagen der Sitcoms und des Fernsehens versammelt haben.