Respawn heuert für das nächste Star Wars Jedi-Spiel an

Es sieht so aus, als ob es mit ziemlicher Sicherheit eine Fortsetzung von Star Wars Jedi: Survivor geben wird. Denn Entwickler Respawn Entertainment hat einige aufschlussreiche Stellenausschreibungen online gestellt.

Der Entwickler von Star Wars Jedi: Survivor sucht derzeit nach einem Senior VFX Artist, einem Senior Technical Sound Designer und war kürzlich auch auf der Suche nach einem Principal Game Writer. Respawn hat in seinen Stellenbeschreibungen keine pikanten Details über den dritten Titel genannt, aber die Rollen sind klar für die Star Wars Jedi-Serie definiert.

Eine bemerkenswerte Tatsache, die in den Stellenbeschreibungen erwähnt wird, ist jedoch, dass das Team für den nächsten Teil ein Upgrade auf die Unreal Engine 5 plant. Erwarte also bei der Veröffentlichung eine deutliche Verbesserung der visuellen Wiedergabetreue und - hoffentlich - der Leistung. Allerdings bezweifeln wir, dass das Problem der lächerlichen Dateigröße für den dritten Teil gelöst wird.

Auch wenn sich viele Fans über die vorläufige Bestätigung eines Jedi-Dreiteilers freuen werden, war die Entwicklung schon immer absehbar. Stig Asmussen von Respawn bestätigte dies in einem Interview mit IGN.

"Ich wollte immer, dass es eine Trilogie wird", sagte Asmussen und fügte hinzu: "Wir hatten eine ziemlich genaue Vorstellung davon, in welchem Zeitrahmen Survivor stattfinden sollte, was auf dem Spiel steht, wie der Ton des Spiels sein sollte, womit Cal konfrontiert sein würde und welche Rolle die Crew dabei spielen sollte. Und es gibt auch Ideen, was wir darüber hinaus tun könnten."

Es wurden bereits Vergleiche zwischen der Jedi-Reihe und der Original-Trilogie von Star Wars gezogen. Star Wars Jedi: Fallen Order lässt den Protagonisten Cal in einem hoffnungsvollen Aufruf zum Handeln auferstehen, bevor er in die düstere Geschichte von Survivor hineingestoßen wird, die an Eine neue Hoffnung bzw. Das Imperium schlägt zurück erinnert.

Respawn ist nicht der einzige Entwickler, der neue Spiele für das Star Wars Franchise in Arbeit hat. Star Wars Outlaws wird ein Open World-Abenteuer von Ubisofts Massive Entertainment, den Entwicklern von The Division, das zwischen Episode 5 und 6 spielt.