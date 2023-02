Die besten externen PS5-Festplatten eignen sich hervorragend zum Speichern von Titeln, damit sie in Zukunft leichter heruntergeladen werden können. Sie sind eine kostengünstige Möglichkeit, den mit 667,2 GB recht begrenzten Speicherplatz des Systems zu erweitern und das ständige Löschen von Daten zu reduzieren.

Wir sollten betonen, dass selbst die besten externen PS5-Festplatten nicht in der Lage sind, einige PS5-Spiele (Öffnet sich in einem neuen Tab) nativ auszuführen, wie du es von PS5-SSDs (Öffnet sich in einem neuen Tab) gewohnt bist. Das liegt daran, dass diese externen Optionen einfach zu langsam sind, um mit der internen Festplatte in der Konsole mithalten zu können. Wenn es um das beste PS5-Zubehör (Öffnet sich in einem neuen Tab) geht, hat eine externe Festplatte durchaus ihre Berechtigung.

Wenn du nur auf der Suche nach Laufwerken bist, die mit der Leistung der PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab)mithalten können, empfehlen wir dir eine interne Festplatte. Zum Glück ist der Einbau einer PS5-SSD mit unserem anschaulichen Guide (Öffnet sich in einem neuen Tab) ganz einfach.

Die besten externen PS5-Festplatten 2023

(Image credit: Crucial)

1. Crucial X8 Die beste externe PS5-Festplatte Our expert review: Spezifikationen Kapazität: 1TB - 2TB Interface: Thunderbolt 3/USB-C Maße: 53mm x 110mm x 11,5mm (WxDxH) Gewicht: 97g Garantie: 3 Jahre RTB Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Mindfactory DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Alternate DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Robustes, relativ kompaktes Äußeres + Erschwinglicher Preis + Gute Geschwindigkeit Kontra - Mehr Tempo an anderer Stelle verfügbar - Einige kleinere Platten verfügbar

Die Crucial X8 verwendet eine NVMe-SSD, was bedeutet, dass sie schneller ist als ältere und günstigere SATA-SSDs. Ihre Geschwindigkeit reicht fast aus, um die USB-Anschlüsse der PS5 zu sättigen, kann aber dennoch nicht mit anderen tragbaren SSDs mithalten.

Das Crucial X8-Laufwerk hält Stößen, Vibrationen, Stürzen aus 3,5 m Höhe und extremen Temperaturen stand, so dass es sowohl unterwegs als auch zu Hause eingesetzt werden kann. Zudem kommt es trotz des robusten Designs mit beeindruckend kleinen Abmessungen und niedrigem Preis daher.

Du solltest dir jedoch bewusst sein, dass es leichtere oder schlankere Laufwerke gibt und dass die Konkurrenz mehr Tempo bietet, auch wenn du dafür etwas mehr bezahlen musst. Die Crucial ist vielleicht nicht die beste Festplatte, aber nah dran und ziemlich günstig, was sie zu einer guten Wahl macht.

(Image credit: Future)

2. Samsung T7 Touch Die beste externe Premium-Festplatte für die PS5 Our expert review: Average Amazon review: (Öffnet sich in einem neuen Tab) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Spezifikationen Kapazität: 500GB - 2TB Interface: Thunderbolt 3/USB-C Maße: 57mm x 85mm x 8mm (WxDxH) Gewicht: 58g Garantie: 3 Jahre RTB Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Mindfactory DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Proshop DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Winziges Gehäuse + Gleichbleibend schnelle Leistung + Billiger als einige Konkurrenten Kontra - Übertroffen von einigen neueren Platten

Samsung hat sich als moderner Meister der SSD erwiesen und so ist es keine Überraschung, dass sein neuestes tragbares Laufwerk ziemlich beeindruckt. Sie ist mit Kapazitäten zwischen 500 GB und 2 TB erhältlich, dabei kaum länger als eine Bankkarte und mit 8 mm Dicke und 58 g Gewicht die kleinste und leichteste tragbare SSD in dieser Gruppe.

Wenn du dieses Laufwerk für Sicherheitsfunktionen neben deinen Konsolen nutzen willst, verfügt es über eine AES 256-Bit-Verschlüsselung. Die T7 ist fast schnell genug, um mit den USB-Anschlüssen der PS5 klar zu kommen, obwohl die Laufwerke von Seagate und LaCie schneller sind. Dieser Geschwindigkeitsvorteil ist für die Nutzung der PS5 nicht unbedingt notwendig, aber er könnte ein entscheidender Faktor sein, wenn du das Laufwerk auch mit PCs und Laptops verwenden willst.

Außerdem solltest du bedenken, dass die Samsung T7 zwar eine gute Verarbeitungsqualität aufweist, aber nicht die Fall-, Stoß- und Temperaturzertifizierungen der Konkurrenz besitzt. Der Preis ist niedriger als bei den meisten Konkurrenten und die Platte kombiniert gute Geschwindigkeit mit kleinen Maßen. Sie ist ideal, wenn du eine gute Geschwindigkeit zu einem niedrigeren Preis als die meisten anderen tragbaren SSDs haben möchtest.

(Image credit: Western Digital)

3. WD Black P50 Die beste externe PS5-Festplatte mit hoher Kapazität Spezifikationen Kapazität: 500GB - 4TB Interface: Thunderbolt 3/USB-C Maße: 62mm x 118mm x 14mm (WxDxH) Gewicht: 115g Garantie: 5 Jahre RTB Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei bestware DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei OTTO DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Äußerst schnell + Robustes, gut aussehendes Äußeres + Fünf Jahre Garantie Kontra - Teurer als die meisten tragbaren SSDs - Größer als andere

Die Produkte von WD Black sind in der Regel kühn, und das ist bei der tragbaren SSD P50 nicht anders, denn sie hat ein Gehäuse aus geriffeltem, schwarzem Metall.

Dadurch ist es felsenfest und widersteht Stürzen und Stößen, womit es im Alltag für alles gewappnet sein dürfte. Hinter dem Design verbirgt sich ein NVMe-Laufwerk, das eine Spitzengeschwindigkeit von 2.000 MB/s erreicht. Das liegt weit über dem, was die PS5 bewältigen kann, was bedeutet, dass die P50 die USB-Anschlüsse der Konsole auslastet und maximale Geschwindigkeit liefert. Es bedeutet auch, dass du diese Geschwindigkeit auf Geräten mit zukunftssicheren USB 3.2 Gen 2x2 oder Thunderbolt 3 Anschlüssen nutzen kannst.

Die Festplatte hat aber auch Nachteile. Sie ist schwerer, dicker und teurer als die meisten tragbaren SSDs, wenn du aber das Geld hast und ein Produkt brauchst, das für die PS5 geeignet und ideal für die Zukunft ist, ist die WD Black P50 eine großartige Wahl.

(Image credit: Lacie)

4. LaCie Rugged SSD Pro Die beste externe PS5-Festplatte für hohe Beanspruchung Spezifikationen Kapazität: 1TB - 2TB Interface: Thunderbolt 3/USB-C Maße: 65mm x 98mm x 17mm (WxDxH) Gewicht: 100g Garantie: 5 Jahre RTB Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Gravis DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Mindfactory DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Solide Verarbeitungsqualität + Sehr schnell + Fünf Jahre Garantie Kontra - Robustes Gehäuse hat seinen Preis - Wird bei höheren Kapazitäten teuer

Die meisten tragbaren SSDs sind stoß- und sturzfest, aber nur wenige Laufwerke gehen so weit wie die LaCie Rugged SSD Pro. Sie ist offiziell als wasserfest, sturzsicher aus drei Metern Höhe, stoßfest bei bis zu zwei Tonnen und staubdicht eingestuft, also praktisch unzerstörbar - perfekt, wenn du eine Gaming-Festplatte für unterwegs brauchst. Es hat sogar eine Klappe, die sich zum Schutz des USB-C-Anschlusses schließen lässt.

Die robuste Hardware befindet sich in einem smarten, dezenten Gummigehäuse und wird von LaCie mit einer großzügigen fünfjährigen Garantie geschützt. Das robuste Design geht nicht auf Kosten der Geschwindigkeit. Auch dieses Laufwerk sättigt die USB-Anschlüsse der PS5 und erreicht mit der richtigen Hardware mehr als 2.000 MB/s. Das macht es ideal für den Einsatz an der Konsole und für andere künftige Geräte.

Das Design bedeutet, dass die LaCie etwas schwerer und dicker ist als die meisten SSDs. Und sie ist sehr teuer. Aber wenn du ein Laufwerk mit viel Geschwindigkeit und einem robusten Design brauchst, ist es die Ausgabe wert.

(Image credit: Seagate)

5. Seagate Game Drive Die beste offiziell lizenzierte externe PS5-Festplatte Average Amazon review: (Öffnet sich in einem neuen Tab) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Spezifikationen Kapazität: 2TB – 4TB Interface: USB 3.2 Gen 1 Maße: 76mm x 114mm x 9,6 – 12mm (WxDxH) Gewicht: 135g – 149g Garantie: 2 Jahre RTB Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Proshop DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei OTTO DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Offizielle PlayStation-Lizenz + Durchschnittlicher Preis + Leicht und schlank Kontra - Andere Laufwerke sind schneller

Die Seagate Game Drive ist die einzige externe Festplatte, die offiziell von Sony lizenziert wurde. Obwohl sie technisch gesehen für PS4-Geräte lizenziert ist, funktionieren diese Festplatten auch mit der PS5 und es wäre keine Überraschung, wenn die Lizenzierung auf Sonys neueste Geräte ausgeweitet wird.

Sie ist mit einer Kapazität von 2 TB und 4 TB erhältlich und wird auch in den Designs von The Last of Us und Marvel's Avengers angeboten, wenn du etwas ausgefalleneres haben möchtest. Beide Kapazitäten sind solide Optionen für ausreichend Speicherplatz und beide sind billiger als die WD-Laufwerke - nur die Toshiba Canvio Basics ist noch günstiger. Was die Geschwindigkeit angeht, liegt sie im Mittelfeld: gut, aber nicht besonders beeindruckend.

Das Laufwerk von Seagate ist leichter und schlanker als die meisten Konkurrenten und hat ein robustes Aluminiumgehäuse, das stabiler ist als das der Toshiba aus Kunststoff. Sie ist weder schnell noch mit vielen Funktionen ausgestattet, aber sie sieht gut aus, ist erschwinglich und eine offizielle Option.

Die besten tragbaren externen PS5-Festplatten

(Image credit: Toshiba)

1. Toshiba Canvio Basics Die beste Option für externen Speicher zu einem günstigen Preis Average Amazon review: (Öffnet sich in einem neuen Tab) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Spezifikationen Kapazität: 500GB – 4TB Interface: USB 3.2 Gen 1 Maße: 78mm x 109mm x 14 – 19,5mm(WxDxH) Gewicht: 140g – 218g Garantie: 2 Jahre RTB Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Mindfactory DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Büroshop24 DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Sehr günstig + Jede Menge Kapazitätsoptionen Kontra - Mittlere Geschwindigkeiten - Mittelmäßige Verarbeitungsqualität

Die Festplatte von Toshiba ist mit Abstand die billigste tragbare Festplatte hier und die einzige, die mit einer Kapazität von 500 GB erhältlich ist. Wenn du wenig Geld ausgeben willst und weißt, dass du nur eine Festplatte für eine Handvoll wichtiger Spiele brauchst, dann ist die kleinste Canvio sehr attraktiv.

Der niedrige Preis, die große Auswahl an Speicherkapazitäten und das schnörkellose Design gehen mit angemessenem Gewicht und Maßen einher, aber die Canvio hat auch Kompromisse. Sie ist nicht besonders schnell und eignet sich daher nicht, um deine alte PS4-Bibliothek abzuspielen oder PS5-Spiele auf die SSD der Konsole zu übertragen. Ihr Kunststoffgehäuse ist von mittelmäßiger Qualität, sodass sie nicht unbedingt die beste Wahl ist, um sie in eine Tasche zu stecken. Trotzdem ist sie eine gute Wahl, wenn du einen externen Speicherplatz für ein kleines Budget brauchst.

(Image credit: Western Digital)

2. WD Black P10 Nicht billig, aber gutes Design und gute Leistung Spezifikationen Kapazität: 2TB – 5TB Interface: USB 3.2 Gen 1 Maße: 88mm x 118mm x 12,8mm – 20,8mm (WxDxH) Gewicht: 140g – 230g Garantie: 3 Jahre RTB Die besten Angebote von heute Anzeigen bei EURONICS DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Alternate DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Solide Festplattengeschwindigkeiten + Gutes Design und gute Verarbeitungsqualität + Anständige Garantie Kontra - Teurer als viele Festplatten - Nicht schlank oder leicht

Die WD Black P10 ist die teuerste tragbare Festplatte hier, und ihren Preis durch ihr robustes Metallgehäuse zu rechtfertigen, das eine felsenfeste Qualität für häufigen Transport bietet.

Die interne Festplatte des P10 ist außerdem die schnellste tragbare Festplatte. Sie liegt zwar immer noch weit hinter der internen SSD der PS5 zurück, aber das bedeutet etwas schnellere Ladezeiten für PS4-Spiele und schnellere PS5-Spielübertragungen. Und die dreijährige Garantie bedeutet, im Vergleich zu den günstigeren Festplatten von Toshiba und Seagate, ein zusätzliches Jahr Schutz.

Festplatten können zwar in Sachen Geschwindigkeit nicht mit SSDs mithalten, aber die WD Black P10 bietet eine gute Leistung, gutes Design und ist immer noch viel günstiger als eine SSD - und das bei größeren Kapazitäten. Wenn du eine vernünftige Leistung und ein grundsolides Design haben möchtest, ist die P10 die beste Wahl.

(Image credit: Future)

3. WD My Passport Die beste Option für die Mittelklasse Our expert review: Average Amazon review: (Öffnet sich in einem neuen Tab) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Spezifikationen Kapazität: 1TB – 5TB Interface: USB 3.2 Gen 1 Maße: 75 x 107 x 11mm – 19mm (WxDxH) Gewicht: 120g – 210g Garantie: 3 Jahre RTB Die besten Angebote von heute Anzeigen bei MediaMarkt DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei SATURN (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Anständige Geschwindigkeiten + Schlankes und leichtes Design + Vielseitige Spezifikation Kontra - SSDs sind schneller - Einige Festplattenkonkurrenten sind schneller

Die WD My Passport-Laufwerke befinden sich im Mittelfeld des Marktes für tragbare Festplatten. Diese Produkte bieten vernünftige Geschwindigkeiten, die zwischen der schnelleren WD Black P10 und der langsameren Toshiba Canvio liegen, was sich auch in der mittleren Preisklasse widerspiegelt.

Die My Passport ist eine der schlanksten tragbaren Festplatten auf dem Markt und auch beim Gewicht hat sie ist WD Black und Toshiba Canvio etwas voraus. Bei kleineren Kapazitäten ist sie die leichteste Festplatte in dieser Gruppe.

Außerdem bietet sie drei Jahre Garantie und ist in den Farben Blau, Schwarz und Rot erhältlich. Die 5TB-Kapazitätsoption macht dieses Produkt sogar noch etwas vielseitiger als seine günstigeren Konkurrenten.

Die My Passport ist schnörkellos, aber effektiv. Mit einer soliden Ausstattung, angemessener Geschwindigkeit und ordentlicher Mainstream-Leistung ist sie eine sehr gute Wahl im mittleren Preissegment.

Die besten externen PS5-Desktop-Festplatten

(Image credit: Western Digital)

1. WD Elements Desktop Nicht schnell oder auffällig, aber erschwinglich und zuverlässig Spezifikationen Kapazität: 2TB – 18TB Interface: USB 3.2 Gen 1 Maße: 48mm x 135mm x 169mm (WxDxH) Gewicht: 910g – 950g Garantie: 2 Jahre RTB Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Mindfactory DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei OTTO DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Riesige Kapazitäten verfügbar + Billiger als die Konkurrenz + Guter Preis pro Gigabyte Kontra - Nicht besonders schnell

Die WD Elements-Reihe ist nicht auffällig und bietet keine zukunftssicheren Funktionen, aber sie ist sehr vielseitig: Die Kapazitäten reichen von bescheidenen 2 TB bis hin zu riesigen 18 TB, und die Preise bleiben vernünftig und liegen regelmäßig unter denen der anderen hier genannten Desktop-Laufwerke.

Die Elements sieht gut aus und hat ein schlankes und robustes Äußeres, obwohl es etwas größer und schwerer ist als einige der anderen Geräte. Auch die gebotene Leistung ist eine PS4-ähnlichen Geschwindigkeit nicht spektakulär. Das reicht für das Spielen und Speichern von Spielen aus, aber erwarte nicht die Geschwindigkeit einer SSD.

Wie üblich wird bei einer Festplatte jedoch die Geschwindigkeit zugunsten von Erschwinglichkeit und Kapazität geopfert, und das WD Elements-Laufwerk bietet jede Menge Speicherplatz zu einem soliden Preis. Wenn du eine große Spielesammlung hast und nicht viel Geld ausgeben willst, ist dies eine gute Wahl.

(Image credit: Western Digital)

2. WD Black D10 Ein weiteres Western Digital Laufwerk, das eine Überlegung wert ist Spezifikationen Kapazität: 8TB Interface: USB 3.2 Gen 1 Maße: 125mm x 195mm x 44mm (WxDxH) Gewicht: 980g Garantie: 3 Jahre RTB Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei OTTO DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei MediaMarkt DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Anständige Festplattengeschwindigkeit + Solide Konstruktion + Zusätzliche USB-Anschlüsse Kontra - Teurer als die Konkurrenz - Nicht klein oder leicht

Wie bei anderen WD Black-Produkten wird auch bei der D10 großer Wert auf ein ansprechendes Design gelegt, und die Verarbeitungsqualität ist hervorragend. Praktischerweise verfügt sie über zwei USB-Anschlüsse, an denen Controller und Peripheriegeräte aufgeladen werden können - ein praktisches Extra für eine Gaming-Festplatte.

Die D10 ist "nur" mit einer Kapazität von 8 TB erhältlich und etwas teurer als die entsprechende Größe der WD Elements. Das liegt zum Teil am Design, aber auch an der 7.200 U/min Festplatte gerechtfertigt.

Erfreulicherweise ist die D10 damit etwas schneller als die interne Festplatte der PS4, so dass du bessere Ladezeiten auf der PS5 erlebst, wenn du eine umfangreiche Sammlung alter Spiele hast. Zudem ist sie die schnellste Möglichkeit, PS5-Spiele zu übertragen, ohne mehr Geld für eine SSD auszugeben.

Während SSDs also mehr Tempo bieten, überzeugt das D10 mit einem tollen Design und viel Kapazität. Es ist die ideale Wahl, wenn du ein gut aussehendes und geräumiges externes Laufwerk suchst.

(Image credit: Future)

3. G-Technology ArmorATD A great option for those in transit Our expert review: Spezifikationen Kapazität: 1TB – 5TB Interface: USB 3.2 Gen 1 Maße: 87mm x 130mm x 21mm – 30mm (WxDxH) Gewicht: 230g – 350g Garantie: 3 Jahre RTB Pro + Großartiges, robustes Design + Relativ günstig + Nicht besonders groß Kontra - Mittelmäßige Geschwindigkeiten

Die G-Technology ArmorATD hat ein robustes Äußeres, das Staub, Spritzwasser, starkem Druck und Stürzen aus größerer Höhe standhält. Erreicht wird dies durch ein Aluminiumgehäuse, einen Gummipuffer und eine interne Stoßsicherung.

Das ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass Festplatten bewegliche Teile haben und der Schutz dieser Teile viel schwieriger ist als der von SSDs. Damit ist die ArmorATD ideal, wenn du eine Festplatte für deine PS5 brauchst, die du in einem Rucksack verstauen kannst. Die ArmorATD verwendet eine 3,5-Zoll-Desktop-Festplatte, ist aber für den Transport konzipiert, sodass ihr Gewicht und ihre Abmessungen zwischen größeren Desktop-Festplatten und kleineren tragbaren Optionen liegen.

Im Inneren sorgt die Festplatte mit 5.400 Umdrehungen pro Minute für mittelmäßige Geschwindigkeiten, also erwarte hier keine großartigen Lade- und Übertragungszeiten - sie sind angemessen, aber nicht herausragend.

Dieses Laufwerk ist nicht besonders schnell, aber es bietet enormen Schutz, hohe Kapazitäten und ist viel günstiger als robuste SSDs. Wenn du Speicherplatz und Stabilität für ein kleines Budget brauchst, ist sie erstklassig.

Die besten externen PS5-Festplatten: FAQs

Wir haben unser Wissen über Festplatten und SSDs im Zusammenhang mit der PS5-Hardware zusammengetragen, um dir Antworten auf einige der brennendsten Fragen im Internet zu geben.

Kann ich PS5-Spiele von einer externen PS5-Festplatte starten? Die kurze Antwort lautet: Nein, du kannst keine PS5-Spiele auf einer externen Festplatte spielen, egal wie schnell sie ist. Das liegt daran, dass der interne Speicher mit Gen 4 NVMe-Hardware ausgestattet ist, die deutlich schneller ist als das beste externe Modell. Du kannst jedoch Spiele darauf speichern und musst sie nicht erneut herunterladen. PS4-Spiele lassen sich dagegen problemlos darauf spielen.

Soll ich eine externe Festplatte oder eine SSD für meine PS5 kaufen? Wenn du das nötige Kleingeld hast, können wir dir auf jeden Fall eine externe SSD (Solid State Drive) anstelle einer normalen Festplatte empfehlen. Denn SSDs sind viel schneller, da sie keine mechanischen Drehscheiben benötigen. Das bedeutet, dass deine PS4-Games ohne Probleme laufen würden.

Lohnt es sich, eine externe Festplatte für die PS5 zu kaufen? Eine externe Festplatte für deine PS5 ist eine großartige zusätzliche Speicheroption für die Konsole, da du damit native PS5-Spiele speichern und PS4-Spiele von ihr spielen kannst. Da sie in der Regel billiger und einfacher zu bedienen sind als eine interne PS5-SSD, sind sie unserer Meinung nach eine solide zweite Speicheroption hinter einer dedizierten NVMe.

(Image credit: Future)

