EAs CEO bestätigt: Respawn arbeitet schon an den nächsten Projekten

Der CEO von Electronic Arts, Andrew Wilson, hat angedeutet, dass bei Respawn Entertainment neue geheime Projekte in Entwicklung sind.

Während der kürzlich stattgefundenen Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference (6. September 2023) sprach Wilson über den Erfolg von EA in Zusammenarbeit mit Respawn und lobte hierbei die jüngsten Arbeiten an Star Wars Jedi sowie Apex Legends (via VGC).

"Wir haben noch nicht viele Übernahmen gemacht, nur ein paar vielleicht", so Wilson. "Respawn war aber womöglich eine der erstaunlichsten, die in der Branche je gemach wurde."

"Sie sind ein unglaubliches Team und sie haben unglaublichen Wert für uns, für unsere Aktionäre und sicherlich auch für die global Spielecommunity von Apex und der Jedi-Reihe. Und ja, bei Respawn passieren auch noch andere Dinge, auf die man gespannt sein darf, über die wir hier aber nicht sprechen werden. Aufgrund der Qualität des Teams darf man aber sehr gespannt sein."

Respawn hat bereits bestätigt, dass das nächste Star Wars Jedi-Projekt wohl auf dem Programm stehen wird, doch 2022 wurde sogar schon verkündet, dass auch noch zwei weitere Projekt jenseits hiervon im Star Wars-Projekt angesiedelt werden: ein Ego-Shooter und ein Strategiespiel.

Die Entwicklung des Erstgenannten hat bereits begonnen und wird derzeit von Peter Hirschmann geleitet. Selbiger ist bereits in der Branche berüchtigt für seine Partizipation bei den Star Wars Battlefront-Teilen, Star Wars: Force Unleashed oder aber dem ersten Medal of Honor.

Der Strategietitel hingegen wird aller voraussicht nach in Zusammenarbeit mit Bit Reactor entwickelt – ihrerseits bekannt als Team aus Entwicklern, die schon bei der XCOM- oder Civilization-Serie zugange waren.

Unklar ist hingegen, ob Wilson tatsächlich auf diese beiden Titel Anspielungen machte oder uns sogar noch ein komplett neues, bisher unbetiteltes Projekt bevorsteht. Gerüchte zu einer "brandneuen IP" (einer also, die nichts mit Star Wars zutun hat) wurden bereits 2021 von Respawn-Programmierer Steven Kah Hien Wong in den Raum geworfen – wer weiß also, was sich in der Zwischenzeit getan hat?