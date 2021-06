Die besten Dell-Laptops sollten auf deiner Liste ganz oben stehen, wenn du nach einem neuen Laptop suchst. Es gibt viele großartige Windows-Laptops, aber Dell ist bekannt für absolut höchste Qualität, wie den XPS 15.

Dell hat in den letzten Jahren so viel im Bereich von Laptop-Designs getan, wie es die besten MacBooks einst taten. Die Flaggschiff-Modelle können zwar ziemlich teuer werden, doch das Unternehmen hat auch günstigere Modelle, die ebenfalls gut verarbeitet sind und solide Hardware besitzen.

Egal, ob du nach einem Gaming-Laptop, Chromebook oder Ultrabook suchst – Dell hat ein passendes Gerät für dich. Um dir bei der Auswahl zu helfen, haben wir hier die besten Dell-Laptops 2021 aufgelistet.

Mit dem Prime Day 2021 vor der Tür dürften die besten Dell-Laptops auch in den Prime Day-Angeboten auftauchen. In der Vergangenheit gab es Rabatte auf High-End-Geräte wie den Dell XPS 13 und den XPS 15 – wenn nicht bei Amazon, dann auf Dells eigener Webseite. Dort läuft gerade auch der Dell Summer Sale.

Die besten Dell-Laptops auf einen Blick

Dell XPS 15 (2020) Alienware M15 R3 (2020) Dell XPS 13 (Late 2020) Alienware m17 R4 (2021) Dell XPS 17 (2020) Dell G5 15 SE (2020) Alienware Area-51m Dell Inspiron 13 7000 2-in-1 Dell G3 15

Der Dell XPS 15 könnte gut genug sein, um selbst Hardcore-Mac-Nutzer zu überzeugen. Es ist einfach das beste Ultrabook 2021 und in vielerlei Hinsicht auch der beste Laptop. Punkt. Mit seiner Kombination aus atemberaubender Leistung in einem stylischen, dünnen und leichten Gehäuse geht dieser Laptop keine Kompromisse ein, was Komponenten und Features angeht, die dein Computer-Erlebnis insgesamt verbessern. Dazu gehört das schöne Display mit einer Helligkeit von 500 cd/m², eine extrem angenehme Tastatur, eindrucksvolle Lautsprecher und ein tolles Trackpad. Wir behaupten nicht, dass dieser Laptop perfekt ist, aber dieser Laptop hat unsere selten vergebene 5-Sterne-Bewertung nicht grundlos erhalten.

2. Alienware M15 R3 (2020) Ein großartiges Gaming-Monster wird noch ein kleines Stück besser Spezifikationen CPU: Bis 10. Generation Intel Core i9-10980HK Grafik: Bis NVIDIA GeForce RTX 2080 Super RAM: Bis zu 32 GB DDR4 Bildschirm: 15,6" FHD (1920 x 1080) 144 Hz 7 ms 300 cd/m2 72% NTSC – 15,6" OLED UHD (3840 x 2160) 60 Hz 1 ms 400 cd/m2 DCI-P3 Speicher: Bis zu 4 TB RAID0 + 512 GB SSD DIE BESTEN ANGEBOTE VON HEUTE 1.799 € Anzeigen bei cyberport DE 2.049 € Anzeigen bei Computeruniverse DE Low Stock 2.099 € Anzeigen bei Alternate DE Pro + Phänomenale Verarbeitung + Überragende Performance insgesamt Kontra - 4K-OLED-Panel nicht optimal für Gaming - Nvidia Max-Q Grafikkarte schränkt etwas ein

Dells Alienware-Gaming-Laptop-Reihe hat sich als die crème de la crème auf dem Markt etabliert. 2021 ist einer der besten Dell-Laptops wieder da und dank bester Komponenten besser denn je. Natürlich bedeutet das, dass dich sämtliche Optionen ein hübsches Sümmchen kosten werden, aber dafür bekommst du auch die absolut beste Gaming-Performance. Dazu kommt sein ausgefallenes Design, die überragende Verarbeitung und ein Display mit hoher Bildwiederholrate.

Mittlerweile glauben wir, dass Dell mit seiner XPS-Reihe nichts falsch machen kann. Seine alljährlichen Updates landen regelmäßig in unseren Bestenlisten und werden jedes Mal noch besser. Der Dell XPS 13 (Ende 2020) ist nicht nur ein wunderschönes Stück Technik, sondern bringt auch eine hervorragende Performance, ein atemberaubendes Display und eine lange Akkulaufzeit mit sich. Wie bereits sein Vorgänger ist er eine teure Investition – für uns aber kein Grund, ihn nicht zu empfehlen. Er ist einer der besten 13-Zoll-Laptops des Jahres und jeden Cent wert.

Man muss nicht immer Leistung gegen Style abwägen. Die Alienware m17-Reihe beweist das mit dem neuen Alienware m17 R4, einem extrem leistungsfähigen Gaming-Laptop mit einer Menge Anschlüssen und einem extrem stylischen Gehäuse, das aufleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. So kannst du die neuesten AAA-Titel flüssig und mit Stil genießen. Da es einer der schnellsten Laptops 2021 ist, ist er nicht günstig. Wenn du aber das Geld hast, wirst du sehr, sehr glücklich werden.

Für einen 17-Zoll-Laptop ist der Dell XPS 17 (2020) bemerkenswert dünn und leicht, besonders, wenn man bedenkt, dass in ihm leistungsfähige Komponenten für die Leistung stecken, die Content Creators brauchen. Er gehört zu den besten Dell-Laptops und bringt praktisch alles mit: Einen großen, schönen Bildschirm, eine fantastische Akkulaufzeit für einen ganzen Tag und ein wunderschönes Design. Preislich ist das Einstiegsmodell im mittleren Segment angesiedelt und macht damit dem 16 Zoll großen MacBook Pro ordentlich Konkurrenz.

6. Dell G5 15 SE (2020) Fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis Spezifikationen CPU: AMD Ryzen 5 4600H – 7 4800H Grafik: AMD Radeon RX 5600M RAM: 8 GB – 16 GB Bildschirm: 15,6 Zoll FHD (1.920 x 1.080) WVA-Display, entspiegelt, LED-Hintergrundbeleuchtung, ohne Touchscreen – 15,6 Zoll FHD (1.920 x 1.080) 300 cd/m2 WVA-Display, entspiegelt, LED-Hintergrundbeleuchtung, ohne Touchscreen), 144 Hz Bildwiederholrate Speicher: 256 GB – 1TB SSD DIE BESTEN ANGEBOTE VON HEUTE 919 € Anzeigen bei cyberport DE 1.001,98 € Anzeigen bei Amazon 1.097,99 € Anzeigen bei notebooksbilliger.de Pro + Hervorragende CPU-Performance + Extrem günstig für einen Gaming-Laptop + Schnelles und farbenfrohes Display Kontra - Wird sehr warm bei Belastung - Plastikgehäuse wirkt billig

Obwohl Dell seine Premium-Serien hat, ist das Unternehmen auch sehr gut darin, einigermaßen günstige Geräte zu bauen. Der Dell G5 15 SE (2020) ist ein gutes Beispiel dafür, denn er besitzt eindrucksvolle AMD-Technik, besonders in Sachen CPU, und hält den Preis niedrig, ohne an Performance einzubüßen. Dies ist eins der Geräte, die für Gaming-Laptops sehr günstig sind, aber für den Preis extrem gute Performance liefern und noch dazu ein atemberaubendes Display besitzen. Da es immer noch ein günstiges Gerät ist, gibt es aber auch ein paar Probleme: Die Verarbeitung ist nicht so toll und er wird bei Belastung ganz schön warm. Wer aber einen der besten Gaming-Laptops sucht und keine Niere verkaufen will, ist hier gut bedient.

7. Alienware Area-51m Ein Gaming-Laptop nicht von dieser Welt Spezifikationen CPU: 9. Generation Intel Core i7 – i9 Grafik: Nvidia GeForce RTX 2060 – 2080 RAM: 64 GB Speicher: 2 TB SSDs + 1 TB (+8 GB SSHD) Hybrid Drive DIE BESTEN ANGEBOTE VON HEUTE Check Amazon 1 Amazon Kundenbewertung ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pro + Extrem leistungsfähig + Schön + Kann vom Nutzer upgegradet werden Kontra - Sehr teuer - Wird heiß - Laute Lüfter

Dank seines wunderschönen, einzigartigen Gehäuses und einer passenden Tastatur ist der Alienware Area-51m ist zweifelsohne ein echter Hingucker. Aber hier stimmen nicht nur die äußeren Werte: Der Alienware Area-51m ist einer der leistungsfähigsten Gaming-Laptops auf dem Markt (und dementsprechend einer der besten Dell-Laptops). Er ist nicht perfekt – er wird sehr warm und die Lüfter sehr laut. Allerdings handelt es sich hierbei um ein Performance-Monster mit High-End-Prozessoren und High-End-Grafikkarten, was dein Gaming-Erlebnis garantiert immens verbessert.

8. Dell Inspiron 13 7000 2-in-1 Ein Schritt nach vorn für Inspiron Spezifikationen CPU: 10. Generation Intel Core i5 – i7 Grafik: Intel UHD Graphics RAM: 8 GB – 16 GB Bildschirm: 13,3 Zoll FHD (1920 x 1080) – 15,6 Zoll UHD (3840 x 2160) Truelife Touch Narrow Border WVA Display mit Active Pen-Unterstützung Speicher: Intel Optane Memory H10 32 GB mit 512 GB SSD – 1 TB M.2 PCIe NVMe SSD DIE BESTEN ANGEBOTE VON HEUTE 1.111,11 € Anzeigen bei Amazon 1.333,33 € Anzeigen bei Amazon 31 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pro + Solide Performance + Sehr vielseitig + Hochwertiges Design Kontra - Seltsames Display - 4K zieht Akku - Schlechte Lautsprecher

Der Dell Inspiron 13 7000 2-in-1 ist ein vielseitiges 2-in-1-Gerät mit eindrucksvollen Eigenschaften unter der Haube. Dieser hochklassige Laptop hat nicht nur ein Premium-Design, sondern auch Premium-Komponenten, die mit dem leistungsfähigeren Dell XPS 13 mithalten können.

Abgerundet wird das Ganze durch ein 4K-Display und einen cleveren Stifthalter, bei dem wir uns fragen, ob Dell Microsoft zuvorgekommen ist. Zugegebenermaßen zieht das Display ruckzuck den Akku leer und die Lautsprecher sind wirklich nicht die besten, aber dennoch handelt es sich hierbei um einen der besten Dell-Laptops.

9. Dell G3 15 Günstiges Gaming mit Stil Spezifikationen CPU: 9. Generation Intel Core i5 – i7 Grafik: Nvidia GeForce GTX 1050 – 1660 Ti Max-Q RAM: 8 GB – 16 GB Bildschirm: 15,6 Zoll FHD (1920 x 1080) entspiegelt, LED-Hintergrundbeleuchtung, nicht touchfähig Speicher: 1 TB HDD – 512 GB SSD DIE BESTEN ANGEBOTE VON HEUTE 849 € Anzeigen bei Amazon 901,36 € Anzeigen bei Proshop DE Pro + Günstig + Solide Performance Kontra - Klapprige Verarbeitung

Wenn es um Gaming geht, muss man häufig viel Geld für leistungsfähige Komponenten investieren – besonders, wenn du stabile Bildraten bei 1440p oder 4K willst. Es gibt zwar viele günstige Gaming-Laptops, aber nur die wenigsten bieten das, was du suchst. Zu diesen wenigen gehört der Dell G3 15 Gaming-Laptop, Dells günstige Antwort für Gamer, die nach solider Performance suchen, ohne zu viel zahlen zu müssen – all das dank seiner günstigen Komponenten. Du wirst damit zwar nicht die neuesten Spiele auf maximalen Einstellungen spielen können, aber wenn du nur des Spielens willen spielen willst, dann wird dir der Dell G3 15 einen guten Dienst erweisen.

