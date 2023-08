Ich sabbere beim Gedanken an neue M3 MacBooks ... doch Apple scheint das nicht die Bohne zu interessieren!

Apple's CEO Tim Cook during an Apple launch

Während Apples großes September-Event nur noch wenige Tage entfernt sein könnte und sich Interessenten vermehrt auf die große Enthüllung der nächsten Welle an iPhone-Modellen vorbereiten, schauen Fans der Apple-PC-Lösungen derzeit eher verdutzt in der Gegend umher – an der MacBook-Front tut sich aktuell nämlich nur recht wenig.

Wie Gurman in seinen "Power On"-Newsletter einmal mehr klarstellte, ist der September ein entscheidender Monat für Apple, wo doch mit ihm die erstmalige Enthüllung der iPhone-15-Serie wie auch der Apple Watch Series 9 einhergeht. Er bemerkt jedoch auch, dass es "im Oktober noch eine weitere Einführung geben wird", die alle MacBook-Fans aus ihrem Dornröschenschlaf wecken könnte.

Immerhin wird hier bereits lang und breit spekuliert, dass die große Vorstellung des M3-Chips ansteht, welche womöglich auch schon kurz darauf in den ersten Mac(Books) zum Einsatz kommen dürften. Und auch ich bin schon äußerst heiß auf das, was der M3 in Aussicht stellt. Denn wie du vielleicht schon bei uns gelesen hast, dürfte der neue Chip einmal mehr eine signifikante Leistungssteigerung darstellen und könnte in Kombination mit dem angekündigten Gaming-Updates sogar ein neues Segment für sich erschließen.

Konkret soll der M3 hierbei auch eine höhere Kern-Dichte offerieren. In Gurmans Newsletter spricht selbiger davon, dass ein M3 Pro beispielsweise mit 12 CPU-Kernen, 18 GPU-Kernen und bis zu 36 GB gemeinsam verwendbaren Speicher daherkommen könnte – das wären noch einmal jeweils zwei Kerne mehr als beim bisherigen M2-Pendant. Ein High-End-M3-Chip könnte sogar bis zu 40 CPU-Kerne beherbergen und somit ungeahnte Power für allerlei aufwendige Tätigkeiten bereithalten.

Doch natürlich hat der M3-Chip auch noch mehr als bloß ein paar weitere Kerne zu bieten. Vor allem, wo doch schon gemunkelt wird, dass der kommende Chip erstmalig auf die 3-Nanometer-Herstellungsprozedur zurückgreifen könnte. Entsprechend wird er noch kompakter sein als ein M2-Chip und somit mehr Kerne auf einer kleineren Größe beherbergen, was nicht nur zu einer höheren Dichte, sondern auch einer optimierten Energieeffizienz führen dürfte. Neben besserer Leistung stellt dieses Verfahren demnach auch eine längere Akkulaufzeit und gar eine Reihe von weiteren Verbesserungen in Aussicht, auf die ich jetzt schon gespannt bin!

Wo bleibt denn jetzt mein MacBook, Apple?

Einen kleinen Dämpfer in Anbetracht des nahenden Oktober-Events verpasste Gurman uns hoffnungsvoll Wartenden dann aber doch. Denn laut ihm könnte eben diese Präsentation schließlich deutlich weniger auffällig, groß und spektakulär sein als es jene im September sein wird. Stattdessen ist es für Gurman gar plausibel, dass Apple hier schlicht via Pressemitteilung die bevorstehenden Upgrades und Infos ins Netz streut und demnach auf ein dediziertes Event verzichtet.

Wäre natürlich eine große Enttäuschung für Mac-Fans, die schon seit geraumer Zeit wieder nach neuen Informationshäppchen lechzen. Und auch für mich wäre es eine herbe Enttäuschung, wo ich mir doch neue Einblicke in die geplante Spiele-Revolution auf dem Mac (entlang der M3-Einführung) erhofft hatte.

Und auch wenn Gurman selten daneben liegt, kann ich mir noch nicht so recht vorstellen, dass solch signifikante Änderungen an der Leistungsfähigkeit via plumper Pressemitteilung geteilt werden – immerhin reden wir hier vom US-Giganten höchstpersönlich!

Das Fehlen einer entsprechenden Begeisterung für den MacBook-Launch auf Seiten von Apple selbst könnte allerdings einmal mehr dafür sprechen, dass die Damen und Herren in Cupertino allmählich ihre Begeisterung für die besten Macs sowie MacBooks verloren haben könnte. Schade, wo doch mit der Einführung des M1 eine Trendwende in Aussicht gestellt wurde, die darauf hinfiebern ließ, dass Apple sich endlich nicht nur auf seine Smartphones und Tablets konzentriert ...

Ich hoffe in jedem Fall, dass es sich bei den Gerüchten nur um eben solche handelt und die Realität dann tatsächlich schon im Oktober etwas rosiger aussieht. Ich möchte endlich den M3 in Aktion erleben! Und am liebsten gleich noch eine ganze Reihe von Optionen an die Hand gegeben bekommen, die mir eben das alsbald auch im Eigenheim erlauben!

Via Digital Trends