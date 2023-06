Epic Games Store Gratisspiele: Sichere dir jede Woche kostenlose Titel

Kostenlose Spiele mag doch jeder, oder? Denkt sich zumindest Epic und stellt dir im hauseigenen Epic Game Store neue Titel bereit, die dir daraufhin für kurze Zeit kostenfrei zur Verfügung stehen. Einmal gekauft kannst du sie allerdings für immer behalten! Deinen Spielehorizont zu erweitern, war selten leichter ...

Um die Spiele allerdings herunterzuladen, benötigt es einige Schritte der Vorbereitung. Zuallererst brauchst du natürlich den entsprechenden Launcher (oder öffnest die Website) und meldest dich mit deinem Konto an. Noch keines erstellt? Dann kannst du aus zahlreichen Optionen zur Erstellung oder Verknüpfung wählen. Einmal geschehen kannst du dich im Store wahlweise durch aktuelle Angebote scrollen und neue Spieleerfahrungen entdecken oder aber auf der Hauptseite nach dem Banner mit den Gratisspielen Ausschau halten.

Besonders cool: Neben dem aktuellen Angebot gibt dir Epic häufig auch schon einen Vorgeschmack darauf, was dich in der kommenden Woche erwarten dürfte. Und häufig sind sogar echte Perlen dabei, wie du in unserer Liste bisheriger Vertreter auf Wunsch recherchieren kannst.

Gratistitel der Woche: Diese Spiele bekommst du die kommenden Tage für lau!

The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos

Setze deinen Fuß in das bizarre und urkomische Fantasy-Universum von Dungeon of Naheulbeuk. Mit einem Team aus ungleichen sowie tollpatschigen Helden machst du dich auf den Weg ein episches Abenteuer zu bestreiten, während gameplaytechnisch ein Mix aus herausfordernder Taktik und reichlich Rollenspiel auf dich wartet.

Lass dich ein auf eine Reise voller Albernheiten sowie Überraschungen und sichere dir den Gratistitel noch heute!

Verfügbar vom 29. Juni bis zum 6. Juli 2023

Vergangene Gratistitel: Diese Spiele gab es bereits komplett umsonst

Neugierig geworden, was du bereits verpasst haben könntest?

Kein Problem! Im Folgenden haben wir dir einmal eine umfangreiche Liste bereits angebotener Gratistitel aus den Jahren 2022 sowie 2023 zusammengestellt. Stöbere dich also gern durch die großen und kleinen Videospiele, die es – zumindest temporär – kostenfrei bei Epic gab:

Idle Champions of the Forgotten Realms (29. Juni)

(29. Juni) theHunter: Call of the Wild (29. Juni)

(29. Juni) Guacamelee 2 (22. Juni)

(22. Juni) Payday 2 (15. Juni)

(15. Juni) Kao the Kangaroo (4. Mai)

(4. Mai) Horizon Chase Turbo (4. Mai)

(4. Mai) Against All Odds (4. Mai)

(4. Mai) Poker Club (4. Mai)

(4. Mai) Breathedge (4. Mai)

(4. Mai) Beyond Blue (27. April)

(27. April) Never Alone (27. April)

(27. April) Mordhau (20. April)

(20. April) Second Extinction: Early Access (20. April)

(20. April) Tunche (30. März)

(30. März) Chess Ultra (22. März)

(22. März) World of Warships - starter pack: Ishizuchi (22. März)

(22. März) Call of the Sea (15. März)

(15. März) Rise if Industry (9. März)

(9. März) Recipe For Disaster (16. Februar)

(16. Februar) City of Gangsters (9. Februar)

(9. Februar) Dishonored: Death of the Outsider (9. Februar)

(9. Februar) Hell is Others (2. Februar)

(2. Februar) Adios (2. Februar)

(2. Februar) Epistory: Typing Chronicles (19. Januar)

(19. Januar) Divine Knockout (19. Januar)

(19. Januar) Gamedec (12. Januar)

(12. Januar) Kerbal Space Program (12. Januar)

(12. Januar) Shadow Tactics: Aiko's Choice (12. Januar)

(12. Januar) Dishonored: Definitive Edition (5. Januar)

(5. Januar) Wolfenstein: The New Order (20. Dezember 2022)

(20. Dezember 2022) Them's Fighting Herds (19. Dezember 2022)

(19. Dezember 2022) Saints Row IV Re-Elected (8. Dezember 2022)

(8. Dezember 2022) Fort Triumph (1. Dezember 2022)

(1. Dezember 2022) RPG in a Box (1. Dezember 2022)

(1. Dezember 2022) Dark Deity (10. Dezember 2022)

(10. Dezember 2022) Filament (3. November 2022)

(3. November 2022) Rising Storm 2 (3. November 2022)

(3. November 2022) Evoland Legendary Edition (20. Oktober 2022)

(20. Oktober 2022) Fallout 3 (20. Oktober 2022)

(20. Oktober 2022) Spirit Of the North (15. September 2022)

(15. September 2022) Hundred Days - Winemaking Simulator (8. September 2022)

(8. September 2022) Realm Royale Reforged Epic Launch Bundle (8. September 2022)

(8. September 2022) Shadow of the Tomb Raider (1. September 2022)

(1. September 2022) Submerged: Hidden Depths (1. September 2022)

(1. September 2022) Ring of Pain (25. August 2022)

(25. August 2022) Doom 64 (18. August 2022)

(18. August 2022) Rumbleverse Boom Boxer pack (18. August 2022)

(18. August 2022) Cook, Serve, Delicious! 3?! (11. August 2022)

(11. August 2022) Unrailed (4. August 2022)

(4. August 2022) Lawn Mowing Simulator (28. Juli 2022)

(28. Juli 2022) Shop Titans (21. Juli 2022)

(21. Juli 2022) Tannenberg (21. Juli 2022)

(21. Juli 2022) Idle Champions of the Forgotten Realms (14. Juli 2022)

(14. Juli 2022) Wonder Boy: The Dragon's Trap (14. Juli 2022)

(14. Juli 2022) Ancient Enemy (7. Juli 2022)

(7. Juli 2022) Killing Floor 2 (7. Juli 2022)

(7. Juli 2022) Geneforge 1: Mutagen (30. Juni 2022)

(30. Juni 2022) Hood: Outlaws & Legends (30. Juni 2022)

(30. Juni 2022) Iratus: Lord of the Dead (30. Juni 2022)

(30. Juni 2022) Car Mechanic Simulator 2018 (23. Juni 2022)

(23. Juni 2022) A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition (23. Juni 2022)

(23. Juni 2022) Supraland (16. Juni 2022)

(16. Juni 2022) Maneater (9. Juni 2022)

(9. Juni 2022) Wolfenstein: The New Order (2. Juni 2022)

(2. Juni 2022) BioShock: The Collection (26. Mai 2022)

(26. Mai 2022) Borderlands 3 (19. Mai 2022)

(19. Mai 2022) Prey (12. Mai 2022)

(12. Mai 2022) Jotun: Valhalla Edition (12. Mai 2022)

(12. Mai 2022) Redout: Enhanced Edition (12. Mai 2022)

(12. Mai 2022) Terraforming Mars (5. Mai 2022)

(5. Mai 2022) Paradigm (28. April 2022)

(28. April 2022) Just Die Already (28. April 2022)

(28. April 2022) Amnesia Rebirth ( 21. April 2022)

21. April 2022) Riverbond (21. April 2022)

(21. April 2022) XCOM 2 (14. April 2022)

(14. April 2022) Insurmountable (14. April 2022)

(14. April 2022) Rogue Legacy (7. April 2022)

(7. April 2022) The Vanishing of Ethan Carter (7. April 2022)

(7. April 2022) Total War: Warhammer (31. März 2022)

(31. März 2022) City of Brass (31. März 2022)

(31. März 2022) Demon's Tilt (24. März 2022)

(24. März 2022) In Sound Mind (17. März 2022)

(17. März 2022) Cities: Skylines (10. März 2022)

(10. März 2022) Centipede: Recharged & Black Widow: Recharged (3. März 2022)

(3. März 2022) Dauntless (Epic Slayer Kit) (3. März 2022)

(3. März 2022) Cris Tales (24. Februar 2022)

(24. Februar 2022) Brothers: A Tale of Two Sons (17. Februar 2022)

(17. Februar 2022) Windbound (10. Februar 2022)

(10. Februar 2022) Yooka-Laylee and the Impossible Lair (3. Februar 2022)

(3. Februar 2022) DAEMON X MACHINA (27. Januar 2022)

(27. Januar 2022) Relicta (20. Januar 2022)

(20. Januar 2022) Galactic Civilizations 3 (13. Januar 2022)

(13. Januar 2022) Gods Will Fall (6. Januar 2022)

Stetig neue Spiele findest du übrigens auch auf deiner Microsoft-Konsole sowie dem PC. So hat der Xbox Game Pass als Spiele-Abonnement weit mehr als 300 Titel zu bieten und wird monatlich um eine neue Fuhre an Indie-, AA- sowie AAA-Titeln ergänzt. Jetzt ins Update für den Juni einen Blick riskieren und direkt ins nächste Spielevergnügen stürzen!