Gamescom 2023: Future Games Show hat gleich 8 Weltpremieren im Gepäck – und so verpasst du die Veröffentlichung auf keinen Fall!

Schon voller Euphorie in Anbetracht der nahenden Gamescom? Solltest du auch sein – die jährliche Videospielmesse startet nämlich bereits in wenigen Tagen im Herzen von Köln, wo Gamer die Möglichkeit haben dürften, eine ganze Reihe kommender Titel aus erster Hand anzutesten und Updates zu heißbegehrten Videospielen, die noch in den Feuern der Spieleschmieden heranwachsen, zu erhaschen.

Ein möglicher Quell, der gleich eine ganze Reihe spannender Neuigkeiten offerieren dürfte, ist hierbei die Future Games Show – eine 90-minütige digitale Präsentation, präsentiert von den Kollegen von GamesRadar. Die Show selbst findet am 23. August um 20 Uhr (MESZ) statt, wird von Troy Baker sowie Erika Ishii moderiert und hat mehr als 50 Titel im Gepäck – 8 dieser Spiele sind sogar Weltpremieren!

Was wir sehen werden, steht zu gewissen Teilen noch in den Sternen, freuen dürfen wir uns aber schon einmal fest auf die folgende Auswahl:

Ad Infinitum

Helskate

Parcel Corps

Robocop: Rogue City

Star Trucker

The Gap

Tiny Glade

Warframe

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Neben den Trailern wird die Show auch ein Segment namens "Ones to Play" enthalten, in welchem Spiele mit kostenlosen Demoversionen im Rampenlicht stehen, die direkt nach Präsentationsende ausprobiert werden dürfen. Zuschauer haben außerdem die Möglichkeit, an einem Wettbewerb teilzunehmen und eine PS5 oder eine Xbox Series X zu gewinnen – Ein Current-Gen-Upgrade für Lau? Immer doch!

Auch du willst dabei sein? Klar willst du! Und damit du nichts vom Spektakel verpasst, kannst du die Show gleich bei einer ganzen Reihe von Anbietern mitverfolgen. Wahlweise einsehbar ist die FGS über die zugehörigen YouTube-, Twitch- oder TikTok-Kanäle, gern aber auch über die entsprechende Twitter-Seite. Selbstverständlich kannst du aber auch direkt bei den Kollegen auf GamesRadar vorbeischauen, die Facebook-Seite im Auge behalten, mit der Gamescom-Homepage up to date bleiben oder auf Steam einmal vorbeischauen.

Im Vergleich zur Opening Night Live ist die Future Games Show noch einmal eine gänzlich separate Veranstaltung. Und während Erstgenannte womöglich schon am Abend des 22. August gebührend mit einem Gaming-Feuerwerk den ersten Startschuss abgibt, solltest du auch einmal der Future Games Show die Chance geben, dich komplett zu verzaubern!

Welche Titel erscheinen? Welche hiervon könnten sich langfristig einen Platz in unseren Bestenlisten für PlayStation und Xbox sichern? Und welcher Titel wird nach dem vielerorts ersehnten Starfield der nächste sein, der uns eine jede Wartezeit so unerträglich macht? Schon in wenigen Tagen wissen wir es!