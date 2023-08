Opening Night Live 2023 im Anmarsch: Gamescom wirft ihre Schatten voraus, doch haltet die Enthusiasmus-Pferde im Zaum!

(Bildnachweis: The Game Awards)

In weniger als einer Woche, konkret am 22. August 2023, hält die Gaming-Welt einmal mehr den Atem an und lauscht den Worten von Geoff Keighley, der uns mit spektakulären Trailern, Bildmaterial und einer ganzen Reihe potenzieller und hochkarätiger Gäste durch die Gamescom Opening Night 2023 lotst.

Und auch wenn wir uns schon immens auf die Flut an Details freuen, so sei vorweg eines als ausdrückliche Warnung ausgesprochen: Die Opening Night Live, jenes Spektakel aus Trailern, Neuankündigungen und dezentem Gebrüll, wird dieses Jahr womöglich nicht ganz die Art von explosiven Neuerungen im Gepäck haben, die du dir insgeheim erhofft hast.

Schockiert? Womöglich ein bisschen. Immerhin konnte die Show im Vorjahr mit geheimen Highlights wie Dead Island 2 aufwarten, die uns ihrer Zeit dermaßen kalt erwischten, dass wir förmlich vom Stuhl gefallen sind. Dieses Jahr ... müssen Pixelenthusiasten aber womöglich zurückstecken.

Geoff Keighley, das Show-Mastermind und der Moderator der Opening Night Live, selbst offenbarte im Plausch mit VGC, dass die ONL-Show dieses Jahr den Fokus weg von komplett neuartigen Enthüllungen hin zu den bereits bekannten Blockbuster-Erscheinungen der kommenden Monate lenken wird. Erwarten dürfen wir somit einen Fokus auf Titel wie Alan Wake 2 oder aber Black Myth Wukong, ein früher Ankündigungs-Trailer zu einem Resident Evil 9 könnte uns aber indes verwehrt bleiben.

"Bei der diesjährigen ONL geht es weniger um die Ankündigung brandneuer Projekte, sondern vielmehr darum, die Fans über einige der größten Spiele zu informieren, die im nächsten Jahr erscheinen werden", so Keighley.

Dennoch heiß auf das Eröffnungsspektakel? Dann trag dir schon einmal den 22. August fett im Kalender ein, denn hier wird ab 20 Uhr der Start der Gamescom 2023 mit einer für gewöhnlich grandiosen Auftaktshow zelebriert.

Wer von euch zudem das große Los der Anwesenheit auf der Gamescom gezogen hat, darf sich auf ein anspielbares Feuerwerk kommender Hits freuen. Armored Core 6: Fires of Rubicon wird euch die Metalldosen um die Ohren hauen, die Phantom Liberty-Erweiterung von Cyberpunk 2077 gewährt euch eine weitere Reise ins Datenuniversum und Persona 5 Tactica lässt Herzen von JRPG-Fans höher schlagen.

Das größte Mysterium bleibt aber weiter unklar: Was hat die Opening Night Live im Gepäck? Neues Gameplay zu Fable? Womöglich. Einen weiteren Starfield-Trailer, um uns noch einmal so richtig heiß auf den anstehenden Release zu machen? Auch nicht ausgeschlossen! Einen Vorgeschmack auf das Elden Ring-DLC? Nicht ausgeschlossen, vielleicht gehen hier aber auch die Pferde mit mir durch ...

In jedem Fall wird es laut, bunt, temporeich und äußerst unterhaltsam – und ich könnte gar nicht glücklicher darüber sein, dass wir schon in wenigen Tagen wieder eine ganze Reihe von Gaming-Leckerbissen in Action bestaunen dürfen!