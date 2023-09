Duolingo rüstet auf: Update bringt Musik-Unterrichtstunden mit sich und sichert der App damit ihren Langzeitverbleib auf meinem Smartphone!

Wie Leaks bereits im Vorfeld prophezeiten, erweitert Duolingo, eine App, die normalerweise zum Erlernen von Sprachen gebraucht wurde, nun sein Portfolio um Duolingo Music.

Zum Start stehen dir im nächsten Monat bei Duolingo aber auch die lang feingeschliffenen Mathematiklektionen zur Verfügung (die sich etwa ein Jahr in der Beta befanden), welche alsbald in die Haupt-App integriert werden. Mathematik-, Musik- und Sprachunterricht auf dem Handy – Wofür überhaupt noch in die Schule gehen?

Dem Ankündigungstrailer sowie der Pressemitteilung zufolge wird das neue digitale Klaviererlebnis dir hier zum Beispiel dabei helfen, deine Fähigkeiten in "Hunderten von interaktiven Lektionen" zu verbessern, womit du künftig "über 200 bekannte Melodien" spielen kannst. Und nachdem, was man bisher sehen durfte, scheint das nicht aus der Luft gegriffen. Lerne Musiktheorie und finde dich auf der virtuellen Tastatur zurecht, um dein Können alsbald auch in der Praxis anzuwenden!

Das Beste hieran: Genau wie beim bestehenden Duolingo-Sprachkursangebot (derzeit mehr als 40 Sprachen), wird der Musik- wie auch Matheunterricht dir dabei kostenfrei zur Verfügung stehen.

Zwar hat Duolingo hierzu noch nichts offiziell bestätigt, jedoch ist meiner Meinung nach davon auszugehen, dass die neuen Angebote wie auch die bestehenden Sprachkurse weiterhin primär durch Werbung finanziert werden. Klar, auf Wunsch kannst du auch auf Super Duolingo – das Premium-Abonnement ohne Werbeanzeigen – zurückgreifen, musst du aber natürlich nicht! Es könnte aber natürlich sein, dass eben dieses Premium-Modell in Anbetracht des wachsenden Angebots nun einen kleinen Preisanstieg erfährt ... das bleibt natürlich noch abzuwarten.

Wer aber schon einmal (kostenfrei) hineinschnuppern mag, der sollte sich einmal den 11. Oktober dick im Kalender markieren, wo an diesem Tag doch die neue Version für iOS-Geräte erscheinen dürfte – zumindest auf Englisch und Spanisch. Wer hingegen auf eine deutsche Version hofft, der sollte dringend einmal die anstehende Duocon (ebenfalls am 11. Oktober) ins Auge fassen, wo hier doch schon früher als gedacht auch eine deutsche Variante verkündet werden könnte!

Einen Stammplatz auf meinem Homescreen

Duolingo war in den letzten Monaten ein ständiger Bewohner meines Home-Bildschirms. Eben diese App erlaubte es mir in den vergangenen 110 Tagen mehr und einfacher zu lernen denn je, wobei ich vor allem die Wartezeiten in Bahn oder Bus optimal hiermit überbrücken konnte.

Wer will, kann hiermit kinderleicht seine Spanisch-Kenntnisse auffrischen oder aber einmal die längst überfällige Exkursion ins Japanische wagen. Bestens vorbereitet für den nächsten Urlaub oder die kommende Auslandsreise bist du hiermit auf jeden Fall!

Knuffige Widgets versüßen den Lernspaß beim Nutzen von Duolingo (Image credit: Duolingo / Future )

Die spielerische Natur der Lerninhalte und der süße Motivator in Form des Vogel-Lernkumpanen oberhalb haben mich dabei stetig zur App zurückkehren lassen, sind aber zeitgleich nicht allzu aufdringlich, sodass es nie in eine Art Spam ausartet.

Und auch entlang der kommenden Musiklektionen werde ich so künftig wohl noch die ein oder andere Stunde mehr in meinen Lernfortschritt via Smartphone investieren – einen festen Platz auf meinem Startbildschirm hat die App jedenfalls weiterhin sicher.

Unsicher bin ich mir hingegen (zumindest vorerst) noch in Anbetracht der virtuellen Tastatur – aber auch nur deshalb, weil ich mit meinem iPhone 14 nicht den allergrößten Bildschirm zur Verfügung habe und mich darüber sorge, dass eben dieser Grund das Nutzererlebnis einschränken könnte.

Also vielleicht doch lieber noch schnell zum iPhone 15 Pro Max wechseln, sobald es erscheint? Sicher nicht die schlechteste Idee ...