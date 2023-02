Amazon Fire TV erhält ein erstaunliches Upgrade für Nutzer von Hörgeräten

Amazon Fire TV bekommt eines der nützlichsten Software-Updates seit langem. Amazon führt eine neue Funktion ein, mit der Audiosignale direkt von den Amazon Fire TV-Geräten auf Hörimplantate gestreamt werden können. Die Funktion, die in Zusammenarbeit mit dem Hörgeräte-Hersteller Cochlear entwickelt wurde, nutzt das Open-Source-Protokoll Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) und ist das erste Mal, dass ein Smart-TV-Gerät Ton direkt an einen Hörimplantat-Prozessor übertragen kann.

Die Funktion ist ab sofort für die Fire TV Omni Serie, die Fire TV Omni QLED Serie, die Fire TV 4-Serie, den Fire TV Cube (2. Generation) und den Fire TV Cube (3. Generation) verfügbar und kann in Verbindung mit den Hörprozessoren Cochlear Nucleus 8, Nucleus 7, Nucleus Kanso 2 und Baha 6 Max genutzt werden.

Cochlear bietet bereits direktes Soundstreaming von iPhone oder Android-Telefonen auf seine Nucleus Soundprozessoren an. Laut Amazon bietet die neue Funktion Cochlear-Nutzern eine komfortablere Möglichkeit, ihre Lieblingsfilme und -sendungen zu sehen, Alexa zu nutzen, Musik zu hören und Navigationsgeräusche zu hören. Die neue Cochlear-Funktion folgt auf Amazons kürzlichen Schritt, ASHA-Unterstützung auf dem Fire TV Cube (2. Generation) für Bluetooth-Hörgeräte von Starkey anzubieten, dem Unternehmen, das die Marken Audibel, NuEar, MicroTech und Audigy herstellt.

Ein Blog-Post und ein dazugehöriges Video mit dem hörgeschädigten Amazon Software-Ingenieur Michael Forzano, der beim Testen der Funktion geholfen hat, verdeutlicht, welche tiefgreifenden Auswirkungen die neue Funktion für Cochlear-Nutzer haben könnte.

In dem Posting erklärt Forzano, dass er nicht fernsieht, weil er "40-50% der Wörter wegen des Echos und der schlechten Tonqualität" verpasst. Die Verwendung seines Implantats in Verbindung mit Fire TV scheint eine echte Verbesserung der Lebensqualität zu bewirken, wie Forzano erklärt: "Ich bin wirklich gespannt auf die Welt, die sich mir dadurch eröffnet".

Mit direktem Streaming zu Implantaten wie diesem hier ist Fernsehen für einige Leute viel einfacher geworden – zumindest auf kompatiblen Fire TV-Geräten. (Image credit: Amazon)

Analyse: Die Unterstützung von Amazon ist ein ermutigendes Zeichen für Menschen mit Hörverlust

Angesichts der Tatsache, dass laut der Weltgesundheitsorganisation 430 Millionen Menschen auf der Welt mit einer Form der Hörbehinderung leben und ein aktueller Bericht davor warnt, dass eine Milliarde junger Menschen weltweit Gefahr laufen, durch zu laute Kopfhörer einen Hörschaden zu erleiden, scheint es eine verpasste Gelegenheit zu sein, dass nicht mehr Technologiehersteller die Vorteile der Barrierefreiheit nutzen, die diese neuen Geräte bieten.

Apple hat in gewissem Maße den Weg geebnet, indem es eine Reihe von Zugänglichkeitsfunktionen für die Made for iPhone-kompatiblen Hörgeräte angeboten hat, während die Live Listen (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Funktion der AirPods bedeutet, dass sie als behelfsmäßige Hörgeräte verwendet werden können.

Der jüngste Vorstoß von Amazon geht wohl noch einen Schritt weiter, denn die Unterstützung von Cochlea-Implantaten dürfte für die Nutzer einen großen Unterschied machen. Wir drücken die Daumen, dass die heutige Nachricht dazu führt, dass viele Tech-Unternehmen auf den Zug aufspringen – wie toll wäre es, wenn Cochlear Audio-Streaming mit Apple TV 4K (2022), Chromecast mit Google TV oder mit jedem anderen Smart-TV kompatibel wäre?

Liebäugelst du momentan mit einem neuen 4K-TV? Dann kann dir bestimmt unser Kaufberater für die besten 4K-Fernseher weiterhelfen!