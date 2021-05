AirPods Max, AirPods Pro unterstützen nicht das neue Apple Music Lossless Audio – aber es gibt einen Wermutstropfen

Fans von Apple Music wurden diese Woche überrascht, als das Unternehmen ankündigte, dass es Abonnenten rund 75 Millionen Hi-Res-Audio- und Lossless-Audio-Tracks ohne Aufpreis anbieten wird.

Aber in einer unerwarteten Wendung der Ereignisse scheint es nun, dass die beiden Flaggschiff-Kopfhörer von Apple – die Apple AirPods Pro und Apple AirPo das neue Format aufgrund von Audio-Codec-Beschränkungen nicht wirklich streamen können.

Das Problem liegt darin, dass beide Kopfhörer nur den AAC-Codec unterstützen, wenn sie mit einem iOS- oder iPadOS-Gerät verbunden sind, während das neue verlustfreie Format in ALAC kodiert ist. Kurz gesagt, ohne integrierte ALAC-Unterstützung in den Kopfhörern können weder die AirPods Pro noch die AirPods Max tatsächlich Lossless-Audio-Musik wiedergeben – und das ist nichts, was Apple mit einem Over-the-Air-Update beheben könnte.

Der Wermutstropfen? Laut den Mitarbeitern der TechRadar-Schwesterpublikation T3, die mit Apple über das Dilemma gesprochen haben, werden sowohl die AirPods Pro als auch die AirPods Max die neuen Dolby Atmos „Spatial Audio“-Versionen von Songs auf Apple Music wiedergeben können. Laut Apple werden zum Launch „tausende“ Songs im Dolby-Atmos-Format verfügbar sein, weitere sollen folgen, um den Hörern etwas Neues zu bieten.

Streaming Hi-Res-Audio ist schwieriger als du denkst...

Für audiophile Menschen können Musikformate und Audiocodecs der Fluch ihrer Existenz sein. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man sich einen kabellosen High-End-Kopfhörer kauft, der tolle neue Funktionen wie aktive Geräuschunterdrückung hat, nur um dann festzustellen, dass er die Codecs nicht unterstützt, die für das Streamen von Hi-Res-Audio benötigt werden. (Technisch gesehen gibt es keine Bluetooth-Formate, die Hi-Res-Audio unterstützen – aptX HD und Sony LDAC kommen dem aber am nächsten).

Für viele Audio-Puristen ist das der Grund, warum kabelgebundene Kopfhörer der bevorzugte Formfaktor bleiben – es ist einfacher, als sich mit kabellosen Übertragungscodecs auseinanderzusetzen, und vermeidet Downsampling, um große Datenmengen über eine kabellose Verbindung übertragen zu können.

Was können Besitzer der AirPods Max tun? Leider nicht viel. Wir hatten gehofft, dass theoretisch ein Lightning-auf-3,5-mm-Adapter oder ein Lightning-auf-Lightning-Port-Kabel, das direkt an deine Apple-Geräte angeschlossen wird, den Bluetooth-Codec umgehen könnte – aber das ist nicht der Fall.

In einem Statement gegenüber The Verge erklärt ein Apple-Sprecher: „Lossless Audio wird von den AirPods, egal welches Modell, nicht unterstützt. Der kabelgebundene Hörmodus der AirPods Max akzeptiert nur analoge Ausgangsquellen. Die AirPods Max unterstützen derzeit keine digitalen Audioformate im kabelgebundenen Modus.“ Das bedeutet, dass es keine Möglichkeit gibt, Apple Lossless Audio in all seiner 16-Bit/44,1 kHz Pracht zu hören – oder 24-Bit/192 kHz Qualität für Hi-Res-Lossless-Musik.

Die gute Nachricht ist, dass andere Apple-Geräte davon nicht betroffen sein werden: Apple hat die Unterstützung für Lossless Audio Streaming sowohl für seine Apple TV und HomePod Geräte als auch für jeden macOS-Computer bestätigt – du musst also keine Angst haben, dass iOS oder iPadOS deine einzigen Zugänge zu den High-End-Audioformaten sind.