5 Features, die du von einem Gaming-TV erwartest

Wenn es darum geht, den besten Gaming-TV zu kaufen, suchst du nach denselben Qualitäten, die auch die beste 4K-Fernseher (Öffnet sich in einem neuen Tab) zum Filme schauen oder zum Streamen ausmachen: Du willst einen Fernseher, der eine helle, lebendige Bildqualität, einen hohen Kontrast und überzeugende Schwarzwerte bietet.

Die besten Gaming-Fernseher (Öffnet sich in einem neuen Tab) verfügen jedoch über konsolenspezifische Features, die sie ideal für PS5- und Xbox Series X-Besitzer machen. Mit dem Durchbruch von Konsolenspielen mit 120 fps brauchen die ernsthaftesten Gamer einen HDM1 2.1 Fernseher, um das Beste aus ihren Next-gen Systemen herauszuholen.

Aber es ist nicht nur dieser fortschrittliche Verbindungsstandard, der einen Unterschied macht. Wenn du es mit dem Gaming wirklich ernst meinst und den besten Fernseher für deine neue Konsole suchst, musst du auf Features wie VRR und ALLM achten.

Im Folgenden erklären wir dir diese verwirrenden Abkürzungen, um dir bei der Auswahl des besten Gaming-Fernsehers 2023 zu helfen. Außerdem erklären wir dir, warum weniger bekannte Faktoren - wie eine gute Bildschirmgleichmäßigkeit - einen großen Einfluss darauf haben können, ob du die besten PS5-Spiele (Öffnet sich in einem neuen Tab) und die besten Xbox Series X-Spiele (Öffnet sich in einem neuen Tab) genießen kannst.

(Image credit: Future)

1. HDMI 2.1 Verbindungen

Fangen wir mit dem wichtigsten Punkt an. Wenn du das Beste aus deiner PS5 oder Xbox Series X herausholen willst, brauchst du einen Fernseher, der ein 4K-Eingangssignal mit 120 Hz unterstützt. Anders gesagt, du brauchst HDMI 2.1. Glücklicherweise ist das bei den meisten Mittelklassefernsehern im Jahr 2023 so gut wie der Standard.

Die Entwicklung der Spiele, die in dieser Generation 120 Hz unterstützen, ist wirklich überraschend, wenn du bedenkst, dass die meisten Titel auf PS4 und Xbox One Probleme hatten, 60 fps bei 1080p zu erreichen. Das ist eine sehr willkommene Entwicklung. Dank Techniken wie Checkerboard-Rendering und dynamischer Auflösung können Triple-A-Spiele wie Call of Duty: Warzone 2 und God of War: Ragnarök (Öffnet sich in einem neuen Tab) mit Auflösungen von mehr als 1440p laufen und immer noch bequem zwischen 90 und 120 fps erreichen.

Spiele mit 120 Hz fühlen sich butterweich an und das Gaming mit einer so schnellen Bildwiederholrate kann bei anspruchsvollen Platformern wie Ori and the Will of the Wisps den Unterschied in der Reaktionszeit ausmachen. Um sicherzustellen, dass du jedes einzelne Bild aus den besten Next-gen Konsolenspielen im Jahr 2023 herausholst, ist ein HDMI 2.1 kompatibler Fernseher unerlässlich.

(Image credit: Future)

2. Geringe Eingangsverzögerung

Die meisten modernen Fernseher haben mittlerweile eine recht geringe Eingabeverzögerung, aber trotzdem solltest du bei deiner Auswahl immer darauf achten. Wenn du kein eSport-Fanatiker bist, ist ein Input Lag von unter 17 ms für die meisten Gamer ausreichend. Mit dieser Zeitspanne wirst du die Verzögerung zwischen dem Drücken einer Taste auf deinem Controller und der entsprechenden Aktion auf dem Bildschirm nicht bemerken.

Die besten OLED-Fernseher (Öffnet sich in einem neuen Tab) haben von Natur aus eine niedrige Eingabeverzögerung. Wenn du also die besten Schwarztöne, einen hervorragenden Kontrast und eine niedrige Latenz haben willst, ist dies die erste TV-Technologie, die wir empfehlen würden. Allerdings haben die besten Samsung-Fernseher - sowohl die QLED-Panels als auch die LED-Bildschirme des Unternehmens - in der Regel die geringste Eingabeverzögerung. Wenn du dir OLED nicht leisten kannst und die Eingabeverzögerung reduzieren willst, ist Samsung eine der besten Marken, die du für LED-Fernseher wählen kannst.

(Image credit: Future)

3. VRR-Unterstützung

Die besten 120Hz 4K-Fernseher unterstützen oft VRR. Falls du das Akronym nicht kennst: Es steht für "Variable Refresh Rate". Wie wirkt sich das auf deine Lieblingsspiele aus? Die einfachste Antwort ist, dass sie dadurch flüssiger aussehen.

VRR beseitigt Stottern und verhindert gleichzeitig störendes Bildschirmrauschen. Dazu wird die Bildwiederholfrequenz deines Fernsehers in Echtzeit an die des Spiels angepasst. Die Xbox Series X unterstützt VRR seit der Markteinführung, und viele PS5-Spiele nutzen diese Technik nach einem Patch auf Systemebene ebenfalls.

Die meisten High-End-Fernseher von LG verfügen schon seit Jahren über VRR-Features, sei es Nvidia G-Sync oder AMD FreeSync, und auch in anderen modernen Fernsehern wird es immer häufiger eingesetzt.

(Image credit: Future/TechRadar)

4. Ein maßgeschneiderter "Game Mode"

Die besten Gaming-TVs (Öffnet sich in einem neuen Tab) verfügen über integrierte Spielmodi, die dir ohne großen Einstellungsaufwand das beste Spielerlebnis bieten. LG OLED-Fernseher haben schon seit einigen Jahren einen speziellen Spielemodus, der aktiviert wird, sobald er ein Signal von einer Konsole erkennt.

Wenn du ein Spiel auf einem LG C2 OLED spielst, schaltet sein Spielmodus automatisch VRR und ALLM (Auto Low Latency Mode) ein. Das sorgt nicht nur für ein flüssigeres Gameplay, sondern verhindert auch, dass du jedes Mal, wenn du deine Konsole einschaltest, zwischen verschiedenen Bildeinstellungen wechseln musst.

Die neuesten Sony-Fernseher wurden auch so hergestellt, dass sie "perfekt für die PS5" sind. Wenn du PS5-Spiele auf dem Sony A95K QD-OLED vom letzten Jahr, dem kommenden A95L QD-OLED oder einem anderen Sony-Fernseher mit dem Feature "Perfekt für PS5" spielst, werden automatisch ein Auto-Genre-Bildmodus und ein Auto-HDR-Tone-Mapping aktiviert, um dir das bestmögliche Bild zu liefern.

(Image credit: LG)

5. Gute Gleichmäßigkeit des Bildschirms

Das ist etwas Besonderes und du wirst es wahrscheinlich nicht bemerken, wenn du nicht genau darauf achtest. Allerdings kann eine gute Gleichmäßigkeit des Bildschirms verhindern, dass du beim Spielen bestimmter Spiele abgelenkt wirst.

Im Gegensatz zu vielen LED-Fernsehern haben einige OLED-TVs von Haus aus eine gute Bildschirmgleichmäßigkeit. Hiermit kannst die Kamera in GTA 5 auf der Xbox Series X problemlos über einen blauen Himmel schwenken, ohne vertikale Linien oder andere Artefakte zu bemerken.

Das liegt daran, dass LED/LCD-Bildschirme in der Regel mit dem sogenannten "Dirty Screen Effect" behaftet sind. DSE bedeutet, dass bestimmte Bereiche des Bildschirms heller sind als andere, was zu sichtbaren Flecken auf dem Bildschirm führt, die vor allem bei Kameraschwenks über gleichmäßige Farben sichtbar sind - wie ein Fußballfeld beim Sport oder ein Himmel. Es ist eines dieser seltsamen Dinge, die du nicht mehr loswirst, wenn du sie einmal gesehen hast.

Wenn du viele Sportspiele oder Open World Games spielst, bei denen du die Kamera über weitläufige Umgebungen schwenkst, ist der Kauf eines OLED-Fernsehers der beste Weg, um eine schlechte Bildschirmgleichmäßigkeit zu vermeiden.

Es gibt allerdings auch ein Gegenargument. Während OLED-Fernseher im Allgemeinen eine hervorragende Gleichmäßigkeit im Nahbereich aufweisen, können sie bei dunkleren Szenen vertikale Streifen aufweisen - ein Fehler, der sich als schwache vertikale Linien äußert.

Wenn du ein großer Fan von Horrorspielen (Öffnet sich in einem neuen Tab)bist, der unbedingt die Remakes von Dead Space (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder Resident Evil 4 (Öffnet sich in einem neuen Tab) spielen will, ist dieser leichte Fehler bei OLED eine Überlegung wert... wenn du die Augen dafür hast.