Der Prolog von Alone In The Dark ist ab heute verfügbar

Mehr als drei Jahrzehnte nach dem ersten Alone in the Dark-Titel startet THQ Nordic am 25. Oktober diesen Jahres ein Reboot der Serie. Dieser kosmische Horrortitel war der Pionier der festen Kamera, die Fans später in Serien wie Resident Evil und Silent Hill wiederfinden sollten. Viele halten Alone in the Dark für einen der Klassiker des Survival-Horror-Genres.

Für alle, die nicht bis Oktober warten können, gibt es ab heute einen spielbaren Prolog auf Steam, PS5 und Xbox Series X|S. Die Entscheidung, einen Prolog zu veröffentlichen, mit dem sich die Fans schon vor der Veröffentlichung vertraut machen können, ist frei nach dem Vorbild der Jack in the Dark-Demo von Alone in the Dark 2. Außerdem wird es einen DLC für Vorbesteller geben. Das "Deceto 1992 Costume Pack" lässt die Spieler die Original-Charaktermodelle von 1992 in all ihrer Retro-Pracht auswählen. Übrigens ist dieses Paket bereits in der Standard Edition enthalten. Weitere Informationen zum Reboot findest auf der offiziellen Webseite.

Alone In The Dark: Der Horror-Klassiker ist zurück

(Image credit: THQ Nordic)

Basierend auf den Schriften von H.P. Lovecraft, kombiniert mit Voodoo, dem Wilden Westen und den Werken von H.R. Giger, ist Alone in the Dark eine wahre Mischung aus übernatürlichem und kosmischem Horror. Obwohl das Reboot eine Hommage an die vorherigen sechs Teile sein soll, werden wir hoffentlich etwas Neues sehen. Schließlich arbeitet der Entwickler Pieces Interactive, das schwedische Studio hinter Amnesia: The Dark Descent und Soma, an der Neuauflage.

Das Reboot wird auch Abschnitte außerhalb des Herrenhauses beinhalten, darunter vergessene Friedhöfe und Bayous. Die spielbaren Protagonisten, Carnby und Hartwood, werden von David Harbour (Stranger Things) und Jodie Comer (Killing Eve) verkörpert. Je nachdem, für welchen Charakter du dich entscheidest, gibt es unterschiedliche Perspektiven auf die Geschichte mit wechselnden Ereignissen und einzigartigen Reaktionen der NPCs, je nachdem, mit wem du spielst. Wenn du den Prolog bereits durchgespielt hast und dir die Wartezeit auf den vollen Release etwas verkürzen willst, kannst du dir gerne unsere Liste der besten PS5-Spiele durchlesen.