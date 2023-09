Kein geteiltes Rampenlicht: Alone in the Dark wird ins Jahr 2024 verschoben, um nicht mit Alan Wake und Spider-Man 2 zu konkurrieren

Der Survival-Horror von "Alone in the Dark", der von Pieces Interactive entwicklet wird, wurde in Richtung Januar 2024 verschoben. Der Grund? Man möchte vermeiden, dass man in einem derart prall gefühlten Veröffentlichungskalender im Spielejahr 2023 das Interesse mit (vermeintlich) bärenstarker Konkurrenz teilen muss.

Konkret ist Alone in the Dark (die Neuauflage des Klassikers von 1992) jetzt für den 16. Januar 2024 angedacht, wie es auf Twitter/X heißt. In der Pressemitteilung wurden namentlich Alan Wake 2 wie auch Marvel's Spider-Man 2 als große Titel genannt, die im ohnehin schon prall gefüllten Oktober als Konkurrenz die Beliebtheit des Releases mindern könnten.

Und das ist bei Weitem noch nicht alles: Denn im Oktober erscheinen neben den bereits genannten Titeln ja auch noch Highlights wie Assassin's Creed Mirage, Super Mario Bros. Wonder, Lords of the Fallen oder gar ein Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück – die breite Spielergemeinde ist hier also noch immer bestens versorgt ... fast schon zu gut. Ich meine, wer soll all diese vielversprechenden Titel denn zeitgleich spielen?

"Horror-Spiele gedeihen auf dem zarten Gleichgewicht der Spannung, sie nutzen unsere Verletzlichkeit und die unheimliche Umarmung der Einsamkeit aus", so die Erklärung. "Stelle dir einmal vor, du durchquerst ein schwach beleuchtetes Haus mitten in der Nacht, wo leises Flüstern und unidentifizierbare Geräusche dir einen Schauer über den Rücken jagen. Jetzt stelle dir jedoch diese beunruhigende Szenerie nicht alleine vor, sondern in Begleitung von 28 faszinierenden Personen. Der Faktor Angst nimmt spürbar ab, oder? Daher wird die erwartete Veröffentlichung von 'Alone in the Dark' elegant aus dem chaotischen Veröffentlichungsfenster im Oktober 2023 zurücktreten."

Weiter heißt es: "Unsere Absicht ist es, nicht mit dem epischen Release von Alan zu konkurrieren und nicht mit der atemberaubenden Skyline von Städten, die von den eleganten Schwungeinlagen von Spider-Man geschmückt sind. Wir möchten wirklich so allein wie möglich im Dunkeln bleiben. Um dies also zu gewährleisten, wurde das gruselige Horror-Spiel auf den 16. Januar 2024 verschoben."

Zeitgleich ist ein wenig mehr Zeit für die Entwicklung aber bestimmt auch beim entsprechenden Team gern gesehen. Und immerhin hat man so noch die Möglichkeit, das Spielerlebnis schon im Vorfeld "sorgfältig zu perfektionieren" – und zeitgleich natürlich selbst einmal die Möglichkeit in das hineinzuspielen, was die Konkurrenz da bieten mag.

Trotzdem ein wenig schade. Immerhin wäre der Release am 25. Oktober schon beinahe perfekt gewesen, um sich zur nahenden Halloween-Periode einmal mehr in Gruselstimmung zu begeben.

Na ja, sei es drum: Mit Alan Wake 2 dürfte hier ja immerhin noch eine andere passende Alternative in den Startlöchern stehen!