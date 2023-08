Loki für Marvel Snap bestätigt! – Der Gott des Schabernacks macht alsbald das TCG von Second Dinner unsicher!

TechRadar Gaming berichtet live von der Gamescom 2023 über die neuesten Entwicklungen im Gaming und Hardware-Bereich.

Es wurde bestätigt, dass der Gott des Schabernacks, Loki, offiziell dem preisgekrönten Sammelkartenspiel von Second Dinner, Marvel Snap, hinzugefügt wird!

In einem Gespräch mit TechRadar Gaming erklärte Chief Development Officer Ben Brode, dass Loki "schon bald" dem Spiel hinzugefügt wird – und eine besondere Herausforderung für das Team darstellte!

"Es gibt einige Charaktere, die knifflig ins Spiel zu implementieren waren, und lange Zeit haben wir überlegt, wie ihr Design aussehen könnte. Ich kann dir aber versichern, dass einer von ihnen schon bald erscheinen wird - Loki war lange Zeit eine Herausforderung", so Brode. "Er ist ein wirklich bemerkenswerter, noch fehlender, aber auch ikonischer Charakter, und ja – wir haben ihn noch nicht offiziell angekündigt ... Aber ich freue mich, dass wir bald auch Loki im Spiel haben werden."

Gestern Abend, genauer gesagt am 22. August 2023, wurde während der Opening Night Live 2023 wurde bekannt gegeben, dass Marvel Snap die Early Access-Phase auf dem PC verlassen hat und nun auch in einer PC-Version über Steam spielbar ist. Wer bisher aber nur auf Tablet oder Smartphone seine Fortschritte gesammelt hat, der muss noch längst nicht verzagen! Denn wie Second Dinner verspricht, ist es ein leichtes, den Progress von der App auf die PC-Version zu übertragen.

Hierfür muss lediglich ein entsprechendes Konto registriert und die Anmeldedaten anschließend über den Steam-Client eingegeben werden.

Für noch mehr Aufsehen sorgte schließlich ein beeindruckender Animationstrailer, der mit der grandiosen Neuigkeit während der ONL 2023 einherging und – so viel darf ich sicher vorwegnehmen – eine wahre Augenweide ist. Offensichtliche Anspielungen an das Varianten-System des Spiels wie auch popkulturelle Elemente à la Sailor Moon standen auf dem Programm.

Selbst einen Blick riskieren? Na aber gerne doch:

Aber noch einmal zurück zu Loki. Zwar ist noch nichts offiziell bestätigt, geleakte Infos lassen aber auf eine äußerst vielversprechende Karte hoffen.

Fanpages wie snap.fan machten bereits auf eine verfrühte und mögliche Adaption des Antihelden im Snap-Universum aufmerksam und der Effekt ist dabei so wundervoll chaotisch wie auch die Auftritte des asgardischen Gottes selbst!

Geleakten Infos zufolge kopiert Loki nach dem Ausspielen nämlich einfach mal so die Hand deines Gegners – mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass eine jede Karte in ihren Kosten um einen Punkt reduziert wird. So bist du deinem Gegner also immer einen Schritt voraus und spielst dessen Trumpfkarten prompt, noch bevor er es überhaupt im Gedanken hatte!