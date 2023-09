Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 kommt dank neuem Studio noch Ende 2024

Frohe Botschaft für Fans aller Blutsauger: Ein Veröffentlichungsfenster für das bisher verschollene Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 scheint nun dank neuem Entwicklerstudio wieder im Raum.

Kein Geringerer als Indie-Liebling The Chinese Room übernimmt fortan das Ruder und verkündetet auf der PAX West indessen, dass die Entwicklung fortgeführt wird. Zwar fehlt noch ein konkretes Veröffentlichungsdatum, mit einem groben Fenster (Herbst/ Q3 2024) sind die Aussichten indessen aber deutlich rosiger!

Und auch einen neuen Trailer hatte man im Gepäck, welchen ich dir natürlich nicht vorenthalten mag:

Neugierig geworden? Dann solltest du den Januar 2024 dringlichst im Auge behalten. Hier verspricht The Chinese Room nämlich bereits eine erste Gameplay-Enthüllung, die mehr vom Spiel preisgeben soll.

"Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ist für viele etwas ganz Besonderes, und wir können endlich verraten, dass wir uns in dieses Abenteuer gestürzt haben", verkündete The Chinese Room am Wochenende. "Wir basteln hier etwas Unglaubliches und freuen uns riesig, endlich mehr zu verraten!"

In Bloodlines 2 ist es einmal mehr dein eigener Charakter, der eine zentrale Rolle in der Zukunft von Seattle spielt, während selbiges sich "inmitten einer dreifachen Belagerung" befindet.

"Die alten [Vampire] treffen auf die neuen in einem Kampf um Seattle; wird der Rücksichtsloseste gewinnen, oder spielt der dritte Akteur um einen ganz anderen Preis?", so das Team. Außerdem verrät man, dass der Spieler sich auch erstmalig als einer der Vampir-Ältesten durch Seattle schlagen darf!

"Bloodlines 2 entführt die Spieler in die dunkle Unterwelt von Seattle, wo Vampire um ihr Überleben und ihre Vorherrschaft kämpfen", heißt es weiter. "Als Elder-Vampir triffst du auf fesselnde Charaktere, manövrierst komplexe politische Beziehungen, pirschst dich durch die Straßen der Stadt auf der Suche nach Beute und nimmst an intensiven Kämpfen teil, während du deinen Bedarf an Blut ausgleichst."

"Während des Spiels müssen die Spieler außerdem stets auf ihre Umgebung achten, sonst riskieren sie, die Maskerade zu zerstören - das absolute Gesetz der Geheimhaltung, das die Vampirgesellschaft vor der Menschheit verborgen hält."

Klingt doch schon einmal äußerst vielversprechend, oder? Ich jedenfalls bin gespannt, was das preisgekrönte Unternehmen mit Sitz in Brighton (Großbritannien) hier aus dem Ärmel schüttelt. Mit Dear Esther oder Amnesia: A Machine for Pigs hat man sein Können jedenfalls schon zur Genüge unter Beweis gestellt!

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wurde erstmals im Jahr 2019 angeteasert, und seither war es eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Im Juni schließlich begann Publisher Paradox Interactive sogar, die physischen wie digitalen Vorbestellungen zurückzuerstatten, weil die Zukunft unklar schien. Dass nun wieder Fahrt aufgenommen wird, ist also in jedem Fall eine großartige Wendung der Ereignisse!

Hältst du in der Zwischenzeit nach dem nächsten perfekten Zeitvertreib Ausschau, so dürfte dir eine der vielen Spielspaßgranaten unserer Liste für PS5 und Xbox Series X eben das gewähren!