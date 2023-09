Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name und Like a Dragon: Ishin! werden Teil des Xbox Game Pass

Xbox Game Pass-Abonnenten sowie Microsoft-Konsolenbesitzer dürfen sich zeitnah auf die Nachreichung der ein oder anderen japanisch angehauchten Spieleperle gefasst machen.

Konkret soll hier die Rede von gleich zwei Like a Dragon-Titeln sein, die während des Livestreams der Xbox Tokyo Game Show am 21. September für Microsoft-Konsolen sowie den Game Pass vorgestellt wurden. Ryu Ga Gotokus Studio Director, Mayasoshia Yokoyama, kündigt derweil freudvoll an, dass Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sowie das bereits erschienene Like a Dragon: Ishin! alsbald im Xbox Game Pass erhältlich sein werden.

Like a Dragon Gaiden wird sogar ein Day-One Game Pass-Titel sein und noch am 9. November somit für PS5, PS4, Nintendo Switch und PC, aber eben auch Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Like a Dragon: Ishin! erschien bereits im Februar, wird im Laufe des Jahres aber noch für den Microsoft-Abodienst nachgereicht.

"Wenn du dieses Spiel spielst, wirst du das nächste Spiel Like a Dragon besser verstehen: Unendlicher Reichtum", sagt Yokoyama. "Es ermöglicht dir auch zu verstehen, was für ein Mensch Kazuma Kiryu ist, inklusive seiner Lebensweise und seiner Persönlichkeit. So ist dieses Werk auch für diejenigen ein guter Einstieg, die noch nie mit der Serie in Berührung gekommen sind."

Zusammen mit Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name und Like a Dragon: Ishin! plant Ryu Ga Gotoku Studio auch die Veröffentlichung des nächsten Hauptteils der Yakuza-Serie im nächsten Jahr. Das offizielle Veröffentlichungsdatum für Like a Dragon Infinite Wealth wurde gestern bekannt gegeben: der 26. Januar 2024. Das Spiel wird generationsübergreifend für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Doch das war noch nicht alles! Im Showcase wurde auch bekannt gegeben, dass das JRPG mit Retro-Charme, Octopath Traveler 2, Anfang 2024 ebenfalls endlich für Xbox Series, Xbox One und auch den Game Pass nachgeliefert wird.

Und mit Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (26. September, PC und Game Pass) sowie Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (Anfang 2024, PC, Xbox One und Xbox Series) gibt es sogar noch ein wenig Knobelarbeit mit Japano-Flair!

Abgerundet wurde der Reigen freudvoller Nachrichten schließlich mit Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Auch das Strategie-Rollenspiel, welches von Publisher 505 Games und Entwickler Rabbit and Bear Studios bereitgestellt wird, soll nämlich am 23. April 2024 neben PlayStation, Switch und PC für Xbox und den Game Pass an den Start gehen.

Reicht fürs Erste einmal an Nachschub, oder?