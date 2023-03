Star Wars Jedi: Survivor Regisseur will eine komplette Trilogie

Stig Asmussen, der Regisseur des kommenden Third-Person-Actionspiels Star Wars Jedi: Survivor, hat Pläne für ein drittes Spiel angedeutet. In einem Interview (Öffnet sich in einem neuen Tab) sagte Asmussen, dass er "die Serie schon immer als Trilogie sehen wollte". Er erläuterte, wie sein Team an die Handlung von Survivor herangegangen ist, und fügte hinzu, dass es auch Ideen gibt, was darüber hinaus getan werden könnte.

Star Wars Jedi: Survivor soll am 28. April für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheinen und stellt das nächste Kapitel in der Geschichte von Cal Kestis dar. Zwischen Lichtschwertduellen und Prügeln mit der Macht muss Cal mit dem zerbrochenen Erbe des Jedi-Ordens zurechtkommen, während er sich durch das unterdrückerische galaktische Regime des Imperiums schlägt.

Asmussen ist seit jeher optimistisch, wenn es um die Serie geht. Schon vor der Veröffentlichung des ursprünglichen Star Wars Jedi: Fallen Order im Jahr 2019 sprach Entwickler Respawn Entertainment bereits über die Möglichkeit einer Fortsetzung. Obwohl noch keine konkreten Details bekannt sind, wie der dritte Akt der Serie aussehen könnte, ist es vielversprechend zu wissen, dass Respawn schon seit den Anfängen der Star Wars: Jedi-Serie in die Zukunft blickt. Das deutet darauf hin, dass wir es mit einer zusammenhängenden dreiteiligen Geschichte zu tun haben könnten - ganz im Gegensatz zu einigen Star Wars Trilogien, die ich nennen könnte.

I have a good feeling about this

(Image credit: EA)

Jedi: Survivor scheint laut Trailern und Gameplay-Material der dunkle zweite Akt einer Trilogie zu sein, der Parallelen zu Das Imperium schlägt zurück aufweist. Die Star Wars: Jedi-Reihe spielt zwischen der Machtübernahme durch Imperator Palpatine und den Ereignissen der ursprünglichen Filmtrilogie und hat durch ihren schonungslosen Blick auf diese Ära der Star Wars-Geschichte bei Fans für Begeisterung gesorgt.

Cal Kestis muss sich mit dem autoritären Stiefel des Imperiums auseinandersetzen, Sturmtruppen abwehren und sich mit Darth Vaders Inquisitoren herumschlagen - gequälte Anhänger der dunklen Mächte, die darauf aus waren, jeden letzten Jedi abzuschlachten. Nun, da Cal als Charakter etabliert ist, sind Fans gespannt darauf, was Regisseur Asmussen für den neuen Handlungsbereich geplant hat und ob er seine Vision einer Trilogie verwirklichen kann.

Star Wars: Eclipse, alles was wir wissen (Öffnet sich in einem neuen Tab)