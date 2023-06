So kannst du die Nintendo Direct im Juni 2023 mitverfolgen

Im Laufe des heutigen Tages (21. Juni) wird ein Nintendo Direct Juni 2023 Event ausgestrahlt. Und es gibt eine Menge, worauf du dich freuen kannst.

Die letzten Wochen waren vollgepackt mit neuen Trailern und Ankündigungen - von Assassin's Creed Mirage bis hin zum neuesten Trailer für den kommenden DLC Once in a Blue Moon von Fallout 76. Und mit einer weiteren Nintendo Direct als als E3-Ersatz sieht es so aus, als ob die Fans bald noch mehr Inhalte bekommen werden.

Nintendo Direct im Juni 2023: Datum & Uhrzeit

Die Nintendo Direct beginnt heute am 21. Juni um 16 Uhr. Der Livestream wird etwa 40 Minuten lang sein und eine Menge Nintendo Switch-Inhalte enthalten. Du kannst den Livestream auf Nintendos offiziellem YouTube-Kanal und Twitch sowie auf der Nintendo-Homepage abrufen. Wenn du die Show nicht verpassen willst, kannst du entweder eine Erinnerung auf YouTube einstellen oder unsere Live-News-Updates verfolgen.

Was kann man von der Nintendo Direct im Juni 2023 erwarten?

Auch wenn 40 Minuten keine lange Zeit zu sein scheinen, hoffen wir doch, dass wir während des Livestreams mehr als nur Pikmin 4 sehen werden.

Nach dem Erfolg von Zelda: Tears of the Kingdom wäre es ein guter Zeitpunkt für Nintendo, endlich die mit Spannung erwarteten Neuauflagen von The Legend of Zelda Wind Waker und Twighlight Princess anzukündigen. Andererseits könnte Nintendo einen DLC für TotK ankündigen, aber das könnte zu früh nach seiner Veröffentlichung sein.

Auch von Metroid Prime 4 haben wir schon eine Weile nichts mehr gehört, also ist jetzt ein guter Zeitpunkt für Nintendo, die ursprüngliche Ankündigung aus dem Jahr 2017 zu erweitern, vor allem nach dem Erfolg von Metroid Prime Remastered Anfang des Jahres. Abgesehen von diesen großen Namen könnten die Fans auch mehr über die Erweiterungen "Der Schatz von Zone Null" für Pokémon Karmesin & Purpur erfahren. Auch die Aufnahme weiterer Klassiker in die Nintendo Switch Online-Bibliothek sind denkbar.