Diese 7 neue Filme und Serien sind seit dem 9. Dezember auf Netflix und Co. zu streamen

The second Pinocchio film adaptation of 2022 lands on Netflix this weekend.

Eine weitere Woche, eine weitere Ernte an neuen Filmen und Serien auf Streaming-Diensten. Aber das zweite Dezemberwochenende in Folge gibt es keine neuen Filme, die du auf deine Winter-Watchlist setzen kannst. Vielleicht stehen wir dieses Jahr alle auf der Ungezogenenliste.

Doch abgesehen von den Feiertagen haben Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab), Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab) und WOW (Öffnet sich in einem neuen Tab)eine ganze Reihe neuer Inhalte im Angebot, die du in den nächsten Tagen genießen kannst, allen voran Guillermo del Toros Pinocchio und His Dark Materials Staffel 3.

Im Folgenden haben wir die sieben wichtigsten neuen Filme und Serien zusammengestellt, die dieses Wochenende auf den Streaming-Diensten zu sehen sind.

Guillermo del Toro’s Pinocchio (Netflix)

Wer sagt, dass Netflix seinen Sinn für Originalität verloren hat? Mit Guillermo del Toros Pinocchio haucht der Streamingdienst dem beliebten Märchen von Carlo Collodi aus dem Jahr 1883 über eine Holzpuppe, die sich danach sehnt, ein echter Junge zu werden, neues Leben ein.

Del Toros düstere Adaption, die komplett im Stop-Motion gedreht wurde, spielt im Italien der 1930er während Mussolinis faschistischem Regime und wartet mit einer Starbesetzung auf, zu der Ewan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Cate Blanchett und andere gehören.

Robert Zemeckis, der Regisseur von Forrest Gump, hat vor kurzem Pinocchio auf Disney Plus zum Leben erweckt, obwohl wir diesen Film als "ein etwas magisches Remake, dessen Fäden ihn letztlich im Keim ersticken" bezeichnet haben. Del Toros Version dieser uralten Geschichte ist jedoch unbestreitbar einer der besten Netflix-Filme der letzten Jahre. Unbedingt ansehen.

Jetzt als Stream auf Netflix verfügbar.

His Dark Materials Staffel 3 (WOW)

Nach einem fulminanten Start im Jahr 2019 hat es die Serie His Dark Materials von HBO und BBC in den folgenden Jahren nicht ganz geschafft, dieses Maß an Beliebtheit beizubehalten. Die dritte und letzte Staffel der Serie kommt also mit großer Verantwortung auf den Schultern an.

Basierend auf Das Bernstein-Teleskop - dem dritten Roman der gleichnamigen Romantrilogie von Philip Pullman - knüpft His Dark Materials Staffel 3 direkt an die Entführung von Lyra (Dafne Keen) durch ihre Mutter Marisa Coulter (Ruth Wilson) am Ende von Staffel 2 an und verfolgt die Versuche von Will (Amir Wilson), sie zu retten.

In unserer Rezension nannten wir den letzten Teil der Serie "ein wundersames, aber widersprüchliches Ende einer der besten [WOW]-Serien". Die ersten beiden Episoden können ab sofort gestreamt werden, die restlichen sechs Folgen erscheinen wöchentlich jeden Montag. Fans in Großbritannien müssen sich bis zum 18. Dezember gedulden, um die Rückkehr der Serie auf BBC iPlayer zu sehen.

Jetzt als Stream auf WOW verfügbar.

Harry & Meghan (Netflix)

Das war's mit den verleumderischen Schlagzeilen der Boulevardpresse: Harry & Meghan ist ab sofort auf Netflix zu sehen.

In der sechsteiligen Doku-Serie geben der ehemalige Herzog und die Herzogin von Sussex ihre Sicht der kontroversen royalen Geschichte wieder, die sich seit der scheinbar märchenhaften Hochzeit des Paares im Jahr 2018 hinzieht.

Die ersten drei Episoden der Serie behandeln Themen wie Pflicht, Rasse und vermeintlichen Verrat. Die nächsten drei Folgen, die am 15. Dezember erscheinen sollen, werden das Drama noch weiter anheizen. Erwarte einen langen Fallout von (und für) Harry & Meghan.

Jetzt als Stream auf Netflix verfügbar.

Emancipation (Apple TV Plus)

Will Smith ist zurück in seiner ersten Filmrolle seit der Oscar-Kontroverse mit Emancipation auf Apple TV Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab).

In dem von einer wahren Geschichte inspirierten Historiendrama von Southpaw-Regisseur Antoine Fuqua spielt Smith den entflohenen Sklaven Peter, der auf seiner Reise in den Norden Jäger überlisten und tödliche Sümpfe in Louisiana durchqueren muss.

Die Kritiken für Emancipation sind bisher sehr unterschiedlich: Einige Kritiker bezeichnen Smiths Comeback als "Folterporno", andere als "knallharten, spannenden Verfolgungsthriller".

Jetzt verfügbar zum Streamen auf Apple TV Plus.

Die Muppet Weihnachtsgeschichte (Disney Plus)

Zugegeben, The Muppet Christmas Carol ist kein neuer Film (im herkömmlichen Sinne), aber Disneys beliebter Weihnachtsklassiker ist jetzt zum ersten Mal als Stream auf Disney Plus verfügbar.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Films, das am Sonntag, den 11. Dezember, gefeiert wird, enthält diese Version der Charles-Dickens-Adaption mit Michael Caine in der Hauptrolle einen zusätzlichen "verlorenen" Song, When Love Is Gone, gesungen von Caine und seinem Co-Star Meredith Braun.

Du brauchst keinen Grund, um dir The Muppet Christmas Carol - unbestreitbar einer der besten Weihnachtsfilme (Öffnet sich in einem neuen Tab)- diesen Dezember noch einmal anzusehen, aber du hast jetzt einen ziemlich überzeugenden Grund dafür.

Jetzt als Stream auf Disney Plus verfügbar.

Little America Staffel 2 (Apple TV Plus)

Zusammen mit Emancipation erscheint dieses Wochenende auf Apple TV Plus die zweite Staffel von Little America.

Die achtteilige Comedy-Anthologie der Produzenten Lee Eisenberg (The Office), Siân Heder (CODA) und Kumail Nanjiani (Eternals) basiert erneut auf einer Reihe von inspirierenden Geschichten von Einwanderern, die im Epic-Magazin veröffentlicht wurden, und soll dein Herz mit ihren vielfältigen Geschichten von Hoffnung und Glück erwärmen.

Das klingt vielleicht ein bisschen zu süßlich für deinen Geschmack, aber die zweite Staffel von Little America wurde von fast allen Seiten als "ein wichtiger Schatz in der Fernsehlandschaft" gelobt. Vertrau uns: Sieh dir diese Serie an, bevor sie kalt wird.

Jetzt als Stream auf Apple TV Plus verfügbar.

Something From Tiffany's (Prime Video)

Okay, vielleicht haben wir gelogen, als wir sagten, dass es dieses Wochenende keine neuen Urlaubsfilme zu sehen gibt.

Something From Tiffany's auf Prime Video ist der Inbegriff einer festlichen Liebeskomödie. In der offiziellen Synopsis des Films geht es um eine Frau (Zoey Deutch), deren Leben aus den Fugen gerät, als sie ein fremder Verlobungsring zu dem Menschen (Kendrick Simpson) führt, der für sie bestimmt ist.

Wir bezweifeln, dass dieser Film es auf unsere Liste der besten Prime Video-Filme schaffen wird, aber wir geben zu, dass Something From Tiffany's eine charmante Geschichte für die kalten Wintermonate ist.

Jetzt als Stream auf Prime Video verfügbar.

